Несколько штрихов к экономической истории советского государства

От новой экономической политики к сталинской экономике

За 74 года существования СССР экономическая политика советского государства менялась несколько раз. Можно выделить следующие этапы:

Военный коммунизм – с начала 1918 года до весны 1921 года, Новая экономическая политика (НЭП) – до конца 1920-х годов; Сталинская экономика – примерно до середины 1950-х годов; Поздний социализм – до развала СССР в 1991 году.

Сто лет назад, в 1921 году, начался переход от первого этапа экономической политики ко второму. И стоит присмотреться к событиям тех лет. Их осмысление помогает лучше оценить текущую экономическую ситуацию, положение РФ в мире и наметить перспективы государственной экономической политики.

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Период военного коммунизма был самым коротким, около трех лет. Это была экономическая модель военного времени – Гражданской войны и интервенции. Складываться она начала весной 1918 года, когда был принят ряд жестких декретов Совета народных комиссаров. В соответствии с этими декретами в 1918-1920 гг. проводилась национализация сначала крупных, затем средних и в конце концов части мелких промышленных предприятий, принадлежавших до этого российскому и иностранному частному капиталу. Действовала обязательность труда, труд приравнивался к военной службе (трудовые армии). Вся экономика была превращена в одну гигантскую фабрику, а отдельные предприятия были «цехами», составлявшими эту фабрику. Управление гигантской фабрикой осуществлялось из единого центра.

Была установлена государственная монополия на закупку у крестьян многих продуктов сельского хозяйства, причем по крайне низким ценам (продразвёрстка). Вводился запрет на частную торговлю, она замещалась централизованным распределением многих видов продовольствия (карточная система). Произошло повсеместное сворачивание товарно-денежных отношений. Были ликвидированы частные банки; на некоторое время был даже упразднен Государственный банк.

Военный коммунизм получил отчасти идеологическое обоснование в виде новой партийной программы, принятой на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 года. В ней была поставлена задача скорейшего построения социализма путем ликвидации товарно-денежных отношений, полного огосударствления всех средств производства и обобществления производства, жесткой централизации государственного управления производством, организации планомерного распределения общественного продукта на основе принципа равенства всех членов общества.

Некоторые историки и экономисты считают, что военный коммунизм – разновидность мобилизационной модели экономики. Что подобные модели были и в других странах, которые участвовали в войнах, переживали гражданские волнения или стихийные природные бедствия. Другие полагают, что военный коммунизм являлся попыткой немедленного претворения в жизнь той модели коммунизма, которая была изложена в «Манифесте коммунистической партии» (1848 г.), в работах Маркса и Энгельса.

У Ленина в его статьях и выступлениях можно найти обе эти точки зрения. Например: «„Военный коммунизм“ был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой» (Ленин В.И. Доклад о замене разверстки натуральным налогом 15 марта, [Х съезд РКП (б) 8-16 марта 1921 г.], ПСС, 5 изд., т. 43). А спустя несколько месяцев Ленин признавал, что военный коммунизм был обусловлен причинами идеологического характера: «Наша предыдущая экономическая политика, если нельзя сказать: рассчитывала (мы в той обстановке вообще рассчитывали мало), то до известной степени предполагала, – можно сказать безрасчетно предполагала, – что произойдёт непосредственный переход старой русской экономики к государственному производству и распределению на коммунистических началах» (Ленин В.И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов (17 октября 1921 г.), ПСС, 5 изд., т. 44.).

Кульминацией политики военного коммунизма были конец 1920 – начало 1921 года, когда вышла серия декретов Совнаркома о бесплатном распределении среди населения ряда жизненно необходимых товаров: «О бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов» (4 декабря 1920 г.), «О бесплатном отпуске населению предметов широкого потребления» (17 декабря), «Об отмене платы за всякого рода топливо» (23 декабря). Остатки сельхозпродукции крестьяне прятали от отрядов, проводивших продразверстки. Не удались эксперименты Троцкого по созданию трудовых армий; без идеи и без материального вознаграждения работники чувствовали себя не солдатами, а рабами, не желали служить в таких «армиях», происходило массовое дезертирство. Производительность труда оставшихся в «армиях» была крайне низкой.

Декреты от голода и холода не спасали. Промышленное и сельскохозяйственное производство стремительно падало. Выпуск промышленной продукции к 1921 году уменьшился в три раза, а численность промышленных рабочих сократилась вдвое (по сравнению с 1918 годом). Столь же резким стал спад в сельском хозяйстве. Вследствие полной незаинтересованности крестьян увеличивать в условиях военного коммунизма посевы, производство зерновых на 1920 год упало по сравнению с довоенным в два раза.

