Нерушимость границ в Восточной Европе • 26 • Аналитика

Ещё вчера границы в Европе были другими, и позавчера тоже

Век человека краток по историческим меркам, поэтому ко многим вещам, окружающим их, люди привыкают настолько, что им кажется, что так было всегда. «И только старики помнили, что раньше граница ледника была гораздо выше». Точно так же, как и жизнь, ограничено человеческое сознание. Многие чересчур усложнённые вещи остаются за пределами понимания простого человека. И то, и другое, безусловно, дар богов.



А если серьёзно, то карта, например, Европы за 1914-й могла серьёзно удивить школьника ещё в 80-х годах века 20-го. Там всё не так. Хотя вроде совсем недавно и хотя вроде та же самая Европа (цивилизованная). Нет, Франция на месте, как и Англия с Испанией, а вот чем дальше на восток, тем больше изменений. Уже при взгляде на карту последнего года перед Великой войной становится понятно, что мир тогда очень сильно изменился. И как последствия прохождения ледника оставляют следы на ландшафте, так и последствия подобных политических изменений оставляют следы на политической карте.







Вторая мировая тоже изменила карту Европы, хотя и не так сильно, как первая. «Нерушимость границ» — штука хорошая, но недостижимая. Уже после развала СССР распалась Чехословакия и была разбита вдребезги Югославия. Потом ещё от Сербии «откусили» Косово. То есть границы вполне себе меняются.



Те границы в Восточной Европе, которые мы имеем счастье видеть, зачастую возникли уже после 1945 года. То есть по факту — «новодел». И там был ещё победивший Советский Союз, и товарищ Сталин недрогнувшей рукой проводил какие-то там линии. Но нет больше Советского Союза и, понятно, нет тов. Сталина. А границы вроде как остались. Вопрос: надолго ли?



Ещё раз: глобальные политические изменения неизбежно влекут за собой изменение границ. Это неизбежно. То есть, например, границы современной Польши (и на западе, и на востоке) были обозначены именно в победном 45-м. Безусловно, во времена ПНР и СССР ставить их под сомнение кому-то было смерти подобно. Но вот немцам (а одна треть современной Польши стоит как раз на бывших немецких землях) эта новая граница совсем не нравилась. И, кстати, да: её провели не некие союзники, а чётко и конкретно И. В. Сталин.



И это сегодня создаёт серьёзные проблемы в немецко-польских отношениях. Так сказать, всё не так однозначно. Почему-то вспоминается, как спартанскому царю сказали, что царь Филипп отдал вот эту землю мессенцам. «А дал ли он им силу её защищать?» — спросил в ответ спартанец.



Можно долго рассуждать о единой Европе и НАТО, но, как многие уже заметили, в десятилетия, последовавшие за развалом СССР, там многое изменилось. Ни в коем случае не хочется выступать в роли Нострадамуса, но нерушимость западной польской границы — вопрос очень интересный. Что там будет и как там будет… А чёрт его знает. Но СССР больше нет, как и Варшавского пакта, а ведь даже когда они были, ФРГ как-то не спешила признавать «новые границы», и окончательно «послевоенное урегулирование» состоялось в Европе аж после подавления «пражской весны»! А до того были вопросы.



«Нерушимые» границы Польши

Так что не всё так однозначно. Главное, к чему ведётся нить рассуждений: Россия сегодня (по вполне понятным причинам!) ничего не должна Польше. Возражения будут? И вот когда сносятся памятники советским воинам в бывшей ПНР, лично автору становится даже не грустно, а смешно. Поляки активно рубят тот сук, на котором зиждется их сегодняшняя территориальная целостность. Если Сталин — преступник, а Красная Армия — захватчик и оккупант, то тогда… тогда имеют место быть интереснейшие юридические последствия. Просто пока поляки об этом даже не догадываются.



