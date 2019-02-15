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Несчастный случай или: Суд обязал власти Вашингтона рассекретить детали смерти российского экс-министра Лесина

15 февраля 2019, 10:24  •  82 • Политика
Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти российского экс-министра Михаила Лесина в центре столицы США. Информация должна быть раскрыта не позднее 20 февраля 2019 года. Официально смерть политика считается несчастным случаем.
Американский суд обязал власти Вашингтона рассекретить протокол вскрытия бывшего российского министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина, который умер в США ноябре 2015 года. Документы должны быть обнародованы не позднее 20 февраля 2019 года.
С требованием рассекретить данные вскрытия выступил журналист Майк Экел на основании американского Закона о свободе информации. Власти Вашингтона выступали против разглашения этих конфиденциальных сведений. В итоге состоялся суд, по результатам которого власти обязали раскрыть детали смерти российского политика.
Известно, что российский экс-министр Лесин утром 4 ноября 2015 года вошёл в номер отеля Dupont Circle, распложенный в центре Вашингтона. На следующий день он был найден в нем мертвым со следами телесных повреждений. Согласно официальной версии, политик скончался от несчастного случая, спровоцировано употреблением алкоголя, а телесные повреждения он нанес себе сам. Однако летом 2017 года издание BuzzFeed распространило утверждения о том, что смерть Лесина не являлась несчастным случаем.

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