Нероссийское вмешательство: хакеры обнародовали британские инструкции по противодействию Москве

Хакерская группа Anonymous выложила в открытый доступ внутренние документы программы Integrity Initiative, которую правительство Великобритании запустило, предположительно, в 2015 году. Программа была заявлена как часть мер по борьбе с «российской пропагандой», а также «гибридными действиями», к которым якобы прибегает РФ. На эти цели Лондон выделяет около 2 млн фунтов в год. В документах перечисляются объединённые в «кластеры» известные личности и медийные персоны, которые помогали Лондону вмешиваться во внутренние дела целого ряда государств, поддерживая антироссийскую риторику в этих странах. Аналитики уверены, что Лондон будет отрицать свою причастность и продолжать бездоказательно обвинять Россию в проведении «кампаний влияния».

Согласно документам, которые выложила в открытый доступ хакерская группа Anonymous, в 2015 году правительство Великобритании запустило программу Integrity Initiative. Её суть заключалась том, чтобы создавать так называемые кластеры из различных общественных деятелей, медиаперсон, правозащитников и лидеров мнений, которые должны были поддерживать антироссийскую риторику в своих странах. На поддержание этих кластеров британский Форин Офис (Министерство иностранных дел и по делам Содружества) тратит до 2 млн фунтов стерлингов в год.

В документах перечислены кластеры в таких государствах, как Испания, Франция, Германия, Италия, Греция, Нидерланды, Литва, Норвегия, Сербия и Черногория. Из бюджетных заявок, опубликованных хакерами, следует, что в ближайшие планы Лондона входит создание подобных групп влияния в Латвии, Молдавии, Чехии, на Украине и в других странах.

«Вся работа ведётся через тайные контакты в посольствах Великобритании, что даёт основания подозревать британские власти в использовании подобных предлогов для создания глобальной сети информационного влияния и политического вмешательства в дела других государств», — указывает Anonymous в пояснении к документам.

Могучее ядро

Самый крупный кластер действует в самой Великобритании. В документе перечислено более 20 имён различных аналитиков, публицистов и журналистов, которые призваны помогать Integrity Initiative справляться с «российским влиянием».

Первым в списке значится Уильям Браудер — американо-британский бизнесмен, заочно осуждённый в России за уклонение от уплаты налогов. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в 1995—2007 годах считался крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2008 году один из аудиторов фонда Hermitage Capital — Сергей Магнитский — был арестован по обвинению в создании для Браудера схем уклонения от уплаты налогов. Через 11 месяцев он умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Сам Браудер позже заявил, что Магнитский якобы вскрыл факты коррупции в российской элите, а его смерть является заказным политическим убийством.

Впоследствии основатель Hemiratage Capital стал главным инициатором создания Акта о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского, который также известен как список Магнитского, принятый конгрессом США в декабре 2012 года.

Британский кластер Integrity Initiative

Также в списке участников британского кластера указано имя Владимира Ашуркова — бывшего функционера консорциума «Альфа-Групп», а также исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2014 году Ашурков попросил политического убежища в Британии после того, как был объявлен в федеральный розыск в рамках дела о хищении 10 млн рублей.

Кроме того, в британском ядре числится Игорь Сутягин — военный аналитик, осуждённый в 2004 году за государственную измену в пользу США. В 2010 году он был освобождён в ходе обмена заключёнными между США и Россией, который прошёл в Вене, и вскоре оказался в Великобритании. В настоящее время Сутягин является старшим научным сотрудником Королевского института оборонных исследований в Лондоне.

Гонорарная ведомость

Руководителем центрального кластера Integrity Initiative значится бывший советник генерального секретаря НАТО Крис Доннелли.

Крис Доннелли и зарплатная ведомость Institute for Statecraft

В документах, обнародованных хакерами, указано, что его зарплата на посту руководителя проекта составляет 8100 фунтов в месяц.

Деятельность Integrity Initative, в свою очередь, контролируется организацией The Insititute for Statecraft (Институт государственности), на которую на данный момент британские власти потратили 1,961 млн фунтов.