А некому у них об этом догадываться. Политики, безусловно, есть, но очень недогадливые. Четыре раздела Польши это наглядно подтверждают. То есть прежде чем предпринимать какие-то серьёзные политические шаги, желательно хорошенько подумать. Со знающими людьми посоветоваться. Иначе может получиться нехорошо. Будь полякам дорога их западная граница (проведённая уже по немецкой территории), они бы регулярно красили и обновляли все памятники советским воинам-освободителям и приглашали туда ветеранов из России и поздравляли бы их и благодарили. Объяснить, почему?



Ну почему никто не хочет видеть вполне очевидные вещи? Мораль? При чём тут мораль? Какая мораль? Чистый шкурный расчёт! Ну неужели в Польше совсем нет грамотных людей и там некому подсказать польским политикам, что им надо прославлять Красную Армию и лично тов. Сталина? Именно так, и никак иначе. Западная польская граница — это результат «творчества» Красной Армии и Иосифа Сталина. Представьте, что сильно нелюбимый вами родственник завещал лично вам просторную квартиру в центре города-героя Москвы. Но при этом вы должны постричься в буддисты или в ЛДПР вступить. Так какое будет ваше решение?



Правильно: отказаться и сохранить свои убеждения! А квартиру — отдать государству, ему нужнее. В своё время Шерлок Холмс искренне изумлялся неспособности Ватсона построить простейшую логическую цепочку.



— ?!

— Элементарно, Ватсон!



Лаврова примерно в такое же изумление приводят некоторые его зарубежные коллеги. Вернее, «ход их рассуждений». Цитировать не буду.







Согласитесь, снос памятников советским воинам имеет как политическое, так и юридическое измерение. Кадастровое тоже имеет, если что. Почему этого никто не видит? Они что, все слепые? Они не могут сложить два и два? Если советские воины-освободители не были героями и освободителями, то кем они были? И что они делали в Европе? И что делают поляки в старинном ганзейском городе Данциге? И в «последней крепости Третьего рейха» — Бреслау? Как много вопросов возникает, не так ли?



Понятно, что рядовому человеку очень сложно просчитать все последствия своих шагов. Но что, польское государство тоже возглавляют «рядовые люди»? Или как? Западные союзники в своё время вынуждены были признать «новые границы Польши по Одеру-Нейсе». Но это была отнюдь не их идея. С исчезновением СССР с политической арены граница слегка «подвисла». Нет, безусловно, Польша сегодня — близкий союзник США и всё такое, но вот предсказать, что там будет дальше, очень сложно.



А для России «гарантировать» что-то в любом плане стране, занимающей предельно русофобскую позицию, достаточно странно. Зачем, простите? Смысл? С уходом СССР в Восточной Европе возник политический вакуум, но немногие это поняли. Украина (быв. УССР) — пример просто архетипический. Так далеко выдвинутые западные границы этой страны объясняются историческим присутствием РИ/СССР в «этих местах». Последним там «зажигал» опять же таки Иосиф Сталин.



Кто «нарисовал» Украину?

Почему-то восточноевропейские политики не могут/не хотят понимать элементарных вещей. Граница — это не так просто и здорово, как кажется. Те самые «границы незалежной Украины» проводили русские цари и советские генсеки, на данный момент «цивилизованная Европа» не подарила Украине ни одного квадратного километра территории. Вот как-то так. Как бы само по себе «украинское государство» так и не возникло и никаких войн не выигрывало, и никакой территорией не прирастало.



Украина попыталась совместить несовместимое: полностью отказаться от исторического наследия УССР и при этом сохранить её территорию. Как мы видим — уже не получается. Ещё раз: все разговоры насчёт «плохой России» и «хорошей Европы» упираются в миллионы квадратных километров, подаренных «плохой Россией», и ноль квадратных километров, подаренных «хорошей Европой». То есть проблема-то гораздо глубже, чем многие думают. Как раздували панику во время эпидемий последних лет



Отказ от советского наследия ставит под вопрос вообще все границы быв. УССР, и в первую очередь — западные. Для Украины всё началось гораздо раньше, чем в 2014-м. Ещё когда встал вопрос по газовым (!) полям рядом с островом Змеиным. Которые европейский суд подарил европейской же Румынии. Вот эту тему на Украине почему-то поднимать было не принято. Европа — хорошая, Россия — плохая. Ну раз так, то «хорошая Европа» могла бы «компенсировать» Украине потерю Крыма. Почему нет?



