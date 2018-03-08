Несколько человек погибли при обстреле нового пункта пропуска в Восточной Гуте

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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Несколько человек погибли и получили ранения в результате обстрела боевиками дополнительного пункта пропуска Млеха - Джисрейн в Восточной Гуте. Об этом сообщил в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

"Сегодня для выхода мирных жителей из данных населенных пунктов сирийскими властями был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха - Джисрейн. При перемещении мирных жителей на пункт пропуска боевики группировки "Фейлак ар-Рахман" расстреляли их. Сожжено три автомобиля, имеются погибшие и раненые", - сообщил он.

Позже, по его словам, террористы обстреляли из минометов сам пункт пропуска. Евтушенко также отметил, что боевики усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела пункта пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин. "Огонь ведется в том числе и во время действия гуманитарных пауз, в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось", - добавил он.

Также Юрий Евтушенко добавил, что около 1,5 тыс. жителей пяти населенных пунктов готовы выйти из Восточной Гуты по гуманитарному коридору, однако боевики прилагают все усилия, чтобы помешать им.

"Лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода населения из Восточной Гуты. По нашим оценкам, на сегодняшний день готовы выйти из Восточной Гуты не менее полутора тысяч жителей населенных пунктов Джисрейн, Хаммурия, Сакба, Кафер-Батна и Хаззэ", - сказал он.

"На горячую линию Центра по примирению поступают обращения мирных жителей, заявляющих о готовности выйти из Восточной Гуты. Люди устали от произвола боевиков, они жалуются на невыносимые условия и готовы покинуть зону деэскалации, даже минуя подготовленный гуманитарный коридор", - добавил начальник центра.

Евтушенко также напомнил, что РФ гарантирует безопасность всем желающим покинуть Восточную Гуту. "Учитывая сложившуюся обстановку, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности", - сказал он. Евтушенко также подчеркнул, что российская сторона настаивает на недопустимости насилия в отношении мирных жителей, их удерживания в анклаве и использования в качестве живого щита.

Начальник центра напомнил, что в связи с участившимися обстрелами правительственных войск и гуманитарного коридора боевиками запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями решили перенести на более поздние сроки запланированный на утро 8 марта гуманитарный конвой в населенный пункт Дума. "Оказание гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты будет возобновлено после стабилизации обстановки", - добавил он.

Ранее в четверг представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты. По его словам, колонна попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали родственники. Позднее огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также группа российских и западных журналистов. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также они силой удерживают население в Восточной Гуте.