Бюджетная ведомость Institute for Statecraft

Обмен опытом

Кроме создания кластеров с подобными «лидерами мнений» в рамках Integrity Initiative Лондон активно сотрудничает с другими государствами и на официальном уровне. Так, в документах, где обсуждается литовское направление программы, указано, что был установлен контакт между 77-й бригадой ВС Великобритании и командой по стратегическим коммуникациям Вооружённых сил Литвы, которые обменивались «методами борьбы с российской активностью».

Также при участии Integrity Initiative в Литве были созданы специальные сети «эльфов» для борьбы с «российскими интернет-троллями».

«Мы финансируем сеть «эльфов», созданную для противодействия российским «троллям» и помогающую другим кластерам создать подобные организации в их странах», — говорится в документе.

Британский Форин Офис в документах прямо заявляет, что через литовский Университет Витаутаса Магнуса может контактировать с российской правозащитной организацией Сахаровский центр (ранее — Общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова). С помощью центра британские спецслужбы рассчитывают «получить доступ к российскому гражданскому обществу».

Испанский «успех»

В качестве успешного примера работы кластера Integrity Initiative приводится одна из операций, проведённых в Испании. В документе указано, что кластер противодействовал назначению директором Департамента национальной безопасности Испании Педро Баноса — бывшего полковника испанской армии и специалиста по безопасности. В документах Integrity Initiative он без дополнительных пояснений назван «хорошо известным прокремлёвским рупором».

Далее следует детальное описание операции — руководитель испанского отделения Integrity Initiative вместе с остальными членами группы готовит специальное досье для «информирования» основных СМИ Испании. Кроме того, разворачивается кампания в Twitter по предотвращению назначения.

Отчёт о деятельности испанской ячейки Integrity Initiative и антироссийская статья её руководителя в El Pais

К работе вскоре подключается и основной, британский, кластер, который создаёт специальную группу в мессенджере WhatsApp, где координирует кампанию в соцсетях и СМИ. В то же время испанская версия веб-сайта StopFake публикует статью руководителя испанской группы Николаса де Педро, которую распространяют влиятельные лидеры мнений из разных ячеек Integrity Initiative.

Подобная деятельность привела к тому, что вечером того же дня целый ряд испанских политиков попросили премьер-министра страны Педро Санчеса отменить назначение Баноса.

Кроме того, испанский кластер в качестве результатов своей успешной работы указывал противодействие влиянию России на Каталонию. Эта деятельность осуществлялась путём анонимной передачи материалов «независимым журналистам» для написания антироссийских статей в различных изданиях, в частности El Pais. Так, в газете размещались материалы за авторством и самого лидера испанской Integrity Initiative Николаса де Педро.

«Чёткая подрывная деятельность»

Было очевидно, что британская разведка станет работать против своих политических конкурентов, прикрываясь мнимой «гибридной» российской угрозой, рассказал в беседе с RT политолог Александр Асафов. По его мнению, реакция на такие действия со стороны европейских государств может быть схожей с той, что последовала за разоблачениями Эдварда Сноудена.

«Сейчас идут переговоры по брекситу, и, учитывая давление из Европы на Великобританию, открывшиеся обстоятельства могут вызвать существенные претензии к Лондону со стороны стран — членов ЕС», — отметил политолог.

Как отметил Асафов, списки членов различных кластеров Integrity Initiative говорят о том, что против России действительно ведётся подрывная деятельность.

«Люди с прекрасными лицами вроде «невинного» Браудера, которого Россия преследует через Интерпол, господа, связанные с оппозицией, такие как Ашурков, действительно являются иностранными агентами. Они действительно существуют на деньги из тайных фондов и ведут чётко очерченную подрывную деятельность против России», — считает эксперт.

Искусственная реальность

Британские власти будут всё отрицать, однако не прекратят проводить подобные операции, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Скорее всего, они займут глухую оборону — будут говорить, что это провокация и ничего такого нет. Само это явление известное и называется astroturfing — когда в интернете создаётся искусственная реальность. Про это британская пресса писала ещё в 2012 году, задолго до обвинений России в хакерстве и взломах. Это придумали маркетологи для продвижения определённых групп товаров, а потом на вооружение взяли уже и политологи. Затем подобные технологии начали применять американские военные, в частности в ходе войны в Афганистане», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Искусственная реальность и дискурсы в интернете используются западными странами уже давно, однако в 2016 году они развернули кампанию по обвинению в этом России, добавил Синельников-Оришак.