Сегодня же и Польша, и Венгрия, и Румыния с интересом смотрят на свои «бывшие» территории в составе слабеющей и нищающей Украины. Опять же таки ни в коем разе не собираюсь выступать в роли Нострадамуса, но территориальное будущее Украины стоит под очень большим вопросом. В своё время Британия очень долго «защищала» Турцию от России, а вот после 1918-го пустила её под нож. То есть Россия как раз бесконечно долго воевала с турками, которые были добиты своими британскими друзьями. Но кто про это помнит?



В любом случае западные границы Украины — вещь весьма и весьма спорная (если за ними нет мощной армии и мощного государства). Западные границы украинского государства — это как раз наследие великой империи, которая оттуда ушла. Шансы «удержать» их — очень и очень слабые, примерно как у британцев после ухода римских легионов. Просто это становится видно отнюдь не вдруг и не сразу.



У Украины сегодня нет ни современной армии, ни независимости, ни экономики. Вообще ничего. И громадный кусок земли в центре Европы. А землю «больше не делают». Для сохранения своей промышленности Украина должна была поддерживать с Россией очень хорошие отношения. Иначе — никак. Это очевидно. Гораздо менее очевиден тот факт, что и для поддержания своей территориальной целостности Украина должна была делать то же самое.



По крайней мере, несколько десятилетий после развала СССР это было абсолютно неизбежно. Для того, чтобы вопросов не возникало, Украина просто-таки была обязана ориентироваться на Москву. И очень долго. Чёрт с ней, с экономикой, но сохранение настолько громадной территории (по европейским меркам!) требовало внешней силовой поддержки. Как известно, Украина решительно заняла антироссийскую позицию. После возврата Крыма Россия официально заявила, что территориальная целостность Украины — это проблема только и исключительно Украины.



Вот нельзя было Украине ссориться с Россией, нельзя, потому как, допустим, вопросы собственности на недвижимость не всегда решаются «здесь и сейчас». Иногда играют роль весьма старые документы. В Северной Италии — иногда 12-го (!) века! И Россия не обязана делать скидку на то, что сегодня у Украины просто нет нормальной дипломатической службы. Антироссийская позиция Киева снимает с неё все и всяческие моральные обязательства. По понятным причинам Россия не обязана сегодня строить свою политику так, чтобы у официального Киева всё было «хорошо и здорово».



Беда киевлян как раз в том, что западные границы их страны определяли не из Киева, а из Москвы. И система договоров (эти границы подтверждающая) составлялась тоже в Москве (но не в Киеве). И как раз Россия (как наследница СССР, например) имеет полное моральное право, так скажем, слегка изменить к ним отношение. Украинцы в своей великой наивности искренне полагают, что достаточно массово станцевать гопак в центре города — и всё, это Украина, однако не всё так просто. Почему-то люди там искренне убеждены, что с момента образования независимой Украины тем самым автоматически была проведена полная приватизация куска российской территории и истории на сотни лет в прошлое. Но всё несколько сложнее.



Определённая аналогия тому: некоторые образцы вооружений производились на Украине, а патентная документация хранилась в Москве, что ещё до всех «майданов» создавало кучу проблем. Проблема всей Украины как раз в том, что «патентная документация» на неё во многом находится в Москве. То есть разрыв с Россией бил не только по украинской промышленности, но и по государственности в целом. Повей, ветер памяти Победы, на Украину!



С подачи той самой Польши пакт Молотова — Риббентропа был официально признан преступным как в Литве, так и на Украине. Если ты говоришь «А», то рано или поздно придётся сказать «Б», а потом и до других букв алфавита дойдёт дело. Логика поступков, единая логика. Польша — хорошо, Россия — плохо. Это вбивали каждому украинскому школьнику. Ну вот рано или поздно мы и добрались до того самого пакта. По которому Украина получила польский Львов и не только.



