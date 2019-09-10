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«Несбалансированная позиция»: в Италии призвали избавиться от «подозрений в сближении» с Россией

10 сентября 2019, 09:09  •  28 • В мире
Отношения с Россией являются приоритетным направлением итальянской дипломатии, и их необходимо налаживать. Об этом заявил экс-посол Италии в РФ Джанкарло Арагона в обращении к новому главе итальянского МИД, с текстом которого ознакомился RT. По его мнению, Рим может внести весомый вклад в снижение напряжённости между Москвой и Западом. В то же время Арагона считает, что работе на данном направлении мешают подозрения ЕС в сближении Италии с Россией. В связи с этим, по его мнению, необходимо сначала ликвидировать такие подозрения, а уже потом приступать к восстановлению диалога России и западных стран.
 
Reuters © Stefano Rellandini
 

Бывший итальянский посол в России Джанкарло Арагона подготовил обращение к новому главе МИД Италии, в котором рассказал о необходимости наладить отношения с Россией. С текстом документа, опубликованного на сайте Института исследований международной политики (ISPI), ознакомился RT.

По словам Арагоны, связи с Москвой являются приоритетными для Рима. Это объясняется тем, что Россия играет важную роль в контроле над вооружениями, оказывает влияние на жизненно важные для Италии географические зоны, а также является значимым экономическим партнёром.  

«Если оставить в стороне поверхностный анализ, напыщенные речи и демагогию — смертных врагов эффективной внешней политики, — то очевидно, что отношения с Россией являются приоритетным направлением итальянской дипломатии», — считает экс-посол Италии.

Отношения между Западом и Россией переживают сложный этап, отмечает дипломат. Напряжённость остаётся высокой из-за споров по поводу «вмешательства» Москвы в американские и европейские выборы. Они ограничивают действия президента США по отношению к Кремлю и навязывают такое же поведение его европейским союзникам, добавил Арагона. Однако, по его мнению, Рим может способствовать восстановлению конструктивного диалога.

«Италия заинтересована в снижении напряжённости, в том числе для защиты экономических отношений. И она может внести весомый вклад, если будет придерживаться нескольких принципов, которые в последнее время не соблюдались, по крайней мере, в сфере публичной дипломатии. И это стоит признать в начале работы нового правительства», — добавил он.

В сентябре из-за очередного политического кризиса в Италии было сформировано новое правительство. Большинство портфелей получили Движение пяти звёзд и Демократическая партия. Причиной перемен стал распад правящей коалиции, в которую входили «пятизвёздочники» и партия «Лига». Политики не смогли прийти к единой позиции по ряду принципиальных вопросов, включая налоговую реформу. В переформированном правительстве пост премьер-министра сохранил за собой Джузеппе Конте. А лидер «легистов» Маттео Сальвини, выступавший в роли вице-премьера и главы МВД, ушёл в отставку. Внешней политикой в новом Совете министров займётся Луиджи Ди Майо, который возглавляет Движение пяти звёзд. 

На новом посту Ди Майо ещё не выступал с заявлениями о России, хотя в прошлом, будучи вице-премьером, он высказывался за отмену антироссийских санкций. Так, в феврале политик заявил о намерении бороться за снятие ограничений, из-за которых итальянский бизнес несёт серьёзные убытки.

«Против нашумевших санкций мы боремся и будем бороться, и не потому, что мы на стороне русских или американцев, а потому, что мы на стороне итальянцев», — утверждал Ди Майо. 

  • Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
  • Reuters
  • © Ciro de Luca

Утратили авторитет

Тем не менее сегодня у Рима мало шансов повлиять на политику Брюсселя в отношении Москвы, считают политологи. Италия утратила авторитет из-за внутренней нестабильности. Как рассказал в беседе с RT директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин, в ЕС привыкли, что в последнее время итальянское правительство часто «лихорадит», и перестали серьёзно воспринимать это государство во внешнеполитических вопросах.  

«Чтобы задавать тон, нужно сначала навести порядок во внутренних делах и показать другим странам, что именно вы являетесь образцом для подражания с идеальной экономикой и политической системой. Власть должна быть стабильной, а не меняться каждый год. Хотя Италия и является весомым членом ЕС, из-за правительственной чехарды она никак не может основательно заявить о себе», — добавил он.

При этом делать ставку на Луиджи Ди Майо в вопросах дипломатии пока рано, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. 

