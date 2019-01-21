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Несколько источников дохода: Мэр Таганрога оправдался за пособие в 47,5 рубля многодетной матери

21 января 2019, 13:09  •  8 • Политика
Власти Таганрога прокомментировали информацию о том, что многодетной семье назначили единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля. Как оправдывается мэр города, у семьи Татьяны Хижняк есть несколько источников дохода.
Мэр Таганрога Андрей Лисицкий прокомментировал информацию о том, что власти назначили местной жительнице соцпособие в размере 47,5 рубля.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что многодетной семье Татьяны Хижняк назначили соцпособие в размере 47,5 рубля на один месяц с единовременной выплатой. Кроме того, из бюджета будет выделена помощь в размере тысячи рублей. Сама женщина растит трех детей в одиночку и работает в детском саду, получая около 20 тысяч рублей в месяц.
Как объяснил Лисицкий, женщина имеет несколько источников доходов:
  • зарплата;
  • алименты от двух бывший мужей;
  • выплаты на детей субсидии на ЖКУ.
В результате разница между совокупным доходом и прожиточным минимумом составила 47,5 рубля.
Непосредственно в Управлении соцзащиты населения Таганрога уточнили, что в 2018 году Хижняк и ее дети получили от государства 27 637 рублей.

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