Очень долго всё это скрадывалось желанием России дружить, несмотря ни на что. Сейчас это незаметно для украинцев из-за общей обстановки развала экономики и войны на Донбассе. Но проблема как бы никуда не ушла. Сегодня для Киева рассчитывать на военную или политическую поддержу России по вопросу спора с Венгрией или Румынией было бы просто несерьёзно. Киевские политики добились практически невероятного: отношения с Польшей сегодня у Москвы лучше, чем с Украиной! То есть они вообще есть.



Демонизация России и прославление Запада — это, конечно, хорошо. Но в результате Украина понесла существенные экономические и территориальные потери. Реакция? Продолжение демонизации России и прославления Запада. И всё идёт вразнос. Специально объясняю (особенно некоторым упёртым соотечественникам): Украина — независимое государство, мы — не украинцы, мы им ничего не должны по определению, и никакой «диалог» мы поддерживать с ними не обязаны. Все проблемы Украины — это только и исключительно проблемы самих украинцев, но не наши.



Виртуальный СССР в головах

В своё время автор знакового произведения «Мародёр» демонстративно поиздевалась над российскими гражданами, уверенными в своей безопасности на фоне расширения НАТО на восток (СССР — мёртв). Примерно то же самое можно сказать о жителях малых, но гордых стран Восточной Европы. Им кажется, что их границы кем-то надёжно гарантированы. Иллюзия у них такая имеется. Спешу их огорчить: эти границы чертил и гарантировал тот самый Советский Союз, которого больше, увы, нет.



Что немедленно сказалось на судьбе Чехословакии и Югославии. Именно распад СССР привёл к распаду ЧССР и СФРЮ. Потом ещё Сербия потеряла Косово. Ну, например, Молдавия как бы не против вхождения в Румынию. И флаг им в руки, если они того хотят. Азербайджан потерял Карабах и прилегающие земли и много лет пытается их вернуть. Практически распалась ГССР. Такие вот «интересные» последствия. Но надо понимать, что большая часть границ в Восточной Европе «рисовалась» так или иначе под влиянием СССР. Которого больше нет.



Россия — она, конечно, «типа правопреемница», но практически ни одна страна Восточной Европы на неё ориентироваться не желает. Вообще, границы как бы «подвисли в воздухе». Россия сегодня абсолютно ничего не должна новым членам НАТО или даже просто «евроориентированным» правительствам своих соседей.



Вот многие этот факт недооценивают. Границы всегда проводят мечом. В конечном итоге это так. Любая граница «общепризнанна», когда за ней стоит мощная армия. В обратном случае возникают вопросы. Основа современной украинской идеологии — запредельная русофобия. Трагический парадокс в том, что громадная украинская территория — наследие «преступных» СССР/РИ. Бредни украинских политиков о том, что все вокруг «должны святой Украине», смотрятся хорошо только в украинском информационном пространстве.



«Возврат Крыма в родную гавань» поставил Россию в ситуацию, когда она категорически не заинтересована в «сохранении тер. целостности Украины». Невыгодно это потому как. Именно поэтому польско-венгерские (румынские?) территориальные претензии — это не так уж и плохо, если смотреть из Москвы. Возможен взаимный размен/признание потому как. И Киев сам себя поставил именно в такое невыгодное положение. Астролог рассказала, какие знаки зодиака самые неуверенные в себе



И «отыграть» ситуацию назад уже невозможно. Ни один украинский политик не сможет признать потерю Крыма, а следовательно, не сможет нормализовать отношения с Россией и получить её политическую поддержку на западных границах. А значит, и они ставятся под большой знак вопроса. Нет сегодня у украинского государства «хороших решений» (но и границы Польши — это тема весьма и весьма интересная, причём как западные, так и восточные). И Лемберг, и Бреслау… тут есть над чем подумать. Причём и то, и другое сегодня — не проблема России.



А есть ещё румыно-венгерские территориальные противоречия. Есть они, никуда они не девались. Да и Балканы продолжают потихоньку «тлеть». А уже «великая Эстония» никак не может смириться с текущими «несправедливыми» границами с Россией. То есть СССР уже нет, а текущие границы не нравятся практически никому.



