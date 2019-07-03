Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские власти договорились с Канадой о поставках бронетехники
«Преемственность политики Порошенко»: как проходит визит Зеленского в Канаду
Зеленский боится: Соловьев разгадал "код" президента Украины в шутке д...
Трамп и Макрон приглашены не зря: Путин пообещал всем "историческую правду&...
Главная / Политика

Нервный срыв главы ЦИК Эллы Памфиловой оказался операцией на суставе

03 июля 2019, 14:24  •  49 • Политика
ЦИК опроверг информацию о нервном срыве у Эллы Памфиловой. Главе Центризбиркома просто сделали операцию на плечевом суставе.
В ЦИК России потребовали не распространять фейк о нервном срыве главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, из-за которого она якобы не появляется на заседаниях комиссии. На самом деле руководительница Центризбиркома находится в больнице после операции на плечевом суставе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после встречи Эллы Памфиловой с первым заместителем председателя администрации президента Сергеем Кириенко у главы ЦИК якобы случился нервный срыв. Этим пресса объяснила отсутствие Памфиловой на заседаниях ЦИК.
По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, его начальница отсутствовала, так как находилась в больнице. Но не из-за нервного срыва, как утверждали СМИ, а из-за операции на плечевом суставе.
"Она носила поддерживающую конструкцию, сегодня конструкцию сняли, она разрешила мне об этом сказать ", - цитирует "Интерфакс" слова Булаева.
ЦИК настоятельно попросил не распространять фейк о нервном срыве Памфиловой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
02 июля 2019, 18:54
Сергей Михеев отправил "Гоголь-центр" и организаторов "Тавриды" подальше от русского Гоголя
02 июля 2019, 22:09
Израиль требует наказать русских? Авиажурналист намекнул на вину России в гибели мирных сирийцев
02 июля 2019, 22:09
Срыв здесь неуместен: правительство упорядочит торги по нацпроектам
03 июля 2019, 14:24
Нервный срыв главы ЦИК Эллы Памфиловой оказался операцией на суставе
02 июля 2019, 23:24
Ирландия будет нормализовывать отношения России с ЕС
03 июля 2019, 12:24
В Кремле не ответили на вопрос об инциденте с гибелью подводников, сославшись на гостайну
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2019, 01:24
"Плавучий Чернобыль": Амбициозный арктический проект России ужаснул Запад
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной...
03 июля 2019, 07:54
Трагедия на секретной подлодке и новые требования Лукашенко (Telegram.Обзор)
03 июля 2019, 01:24
"Репетируют свою участь!": Харьковских националистов-"висельников"...
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-прези...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 14:09
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России
02 июля 2019, 18:54
"Сдохните, твари": В Сети смогли восстановить удаленное отовсюду видео подписанных ВСУ снарядов для Донбасса
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
30 июня 2019, 11:24
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
27 июня 2019, 03:54
Зеленский назначил себе зарплату
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
27 июня 2019, 05:39
Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.