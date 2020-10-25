Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео

Украинский лидер Владимир Зеленский вздёрнулся при громком звуке во время открытия стадиона в Мариуполе. В прямом эфире было запечатлено, как Зеленский резко отшатнулся, когда внезапно произошёл сбой звукотехники.

На кадрах видно, как он морщится и зажимает руками уши. Через несколько секунд звук прекратился, а украинский лидер, на время впавший в ступор, взял себя в руки и попытался исправить конфуз.

Он попытался перевести всё в шутку, заметив, что всё нормально и все крепкие ребята, у всех сердце здоровое и никто не побежал прочь.

Как сообщает "Русская весна", никого, кроме Зеленского, так сильно этот звуковой сигнал не напугал.

Напомним, что в адрес действующего лидера Незалежной всё больше сыплется упрёков. Впрочем, сам Зеленский отмахивается и от претензий общества, и от пересудов о своём падающем рейтинге. Ранее глава партии ОПЗЖ Андрей Лесик обрушился с гневной критикой на действующего президента Украины, сообщают "Дни.ру". Лесик убеждён, что "Зеленский сдал национальные интересы с потрохами".

В частности, он указал, что лидер страны так и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Все действия Киева по прекращению военных действий в Донбассе напоминают хождение по кругу.