Сложно сказать, к чему конкретно это приведёт, но полная нерушимость границ в ближайшие десятилетия представляется делом маловероятным.



Век человека краток по историческим меркам, поэтому ко многим вещам, окружающим их, люди привыкают настолько, что им кажется, что так было всегда. «И только старики помнили, что раньше граница ледника была гораздо выше». Точно так же, как и жизнь, ограничено человеческое сознание. Многие чересчур усложнённые вещи остаются за пределами понимания простого человека. И то, и другое, безусловно, дар богов.А если серьёзно, то карта, например, Европы за 1914-й могла серьёзно удивить школьника ещё в 80-х годах века 20-го. Там всё не так. Хотя вроде совсем недавно и хотя вроде та же самая Европа (цивилизованная). Нет, Франция на месте, как и Англия с Испанией, а вот чем дальше на восток, тем больше изменений. Уже при взгляде на карту последнего года перед Великой войной становится понятно, что мир тогда очень сильно изменился. И как последствия прохождения ледника оставляют следы на ландшафте, так и последствия подобных политических изменений оставляют следы на политической карте.Вторая мировая тоже изменила карту Европы, хотя и не так сильно, как первая. «Нерушимость границ» — штука хорошая, но недостижимая. Уже после развала СССР распалась Чехословакия и была разбита вдребезги Югославия. Потом ещё от Сербии «откусили» Косово. То есть границы вполне себе меняются.Те границы в Восточной Европе, которые мы имеем счастье видеть, зачастую возникли уже после 1945 года. То есть по факту — «новодел». И там был ещё победивший Советский Союз, и товарищ Сталин недрогнувшей рукой проводил какие-то там линии. Но нет больше Советского Союза и, понятно, нет тов. Сталина. А границы вроде как остались. Вопрос: надолго ли?Ещё раз: глобальные политические изменения неизбежно влекут за собой изменение границ. Это неизбежно. То есть, например, границы современной Польши (и на западе, и на востоке) были обозначены именно в победном 45-м. Безусловно, во времена ПНР и СССР ставить их под сомнение кому-то было смерти подобно. Но вот немцам (а одна треть современной Польши стоит как раз на бывших немецких землях) эта новая граница совсем не нравилась. И, кстати, да: её провели не некие союзники, а чётко и конкретно И. В. Сталин.И это сегодня создаёт серьёзные проблемы в немецко-польских отношениях. Так сказать, всё не так однозначно. Почему-то вспоминается, как спартанскому царю сказали, что царь Филипп отдал вот эту землю мессенцам. «А дал ли он им силу её защищать?» — спросил в ответ спартанец.Можно долго рассуждать о единой Европе и НАТО, но, как многие уже заметили, в десятилетия, последовавшие за развалом СССР, там многое изменилось. Ни в коем случае не хочется выступать в роли Нострадамуса, но нерушимость западной польской границы — вопрос очень интересный. Что там будет и как там будет… А чёрт его знает. Но СССР больше нет, как и Варшавского пакта, а ведь даже когда они были, ФРГ как-то не спешила признавать «новые границы», и окончательно «послевоенное урегулирование» состоялось в Европе аж после подавления «пражской весны»! А до того были вопросы.Так что не всё так однозначно. Главное, к чему ведётся нить рассуждений: Россия сегодня (по вполне понятным причинам!) ничего не должна Польше. Возражения будут? И вот когда сносятся памятники советским воинам в бывшей ПНР, лично автору становится даже не грустно, а смешно. Поляки активно рубят тот сук, на котором зиждется их сегодняшняя территориальная целостность. Если Сталин — преступник, а Красная Армия — захватчик и оккупант, то тогда… тогда имеют место быть интереснейшие юридические последствия. Простополяки об этом даже не догадываются.А некому у них об этом догадываться. Политики, безусловно, есть, но очень недогадливые. Четыре раздела Польши это наглядно подтверждают. То есть прежде чем предпринимать какие-то серьёзные политические шаги, желательно хорошенько подумать. Со знающими людьми посоветоваться. Иначе может получиться нехорошо. Будь полякам дорога их западная граница (проведённая уже по немецкой территории), они бы регулярно красили и обновляли все памятники советским воинам-освободителям и приглашали туда ветеранов из России и поздравляли бы их и благодарили. Объяснить, почему?