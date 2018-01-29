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Несдержанный сторонник Навального набросился на Грэма Филлипса в Москве - видео

29 января 2018, 01:39  •  353 • В мире
Журналиста, снимавшего акцию протеста, окружили сторонники оппозиционера и оскорбляли его.
На журналиста Грэма Филлипса, пришедшего снимать акцию протеста в Москве, набросился один из активистов. Как видно на записи с места ЧП, репортер, ставший известным благодаря своим сюжетам из горячих точек в Донбассе, вызвал возмущение у протестующих.
Филлипса обступили со всех сторон и выкрикивали "Позор!". Сам журналист искренне недоумевал, почему у собравшихся такая агрессия в его адрес.
Однако одними криками не обошлось. Один из "бастующих" напал на британца и попытался вырвать из его рук камеру. Потерпев неудачу, провокатор ретировался. А некоторые из сторонников Навального призвали Филлипса не обижаться на действия несдержанных граждан.
Напомним, что "Забастовка избирателей" собрала в столице несколько сотен граждан. Организатора несогласованной акции Алексея Навального задержали в начале шествия за нарушения правил проведения публичных мероприятий.
Видео: Ви

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