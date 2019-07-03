Нервный срыв главы ЦИК Эллы Памфиловой оказался операцией на суставе

В ЦИК России потребовали не распространять фейк о нервном срыве главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, из-за которого она якобы не появляется на заседаниях комиссии. На самом деле руководительница Центризбиркома находится в больнице после операции на плечевом суставе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после встречи Эллы Памфиловой с первым заместителем председателя администрации президента Сергеем Кириенко у главы ЦИК якобы случился нервный срыв. Этим пресса объяснила отсутствие Памфиловой на заседаниях ЦИК.

По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, его начальница отсутствовала, так как находилась в больнице. Но не из-за нервного срыва, как утверждали СМИ, а из-за операции на плечевом суставе.

"Она носила поддерживающую конструкцию, сегодня конструкцию сняли, она разрешила мне об этом сказать ", - цитирует "Интерфакс" слова Булаева.

ЦИК настоятельно попросил не распространять фейк о нервном срыве Памфиловой.