Ну почемуне хочет видеть вполне очевидные вещи? Мораль? При чём тут мораль? Какая мораль? Чистый шкурный расчёт! Ну неужели в Польше совсем нет грамотных людей и там некому подсказать польским политикам, что им надо прославлять Красную Армию и лично тов. Сталина? Именно так, и никак иначе. Западная польская граница — это результат «творчества» Красной Армии и Иосифа Сталина. Представьте, что сильно нелюбимый вами родственник завещал лично вам просторную квартиру в центре города-героя Москвы. Но при этом вы должны постричься в буддисты или в ЛДПР вступить. Так какое будет ваше решение?Правильно: отказаться и сохранить свои убеждения! А квартиру — отдать государству, ему нужнее. В своё время Шерлок Холмс искренне изумлялся неспособности Ватсона построить простейшую логическую цепочку.— ?!— Элементарно, Ватсон!Лаврова примерно в такое же изумление приводят некоторые его зарубежные коллеги. Вернее, «ход их рассуждений». Цитировать не буду.Согласитесь, снос памятников советским воинам имеет как политическое, так и юридическое измерение. Кадастровое тоже имеет, если что. Почему этогоне видит? Они что, все слепые? Они не могут сложить два и два? Если советские воины-освободители не были героями и освободителями, то кем они были? И что они делали в Европе? И что делают поляки в старинном ганзейском городе Данциге? И в «последней крепости Третьего рейха» — Бреслау? Как много вопросов возникает, не так ли?Понятно, что рядовому человеку очень сложно просчитать все последствия своих шагов. Но что, польское государство тоже возглавляют «рядовые люди»? Или как? Западные союзники в своё время вынуждены были признать «новые границы Польши по Одеру-Нейсе». Но это была отнюдь не их идея. С исчезновением СССР с политической арены граница слегка «подвисла». Нет, безусловно, Польша сегодня — близкий союзник США и всё такое, но вот предсказать, что там будет дальше, очень сложно.А для России «гарантировать» что-то в любом плане стране, занимающей предельно русофобскую позицию, достаточно странно. Зачем, простите? Смысл? С уходом СССР в Восточной Европе возник политический вакуум, но немногие это поняли. Украина (быв. УССР) — пример просто архетипический. Так далеко выдвинутые западные границы этой страны объясняются историческим присутствием РИ/СССР в «этих местах». Последним там «зажигал» опять же таки Иосиф Сталин.Почему-то восточноевропейские политики не могут/не хотят понимать элементарных вещей. Граница — это не так просто и здорово, как кажется. Те самые «границы незалежной Украины» проводили русские цари и советские генсеки, на данный момент «цивилизованная Европа» не подарила Украине ни одного квадратного километра территории. Вот как-то так. Как бы само по себе «украинское государство» так и не возникло и никаких войн не выигрывало, и никакой территорией не прирастало.Украина попыталась совместить несовместимое: полностью отказаться от исторического наследия УССР и при этом сохранить её территорию. Как мы видим — уже не получается. Ещё раз: все разговоры насчёт «плохой России» и «хорошей Европы» упираются в миллионы квадратных километров, подаренных «плохой Россией», и ноль квадратных километров, подаренных «хорошей Европой». То есть проблема-то гораздо глубже, чем многие думают.Отказ от советского наследия ставит под вопрос вообще все границы быв. УССР, и в первую очередь — западные. Для Украины всё началось гораздо раньше, чем в 2014-м. Ещё когда встал вопрос по газовым (!) полям рядом с островом Змеиным. Которые европейский суд подарил европейской же Румынии. Вот эту тему на Украине почему-то поднимать было не принято. Европа — хорошая, Россия — плохая. Ну раз так, то «хорошая Европа» могла бы «компенсировать» Украине потерю Крыма. Почему нет?