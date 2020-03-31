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Несколько городов в Италии коронавирус обошёл стороной. Защитила особая кровь или чудо-вода, спасшая начальников Наполеона
31 марта 2020, 19:35 • 125 • В мире
В Италии обнаружены места, где нет ни одного заражённого в разгар эпидемии коронавируса. Теперь исследователи гадают над разгадкой этого феномена. Одни считают, что уберечься от вируса помогла особая кровь местных жителей, другие - что колодезная чудо-вода, некогда спасшая начальников Наполеона от пневмонии.
В Италии в разгар эпидемии коронавируса, когда счёт жертвам инфекции с начала вспышки перевалил за 11 тысяч, обнаружились районы, где не зафиксировано ни одного заражённого. Например, в небольшом городке Феррера Эрбоньоне.
Над разгадкой этого феномена уже бьются исследователи. Одни предполагают, что всё дело в особой крови местных жителей. Не исключается, что в ней есть антитела, способные противодействовать коронавирусу.
Как пишет "МК", мэр соседнего города Ломеллино, Джованни Фассина, даже предлагает подробно изучить состав крови. Предполагается, что это может дать ключ к спасению от пандемии.
А вот в деревне Монтальдо-Торинезе своя защита от коронавируса. Тут уповают на колодезную чудо-воду, которая, по преданию, спасла военачальников Наполеона от пневмонии в 1800 году.
Мэр деревеньки энтузиазма местных жителей, правда, не разделяет. В интервью The Guardian он пояснил, что "сегодня скважина закрыта, а вода используется только для полива полей". Больше того, пить из этого колодца, по словам начальника, просто невозможно.
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