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Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
25 октября 2020, 11:15 • 498 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский испугался громкого звука во время открытия ледового стадиона в Мариуполе. Он дёрнулся, начал зажимать уши руками и несколько секунд приходил в себя.
Украинский лидер Владимир Зеленский вздёрнулся при громком звуке во время открытия стадиона в Мариуполе. В прямом эфире было запечатлено, как Зеленский резко отшатнулся, когда внезапно произошёл сбой звукотехники.
На кадрах видно, как он морщится и зажимает руками уши. Через несколько секунд звук прекратился, а украинский лидер, на время впавший в ступор, взял себя в руки и попытался исправить конфуз.
Он попытался перевести всё в шутку, заметив, что всё нормально и все крепкие ребята, у всех сердце здоровое и никто не побежал прочь.
Как сообщает "Русская весна", никого, кроме Зеленского, так сильно этот звуковой сигнал не напугал.
Напомним, что в адрес действующего лидера Незалежной всё больше сыплется упрёков. Впрочем, сам Зеленский отмахивается и от претензий общества, и от пересудов о своём падающем рейтинге. Ранее глава партии ОПЗЖ Андрей Лесик обрушился с гневной критикой на действующего президента Украины, сообщают "Дни.ру". Лесик убеждён, что "Зеленский сдал национальные интересы с потрохами".
В частности, он указал, что лидер страны так и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Все действия Киева по прекращению военных действий в Донбассе напоминают хождение по кругу.
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