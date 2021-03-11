Несбыточные надежды: в России оценили план Японии по "возврату" Курил

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Все надежды Токио на "возврат" островов обречены на провал, заявил специалист

Идея японцев по "возврату" Курил путем блокировки южной гряды разобьется о нормы законодательства и военный потенциал России. Соответствующее заявление сделал военный эксперт, главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко.

Ранее японский политэксперт и экс-дипломат Акио Кавато заявил, что для "возврата" островов Токио должно занять жесткую позицию и выразить готовность заблокировать проливы между РФ и югом Курил. По мнению эксперта, уже сейчас японское правительство должно доказать миру о тщетности Ялтинского соглашения 1945 года, которое, по его словам, "не определяет изменения границ" между РФ и Японией.

Заявление японского обозревателя позднее прокомментировал Коротченко, который отметил, что практическая сторона столь громких рассуждений не имеет логического содержания. Действующая Конституция РФ закрепляет статус каждого субъекта как неотъемлемую часть территории РФ.

Более того, рассуждения о выборе удобного момента для предъявления территориальных претензий являются фантастикой, которая не имеет ничего общего с реальностью, отметил специалист в интервью РИА "Новости".

Силовой вариант для японцев также не представляется возможным: военный потенциал Японии фактически не сопоставим с российским. Не стоит забывать, что в настоящее время на территории Курил Россия выстроила эффективную оборонительную систему в виде противокорабельных ракетных комплексов, входящих в группировку ВВО.

Все, что остается Японии – смириться с действующей ситуацией и отказаться навсегда от подобных претензий, заключил Коротченко.