«Ди Майо — молодой политик. И по возрасту, и по опыту. Да и само Движение пяти звёзд представляет собой новую политическую формацию, не имеющую устойчивой базы. Сначала они были евроскептиками, а теперь стали аккуратными еврокритиками. Более того, их позиция несильна: на европейских выборах партия получила в два раза меньше голосов, чем «Лига» Сальвини», — пояснил эксперт.

Сначала Запад, а потом Москва

Между тем экс-посол Джанкарло Арагона убеждён, что Рим лишился способности «оказывать влияние» на международной арене из-за подозрений в сближении с Москвой. Он рекомендует, прежде всего продемонстрировать солидарность с партнёрами по ЕС и НАТО, а затем развивать идею конструктивного диалога между Западом и Россией.

«Подозрение в отклонении в сторону Москвы снижает наши возможности оказывать влияние. Нет сомнений, что, раз ситуация настолько ухудшилась, и у Запада есть свои недостатки. Указывать на них, облекая это в уместные дипломатические формы, и пытаться их исправить — это конструктивный подход», — считает Арагона.

Отметим, что ранее в американских СМИ появилась информация, что итальянская «Лига» якобы получает финансирование от Кремля. Эту тему подхватили и активно обсуждали итальянские СМИ. Сам глава партии Маттео Сальвини заявил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» от российской стороны, и подал иск в суд по данному поводу. В Кремле также категорически опровергли такие предположения прессы.

«Никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Только когда удастся ликвидировать подобные подозрения, можно будет начать работу по восстановлению отношений между Россией и ЕС, подчеркнул Арагона в обращении к новому главе итальянского МИД. Посол напомнил, что Италия должна придерживаться в большей степени западной линии, а «несбалансированная позиция» в пользу РФ вредит как Риму, так и Москве.

Такая политика приведёт к тому, что и в России будут больше прислушиваться к Италии, потому что увидят, как страна помогает вывести отношения из сложившихся трудностей.

«Вернув себе авторитет, мы усилим свои позиции, и даже Москва будет к нам больше прислушиваться и в этом случае станет рассматривать Италию не только в качестве негативного фактора — для обострения раскола в рамках ЕС (внутри НАТО соответствующий вес нашей страны и решающая роль США оставляют нам меньше пространства для манёвра), но и в качестве страны, способной внести вклад в восстановление отношений, которые сейчас сели на мель», — заключил итальянский дипломат.

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Как заметил политолог Николай Топорнин, в политических кругах Италии позитивно относятся к России, но когда дело доходит до реальных действий, Рим не использует имеющиеся возможности.

«Предложение Арагоны разумно. Однако Италии ничто не мешает проголосовать в Европарламенте против продления санкций. Одного голоса достаточно для их отмены. На словах они выступают за нормализацию, но до дела так и не доходит — все молчат. Это характерно и для других стран», — сказал он.

  • Заседание Европарламента в Страсбурге
  • Reuters
  • © Vincent Kessler

Зависимость от Европы 

Итальянские политики не раз высказывались за восстановление полноценных контактов с РФ. Так, премьер Конте во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле заявил, что не поддерживает продление антироссийских санкций. Сальвини также неоднократно отмечал, что ограничительная политика по отношению к РФ только наносит ущерб, ничего не меняя. 

Согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, потери аграриев и производителей продуктов питания за пять лет после введения Россией ответных мер на европейские санкции составили более €1 млрд.

В прошлом году Рим предпринимал попытки повлиять на политику Брюсселя. Евродепутат от Италии Марио Боргезио внёс в проект доклада о выполнении общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) Евросоюза поправку с призывом отменить антироссийские санкции. Но никакого сдвига в этом вопросе до сих пор нет.

По словам политолога Владимира Швейцера, санкции влияют на определённый сектор итальянской экономики, но этот ущерб не сопоставим с теми привилегиями, которые государство получает в рамках Евросоюза. Поэтому вряд ли можно ожидать, что в ближайшее время Рим в одиночку пойдёт против большинства в Брюсселе.

«Пока выигрыш на стороне Запада. Италия хозяйственно зависит от ЕС. Намного больше, чем от России. Однако итальянцы могут сыграть свою положительную роль в том случае, если Европа решит сблизиться с РФ на фоне осложнений с Соединёнными Штатами и Китаем», — считает политолог.

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