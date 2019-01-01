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Несколько миллионов индианок выстроились стеной в 620 км, требуя равноправия с мужчинами
01 января 2019, 20:24 • 90 • В мире
Женщины юго-западного индийского штата Керала выстроились живой стеной, длина которой составила 620 километров. Об этом во вторник сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви. Таким образом участницы акции намерены показать своё единство в борьбе за равноправие с мужчинами.
По разным данным, акция собрала от 3 до 5 миллионов участниц. Живая стена была выстроена вдоль трассы между городами Касарагод и Тирувамантапурам.
Среди участниц заметили известных актрис и женщин-политиков, котоыре представляют разные политические силы. Кроме того, в "живую стену" встали представители регионального правительства.
По словам участниц акции, целью формирования женской стены является "укрепление гендерного равенства". "Женщины больше не должны сталкиваться с тёмными сторонами жизни", - заявила известная в стране активистка Коммунистической партии Индии Бринда Карат.
Поводом для акции стал скандал вокруг запрета женщинам от 10 до 50 лет входить в расположенный в Керале храм бога Айяппана. Ранее в сентябре прошлого года Верховный суд Индии своим вердиктом прекратил многовековую традицию, запрещавшую представительницам слабого пола входить в этот один из наиболее известных храмов Индии. Однако до сих пор ни одна женщина не смогла войти в храм, так как паломники-мужчины угрожают забросать их камнями насмерть.
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