Военный коммунизм встречал глухое сопротивления со стороны населения, происходили бунты. Волнения захватили Украину, Дон, Кубань, Поволжье, Сибирь. Известны крестьянские бунты на Тамбовщине в 1920-21 гг. под руководством атамана Антонова. 1 марта 1921 года начался военный мятеж в Кронштадте. Всё это дало толчок смене экономической политики. На X съезд РКП(б) было принято решение об отмене продразвёрстки и замене ее натуральным продналогом, который был примерно вдвое ниже. Решение было утверждено декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года, оно положило начало новой экономической политике (НЭП).

НЭП имел целью введение частного предпринимательства (мелкотоварного производства) и возрождение рыночных отношений. Стали популярными термины «смешанная экономика», «многоукладная экономика» (сочетание государственной экономики с мелкотоварным производством, кооперацией, иностранным капиталом). Была проведена децентрализация управления промышленностью, отменено управление фабрично-заводской промышленностью через главки; созданы тресты, объединявшие предприятия отдельных отраслей и производств и обладавшие достаточно большой автономией от наркоматов и других органов государственного управления. Позже стали возникать синдикаты как добровольные объединения трестов для организации совместной сбытовой и закупочной деятельности.

Если военный коммунизм имел какое-то идеологическое обоснование в марксизме, то НЭП был полной импровизацией. В кулуарах некоторые большевики-ортодоксы называли НЭП контрреволюцией. Ленин не хуже других понимал риск. Выступая 17 октября 1921 года с докладом «Новая экономическая политика и задачи политпросветов» (Ленин. В.И. ПСС, Т. 44), он был вынужден признать, что в известной мере произошла реставрация капитализма, необходимая для выживания власти большевиков, а пределы дальнейшего отступления неизвестны: «Новая экономическая политика означает замену развёрстки налогом, означает переход к восстановлению капитализма в значительной мере. В какой мере — этого мы не знаем… уничтожение развёрстки означает для крестьян свободную торговлю сельскохозяйственными излишками, не взятыми налогом, а налог берет лишь небольшую долю продуктов. Крестьяне составляют гигантскую часть всего населения и всей экономики, и поэтому на почве этой свободной торговли капитализм не может не расти… борьба есть и будет ещё более отчаянная, ещё более жестокая, чем борьба с Колчаком и Деникиным… Задача нашей партии развить сознание, что враг среди нас есть анархический капитализм и анархический товарообмен».

Кстати, в этом докладе Ленин особо обратил внимание на то, что возрождение в обществе буржуазной атмосферы может привести к перерождению сознания части большевиков. НЭП может стать питательной почвой для коррупции в аппарате, для сращивания партаппарата с капиталом. И Ленин призывал к ужесточению дисциплины и контроля, не исключал необходимости проведения регулярных чисток партийных рядов.

Для снижения риска необратимой реставрации капитализма сохранялась государственная монополия в ключевых секторах экономики (крупные промышленные предприятия, железнодорожный транспорт, электроэнергетика, центральный банк, внешняя торговля и т. д.), но Ленин не мог угадать, насколько долгим может быть отступление в виде НЭПа. Выступая на IX Всероссийском съезде Советов, 23 декабря 1921 г. он заявил, что «НЭП всерьез и надолго». А спустя 11 месяцев (20 ноября 1922 г.) утверждал прямо противоположное: «Из России нэповской вырастет Россия социалистическая. НЭП – это временное отступление для того, чтобы перестроить ряды, пойти в новую атаку» (Ленин В.И. ПСС. Т. 45, С. 309).

15 октября 1921 г. был создан Государственный банк РСФСР, на который была возложена функция денежной эмиссии. Началось привлечение иностранного капитала в виде концессий, восстановление фондового рынка (биржи), возрождение частных банков, превращение рубля в конвертируемую валюту. Велись переговоры с некоторыми государствами о получении займов. Готовились планы возвращения к золотому рублю (Г. Сокольников). Предлагалось отказаться от государственной монополии внешней торговли и заменить ее обычной протекционистской политикой (Н. Бухарин).

Окончание НЭПа обычно датируют 1928 годом. В октябре этого года началось осуществление первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, руководство страны взяло курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию. Хотя официально НЭП никто не отменял, но в 1928 году он начал сворачиваться по многим направлениям. Де-юре окончательное завершение НЭПа произошло 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР.

Некоторый эффект от НЭПа – социальный и экономический – на отрезке 1921-1928 гг. был достигнут, но очень ограниченный. В частности, прирост производства промышленной продукции произошёл исключительно за счет восстановления мощностей предприятий, построенных в дореволюционное время. Крупных капиталовложений в создание новых промышленных мощностей не было.