Сегодня же и Польша, и Венгрия, и Румыния с интересом смотрят на свои «бывшие» территории в составе слабеющей и нищающей Украины. Опять же таки ни в коем разе не собираюсь выступать в роли Нострадамуса, но территориальное будущее Украины стоит под очень большим вопросом. В своё время Британия очень долго «защищала» Турцию от России, а вот после 1918-го пустила её под нож. То есть Россия как раз бесконечно долго воевала с турками, которые были добиты своими британскими друзьями. Но кто про это помнит?В любом случае западные границы Украины — вещь весьма и весьма спорная (если за ними нет мощной армии и мощного государства). Западные границы украинского государства — это как раз наследие великой империи, которая оттуда ушла. Шансы «удержать» их — очень и очень слабые, примерно как у британцев после ухода римских легионов. Просто это становится видно отнюдь не вдруг и не сразу.У Украины сегодня нет ни современной армии, ни независимости, ни экономики. Вообще ничего. И громадный кусок земли в центре Европы. А землю «больше не делают». Для сохранения своей промышленности Украина должна была поддерживать с Россией очень хорошие отношения. Иначе — никак. Это очевидно. Гораздо менее очевиден тот факт, что и для поддержания своей территориальной целостности Украина должна была делать то же самое.По крайней мере, несколько десятилетий после развала СССР это было абсолютно неизбежно. Для того, чтобы вопросов не возникало, Украина просто-таки была обязана ориентироваться на Москву. И очень долго. Чёрт с ней, с экономикой, но сохранениегромадной территории (по европейским меркам!) требовало внешней силовой поддержки. Как известно, Украина решительно заняла антироссийскую позицию. После возврата Крыма Россия официально заявила, что территориальная целостность Украины — это проблема только и исключительно Украины.Вот нельзя было Украине ссориться с Россией, нельзя, потому как, допустим, вопросы собственности на недвижимость не всегда решаются «здесь и сейчас». Иногда играют роль весьма старые документы. В Северной Италии — иногда 12-го (!) века! И Россия не обязана делать скидку на то, что сегодня у Украины просто нет нормальной дипломатической службы. Антироссийская позиция Киева снимает с неё все и всяческие моральные обязательства. По понятным причинам Россия не обязана сегодня строить свою политику так, чтобы у официального Киева всё было «хорошо и здорово».Беда киевлян как раз в том, что западные границы их страны определяли не из Киева, а из Москвы. И система договоров (эти границы подтверждающая) составлялась тоже в Москве (но не в Киеве). И как раз Россия (как наследница СССР, например) имеет полное моральное право, так скажем, слегка изменить к ним отношение. Украинцы в своей великой наивности искренне полагают, что достаточно массово станцевать гопак в центре города — и всё, это Украина, однако не всё так просто. Почему-то люди там искренне убеждены, что с момента образования независимой Украины тем самым автоматически была проведена полная приватизация куска российской территории и истории на сотни лет в прошлое. Но всё несколько сложнее.Определённая аналогия тому: некоторые образцы вооружений производились на Украине, а патентная документация хранилась в Москве, что ещё до всех «майданов» создавало кучу проблем. Проблема всей Украины как раз в том, что «патентная документация» на неё во многом находится в Москве. То есть разрыв с Россией бил не только по украинской промышленности, но и по государственности в целом.С подачи той самой Польши пакт Молотова — Риббентропа был официально признан преступным как в Литве, так и на Украине. Если ты говоришь «А», то рано или поздно придётся сказать «Б», а потом и до других букв алфавита дойдёт дело. Логика поступков, единая логика. Польша — хорошо, Россия — плохо. Это вбивали каждому украинскому школьнику. Ну вот рано или поздно мы и добрались до того самого пакта. По которому Украина получила польский Львов и не только.