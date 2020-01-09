Несколько секунд подбирал слова: Сергей Лавров не сразу смог найти характеристику для действий американцев на Ближнем Востоке

Сергей Лавров не смог сходу подобрать подходящее слово для действий американцев в Иране. Министр замялся на несколько секунд. Это видно на кадрах записи, которую опубликовали в Telegram-канале "Вы слушали "Маяк". После заминки Лавров назвал действия Штатов "неправомерными и рискованными".

"Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Персидском заливе, которая сложилась после... неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан, включая генерала Сулеймани. Президенты высказались за решение всех региональных проблем исключительно мирными методами, на основе международного права", - заявил Лавров.

Такое заявление министр иностранных дел сделал после встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Эрдогана.

США ракетным ударом уничтожили иранского генерала Сулеймани. После этого конфликт на Ближнем Востоке стал разгораться.

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке. По данным Fars News, источник в Минобороны Ирана сообщил агентству, что ракетный удар якобы был нанесен силами Воздушно-космической гвардии исламской революции. Отмечается, что "Айн-аль-Асад" является самой крупной американской базой в Ираке. Предположительно, удар был нанесен высокоточными управляемыми баллистическими ракетами Fateh-110.