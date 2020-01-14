Нештатный случай с ракетой российского ОТРК «Искандер» в Казахстане вызвал беспокойство в Польше • 143 • Аналитика

Недавнее падение российской баллистической ракеты на территории Казахстана за пределами отведённой зоны вызвало бурную реакцию в Польше. Напомним, что ракета ОТРК "Искандер" во время испытаний упала за пределами полигонного диаметра. Фрагменты ракеты обнаружили примерно в 627 км от места пуска. Эту ситуацию назвали нештатным случаем.



В одной из самых антироссийски настроенных стран Восточной Европы сразу же заговорили об угрозе со стороны Москвы применительно к размещённому ОТРК "Искандер" в Калининградской области.







Польский военный эксперт Максимилиан Дура (Maksymilian Dura) опубликовал статью, в которой обвиняет Россию в нарушении недавно расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению обозревателя, если ракета «Искандер-М» смогла пролететь более 600 км от места запуска, то это свидетельствует о том, что изначально она была рассчитана на дальность более 500 км. Между тем, ДРСМД запрещал разработку ракет наземного базирования с такой дальностью полета.



В то же время, польский эксперт подчеркнул, что прежде неоднократно говорилось о возможном увеличении дальности стрельбы у «Искандеров» за счет использования ракетного топлива нового поколения. И именно топливная модернизация могла привести к повышению дальности действия ракет 1,5-2 раза.



Беспокойство поляков не кажется нам удивительным. Польша давно является одним из главных бастионов русофобии в современной Европе, соперничая за звание страны-русофоба номер один с республиками Прибалтики и Украиной. При этом свою антироссийскую позицию власти страны объясняют угрозой, которая якобы исходит со стороны России.



Любые военные учения и испытания, проводимые вооруженными силами нашей страны, в Польше воспринимаются крайне болезненно. В Варшаве сразу же начинают говорить о том, что подобные ракеты направлены против Европы и Польши в первую очередь. Кстати, вполне обоснованное утверждение, учитывая, что Польша сама превратила себя в главного сателлита США в Восточной Европе, размещает на своей территории американские военные базы. Понятно, что в случае вооруженного конфликта США и России ракеты ударят по американским военным базам, в том числе и в Польше.



В комментариях к статье в польском СМИ Defence24 видно беспокойство рядовых польских граждан.



Германия и большая часть инфантильной Европы считают, что если они разоружатся и заплатят дань за газ, финансируя российское вооружение, у бандита не будет причин нападать на них,

- пишет некий аноним.



Другой комментатор вспоминает о событиях давно минувших лет, возвращаясь к теме договора Молотова и Риббентропа.



Вместе с Гитлером они вторглись в Польшу и, несмотря на то, что они должны были сделать это 1 сентября, а не 17, поскользнулись, но сделали,

- пишет комментатор под ником Matros.



Другие комментаторы отмечают несовершенство противовоздушной и противоракетной обороны самой Польши, подчеркивая, что она так и осталась на уровне 1970-х годов.



Без противовоздушной обороны вы верите, что некоторые из наших F-16 взлетят?

- интересуется один из комментаторов.



Пользователь Яро боится, что вся Польша находится в зоне досягаемости российских «Искандеров» и призывает министерство обороны обратить на это внимание.







Естественно, очень высок в комментариях и градус русофобии. Рядовые поляки пишут о том, что Россия якобы угрожает всему человечеству, сбивая гражданские самолеты, приводят цитаты о том, что русские – «азиаты, варвары и пьяницы».



Достается и европейцам. Прежде всего, Германии, поскольку именно ее поляки обвиняют в тесном сотрудничестве с Россией. Многие комментаторы убеждены: Ангела Меркель не только стремится покупать российский газ, но и поддерживает Россию в конфликте с Украиной, а также закрывает глаза на «поглощение Белоруссии» Россией.



Какие договоренности между Берлином и Москвой, мы обычно выясняем во время совместных парадов на их новой границе, проходящей через Польшу,

- пишет Werte.