Очень долго всё это скрадывалось желанием России дружить, несмотря ни на что. Сейчас это незаметно для украинцев из-за общей обстановки развала экономики и войны на Донбассе. Но проблема как бы никуда не ушла. Сегодня для Киева рассчитывать на военную или политическую поддержу России по вопросу спора с Венгрией или Румынией было бы просто несерьёзно. Киевские политики добились практически невероятного: отношения с Польшей сегодня у Москвы лучше, чем с Украиной! То есть они вообще есть.Демонизация России и прославление Запада — это, конечно, хорошо. Но в результате Украина понесла существенные экономические и территориальные потери. Реакция? Продолжение демонизации России и прославления Запада. И всё идёт вразнос. Специально объясняю (особенно некоторым упёртым соотечественникам): Украина — независимое государство, мы — не украинцы, мы им ничего не должны по определению, и никакой «диалог» мы поддерживать с ними не обязаны. Все проблемы Украины — это только и исключительно проблемы самих украинцев, но не наши.В своё время автор знакового произведения «Мародёр» демонстративно поиздевалась над российскими гражданами, уверенными в своей безопасности на фоне расширения НАТО на восток (СССР — мёртв). Примерно то же самое можно сказать о жителях малых, но гордых стран Восточной Европы. Им кажется, что их границы кем-то надёжно гарантированы. Иллюзия у них такая имеется. Спешу их огорчить: эти границы чертил и гарантировал тот самый Советский Союз, которого больше, увы, нет.Что немедленно сказалось на судьбе Чехословакии и Югославии. Именно распад СССР привёл к распаду ЧССР и СФРЮ. Потом ещё Сербия потеряла Косово. Ну, например, Молдавия как бы не против вхождения в Румынию. И флаг им в руки, если они того хотят. Азербайджан потерял Карабах и прилегающие земли и много лет пытается их вернуть. Практически распалась ГССР. Такие вот «интересные» последствия. Но надо понимать, что большая часть границ в Восточной Европе «рисовалась» так или иначе под влиянием СССР. Которого больше нет.Россия — она, конечно, «типа правопреемница», но практически ни одна страна Восточной Европы на неё ориентироваться не желает. Вообще, границы как бы «подвисли в воздухе». Россия сегодня абсолютно ничего не должна новым членам НАТО или даже просто «евроориентированным» правительствам своих соседей.Вот многие этот факт недооценивают. Границы всегда проводят мечом. В конечном итоге это так. Любая граница «общепризнанна», когда за ней стоит мощная армия. В обратном случае возникают вопросы. Основа современной украинской идеологии — запредельная русофобия. Трагический парадокс в том, что громадная украинская территория — наследие «преступных» СССР/РИ. Бредни украинских политиков о том, что все вокруг «должны святой Украине», смотрятся хорошо только в украинском информационном пространстве.«Возврат Крыма в родную гавань» поставил Россию в ситуацию, когда она категорическив «сохранении тер. целостности Украины». Невыгодно это потому как. Именно поэтому польско-венгерские (румынские?) территориальные претензии — это не так уж и плохо, если смотреть из Москвы. Возможен взаимный размен/признание потому как. И Киев сам себя поставил именно в такое невыгодное положение.И «отыграть» ситуацию назад уже невозможно. Ни один украинский политик не сможет признать потерю Крыма, а следовательно, не сможет нормализовать отношения с Россией и получить её политическую поддержку на западных границах. А значит, и они ставятся под большой знак вопроса. Нет сегодня у украинского государства «хороших решений» (но и границы Польши — это тема весьма и весьма интересная, причём как западные, так и восточные). И Лемберг, и Бреслау… тут есть над чем подумать. Причём и то, и другое сегодня — не проблема России.А есть ещё румыно-венгерские территориальные противоречия. Есть они, никуда они не девались. Да и Балканы продолжают потихоньку «тлеть». А уже «великая Эстония» никак не может смириться с текущими «несправедливыми» границами с Россией. То есть СССР уже нет, а текущие границы не нравятся практически никому.Сложно сказать, к чему конкретно это приведёт, но полная нерушимость границ в ближайшие десятилетия представляется делом маловероятным. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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