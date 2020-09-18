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"Несет чушь": Лукашенко взбесил главу МВД Украины

18 сентября 2020, 10:00  •  257 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Министр не выбирал слов, комментируя высказывание белорусского лидера
Слова Александра Лукашенко об "украинских политиках, которые развязывают войну" не остались незамеченными. Похоже, они пришлись не по душе главе МВД Незалежной Арсену Авакову, и тот не постеснялся в выражениях в адрес белорусского президента.
Министр заявил, что глава Белоруссии "свихнулся на своей власти" и говорит не от себя лично, а с подачи Кремля.
"Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина",
– написал Аваков в "Фейсбук". После чего отметил, что на Украине и о благе своей страны думают, и Белоруссии желают мира и процветания.
Затем глава МВД Незалежной сообщил, что его страна не вмешивается во внутренние дела других государств. Добавив: у каждого народа есть право самостоятельно решать свою судьбу, цитирует телеканал "360".
После этого Аваков посоветовал Лукашенко "попить водички" и успокоиться. Затем добавил, что украинцы – друзья белорусам. А в заключение обратился к президенту Республики с призывом поискать "бревно в своем глазу".
Ранее Лукашенко сообщил, что ему пришлось закрыть границы с тремя странами: Украиной и на западе страны – с Литвой и Польшей. По его словам, охрана этих территорий будет усилена.
Также президент Белоруссии попросил народы Литвы, Польши и Украины остановить своих "безумных политиков", передает RT.

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