Как видим, миф о российской угрозе раздут в Польше до таких масштабов, что даже обычные граждане – аудитория польских СМИ – безоговорочно верят в то, что Россия рано или поздно нападет на Польшу? и не понимают, что безопасность их страны Варшава сама ставит под угрозу, наращивая военно-политическое сотрудничество с США и участвуя в продвижении натовской инфраструктуры к границам России. Недавнее падение российской баллистической ракеты на территории Казахстана за пределами отведённой зоны вызвало бурную реакцию в Польше. Напомним, что ракета ОТРК "Искандер" во время испытаний упала за пределами полигонного диаметра. Фрагменты ракеты обнаружили примерно в 627 км от места пуска. Эту ситуацию назвали нештатным случаем.В одной из самых антироссийски настроенных стран Восточной Европы сразу же заговорили об угрозе со стороны Москвы применительно к размещённому ОТРК "Искандер" в Калининградской области.Польский военный эксперт Максимилиан Дура (Maksymilian Dura) опубликовал статью, в которой обвиняет Россию в нарушении недавно расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению обозревателя, если ракета «Искандер-М» смогла пролететь более 600 км от места запуска, то это свидетельствует о том, что изначально она была рассчитана на дальность более 500 км. Между тем, ДРСМД запрещал разработку ракет наземного базирования с такой дальностью полета.В то же время, польский эксперт подчеркнул, что прежде неоднократно говорилось о возможном увеличении дальности стрельбы у «Искандеров» за счет использования ракетного топлива нового поколения. И именно топливная модернизация могла привести к повышению дальности действия ракет 1,5-2 раза.Беспокойство поляков не кажется нам удивительным. Польша давно является одним из главных бастионов русофобии в современной Европе, соперничая за звание страны-русофоба номер один с республиками Прибалтики и Украиной. При этом свою антироссийскую позицию власти страны объясняют угрозой, которая якобы исходит со стороны России.Любые военные учения и испытания, проводимые вооруженными силами нашей страны, в Польше воспринимаются крайне болезненно. В Варшаве сразу же начинают говорить о том, что подобные ракеты направлены против Европы и Польши в первую очередь. Кстати, вполне обоснованное утверждение, учитывая, что Польша сама превратила себя в главного сателлита США в Восточной Европе, размещает на своей территории американские военные базы. Понятно, что в случае вооруженного конфликта США и России ракеты ударят по американским военным базам, в том числе и в Польше.В комментариях к статье в польском СМИ Defence24 видно беспокойство рядовых польских граждан.- пишет некий аноним.Другой комментатор вспоминает о событиях давно минувших лет, возвращаясь к теме договора Молотова и Риббентропа.- пишет комментатор под ником Matros.Другие комментаторы отмечают несовершенство противовоздушной и противоракетной обороны самой Польши, подчеркивая, что она так и осталась на уровне 1970-х годов.- интересуется один из комментаторов.Пользователь Яро боится, что вся Польша находится в зоне досягаемости российских «Искандеров» и призывает министерство обороны обратить на это внимание.Естественно, очень высок в комментариях и градус русофобии. Рядовые поляки пишут о том, что Россия якобы угрожает всему человечеству, сбивая гражданские самолеты, приводят цитаты о том, что русские – «азиаты, варвары и пьяницы».Достается и европейцам. Прежде всего, Германии, поскольку именно ее поляки обвиняют в тесном сотрудничестве с Россией. Многие комментаторы убеждены: Ангела Меркель не только стремится покупать российский газ, но и поддерживает Россию в конфликте с Украиной, а также закрывает глаза на «поглощение Белоруссии» Россией.- пишет Werte.Как видим, миф о российской угрозе раздут в Польше до таких масштабов, что даже обычные граждане – аудитория польских СМИ – безоговорочно верят в то, что Россия рано или поздно нападет на Польшу? и не понимают, что безопасность их страны Варшава сама ставит под угрозу, наращивая военно-политическое сотрудничество с США и участвуя в продвижении натовской инфраструктуры к границам России. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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