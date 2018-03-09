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Несколько сенаторов в США призвали к продлению ДСНВ и переговорам с Россией

09 марта 2018, 03:09  •  159 • Украина

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Небольшая группа американских сенаторов направила в четверг письмо на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона, призвав его к проведению с Россией переговоров по стратегическим вопросам и продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в свете заявлений президента РФ Владимира Путина. Данное обращение подписали лишь четверо из ста членов верхней палаты Конгресса - демократы Эдвард Марки, Джефф Меркли, Дайэн Файнстайн, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Ни один из авторов не возглавляет какой-либо комитет Сената, их также не поддержали контролирующие палату республиканцы.

"Стратегический диалог между США и Россией стал еще более насущным после публичного обращения президента Путина 1 марта, в котором он упомянул о ряде новых ядерных вооружений, которые Россия, согласно сообщениям, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотный аппарат, которые на данный момент не попадают под ограничения в рамках нового ДСНВ и приведут к дестабилизации в случае развертывания", - говорится в письме, текст которого был опубликован на сайте Марки. Законодатели отмечают, что сейчас позиции США и России расходятся по многим вопросам, в том числе, по Сирии и Украине. "Тем не менее, именно из-за этих политических разногласий, а не вопреки им, Соединенные Штаты незамедлительно должны начать взаимодействовать с Россией, чтобы избежать просчетов и снизить вероятность конфликта", - подчеркивают авторы.

Продление ДСНВ

"Мы призываем к тому, чтобы Соединенные Штаты продлили новый ДСНВ", - продолжают сенаторы. По их мнению, это позволит закрепить уже произведенные сокращения российских стратегических вооружений. Более того, договор можно распространить "на два типа ядерных вооружений, упомянутых президентом Путиным 1 марта". Помимо этого, сенаторы предлагают Госдепартаменту обсудить со своими российскими коллегами проявление большей открытости по отношению к нестратегическому ядерному оружию.

"Нет никакой гарантии того, что мы сможем добиться прогресса с Россией по этим вопросам. Но даже в разгар напряженности в период холодной войны Соединенным Штатам и Советскому Союзу удавалось работать в сфере стратегической стабильности. Лидеры обеих стран считали, и мы сегодня должны думать так же, что невероятная разрушительная сила ядерного оружия - это достаточное основание для того, чтобы приложить все усилия к уменьшению вероятности их повторного применения", - резюмировали политики.

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Он остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более, чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Послание президента

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о разработках новейших систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

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