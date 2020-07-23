"Несем боевые потери": на Украине рассказали о проблемах из-за России

Флаг Украины. Eduard Kislinsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Москву обвинили в "оккупации" украинских и грузинских территорий

Украинские власти выступили с очередными обвинениями в сторону России. В Минобороны Незалежной заявили, что Кремль является серьезной угрозой безопасности Европы.

Такое мнение высказал глава ведомства Андрей Таран. По его словам, наша страна занимается разрушением основ европейской безопасности и угрожает мирному существованию других государств.



Представитель Киева снова поднял давно решенный вопрос по Крыму и заявил, что Украина не откажется от своих претензий на полуостров, пишет "Интерфакс".

"На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери", - жалуется министр.

Таран считает, что Москва оккупировала приграничные территории Украины и Грузии и продолжает наращивать агрессию, отмечает "ФедералПресс".

Ране "Утро.ру" рассказывало, как Украина испугалась объявления Владимира Путина о подготовке войск. Тогда Таран заявил, что Россия под прикрытием учений занимается "накоплением войск".