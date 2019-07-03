|
Нервный срыв главы ЦИК Эллы Памфиловой оказался операцией на суставе
03 июля 2019, 14:24 • 49 • Политика
ЦИК опроверг информацию о нервном срыве у Эллы Памфиловой. Главе Центризбиркома просто сделали операцию на плечевом суставе.
В ЦИК России потребовали не распространять фейк о нервном срыве главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, из-за которого она якобы не появляется на заседаниях комиссии. На самом деле руководительница Центризбиркома находится в больнице после операции на плечевом суставе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после встречи Эллы Памфиловой с первым заместителем председателя администрации президента Сергеем Кириенко у главы ЦИК якобы случился нервный срыв. Этим пресса объяснила отсутствие Памфиловой на заседаниях ЦИК.
По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, его начальница отсутствовала, так как находилась в больнице. Но не из-за нервного срыва, как утверждали СМИ, а из-за операции на плечевом суставе.
ЦИК настоятельно попросил не распространять фейк о нервном срыве Памфиловой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2019, 14:09
|
02 июля 2019, 18:54
|
28 июня 2019, 20:39
|
30 июня 2019, 11:24
|
27 июня 2019, 03:54
|
01 июля 2019, 23:24
|
27 июня 2019, 05:39