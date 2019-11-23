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Несбыточные надежды и отрезвление реальностью: Почему Зеленский разочарует Украину после встречи в «нормандском формате»

23 ноября 2019, 15:24  •  104 • В России

Украинский политикум раздираем в эти дни на части советами, рекомендациями, паническими ожиданиями и надеждой. Все это связано с предстоящей 9 декабря встречей «четверки в нормандском формате» и обращено к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Зеленскому советуют и рекомендуют:

- поставить на переговорах вопрос о возвращении Крыма (помимо Донбасса),

- предъявить Путину ультиматум на предмет «вывода российских террористических войск»,

- заручиться поддержкой Макрона и Меркель и с их помощью припереть «российского президента к стенке»,

- выставить президенту России счет за «агрессию» и добиться обязательств по выплате репараций и компенсаций,

- и еще много чего.

Бедные наивные дети! Да нет, даже не дети – те, взрослея, развиваются и начинают видеть мир более реальным, учась жить в нем без Дедов Морозов, снегурочек и «российских войск на Донбассе». Эти же, похоже, абсолютно необучаемы. И по возвращении Зеленского со встречи их ждет жестокое разочарование. Как, впрочем, и тех, кто сейчас зловеще вангует, что Зеленский сдаст всю Украину Путину.

Поймите, неуважаемы господа, хотя бы тот факт, что большая политика так не работает. Что встречи глав государств по любому, даже самому затрапезному вопросу не проводятся по рецепту: «Ну, я в булочную пошел, а заодно и кефирчика куплю в соседнем магазине». Или по телефонному звонку: «Ангела! Ты там будешь завтра в полдень? Ну, я тоже подскочу, заодно и к Эммануэлю завалимся, вот для него сюрприз будет, как вместе завалимся. Ха-ха-ха!» Каждое, даже мимолетное рандеву, даже на полях какого-то мероприятия, вроде нынешних двусторонних встреч главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки» готовится помощниками, советниками, целой командой, в конце концов. Причем с каждой из сторон. И в ходе этой подготовки фиксируются предмет беседы, ключевые тезисы и позиции сторон. И те вопросы, которые предварительно не обсуждались, не ставились в повестку дня, не поднимаются. Это не просто дурной тон. И даже не игра (не будем говорить, чем) на фортепиано во время торжественной церемонии прощания. С такими импровизаторами просто никто не будет встречаться в следующий раз. И уж, тем более, никто не поддержит подобную импровизацию.

Так что, успокойтесь, господа небратья и не товарищи. Обо всем уже договорено. Все уже согласовано. На 99%. Оставшийся один процент – это как раз на творчество и импровизацию. Например, по поводу «возврата» тех самых унитазов. Или по культурной программе.

Кстати, Зеленский вместе со своей командой сам унавоживают почву для подобных политических измышлений, периодически озвучивая то одну, то другую «стратегии возвращения Крыма и Донбасса». Были бы поумнее, давно бы занялись внутриукраинскими проблемами, приняв для себя, что большая часть населения Донбасса враждебна по отношению к нынешней Украине. Точно так же поняв, что и России не нужна нынешняя Украина, где значительная часть населения откровенно враждебна по отношению к Москве.

Но вместо здравого смысла и трезвого подхода в Киеве продолжают терзать себя паническими прогнозами и несбыточными надеждами. А это означает, что Украину на этом пути ждут очередные разочарования, обвинения, волнения и т.д. Другого в настоящих условиях просто не дано. Реальность сурова, но это реальность.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Глядя на Зеленского, собирающегося в Париж…

Сергей СТАНКЕВИЧ

Ну что, пан начинающий президент, вот и пришло оно, твоё первое испытание большой международной политикой. Это тебе не с далёким Трампом по телефону любезничать…

9 октября в Париже три матёрых международных авторитета будут тебя жёстко трепать. Каждый будет навязывать свою игру, шурша тузами в рукавах (подробности)

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