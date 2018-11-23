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Нероссийское вмешательство: хакеры обнародовали британские инструкции по противодействию Москве
23 ноября 2018, 23:10 • 88 • В мире
Хакерская группа Anonymous выложила в открытый доступ внутренние документы программы Integrity Initiative, которую правительство Великобритании запустило, предположительно, в 2015 году. Программа была заявлена как часть мер по борьбе с «российской пропагандой», а также «гибридными действиями», к которым якобы прибегает РФ. На эти цели Лондон выделяет около 2 млн фунтов в год. В документах перечисляются объединённые в «кластеры» известные личности и медийные персоны, которые помогали Лондону вмешиваться во внутренние дела целого ряда государств, поддерживая антироссийскую риторику в этих странах. Аналитики уверены, что Лондон будет отрицать свою причастность и продолжать бездоказательно обвинять Россию в проведении «кампаний влияния».
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Согласно документам, которые выложила в открытый доступ хакерская группа Anonymous, в 2015 году правительство Великобритании запустило программу Integrity Initiative. Её суть заключалась том, чтобы создавать так называемые кластеры из различных общественных деятелей, медиаперсон, правозащитников и лидеров мнений, которые должны были поддерживать антироссийскую риторику в своих странах. На поддержание этих кластеров британский Форин Офис (Министерство иностранных дел и по делам Содружества) тратит до 2 млн фунтов стерлингов в год.
В документах перечислены кластеры в таких государствах, как Испания, Франция, Германия, Италия, Греция, Нидерланды, Литва, Норвегия, Сербия и Черногория. Из бюджетных заявок, опубликованных хакерами, следует, что в ближайшие планы Лондона входит создание подобных групп влияния в Латвии, Молдавии, Чехии, на Украине и в других странах.
«Вся работа ведётся через тайные контакты в посольствах Великобритании, что даёт основания подозревать британские власти в использовании подобных предлогов для создания глобальной сети информационного влияния и политического вмешательства в дела других государств», — указывает Anonymous в пояснении к документам.
Могучее ядро
Самый крупный кластер действует в самой Великобритании. В документе перечислено более 20 имён различных аналитиков, публицистов и журналистов, которые призваны помогать Integrity Initiative справляться с «российским влиянием».
Первым в списке значится Уильям Браудер — американо-британский бизнесмен, заочно осуждённый в России за уклонение от уплаты налогов. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в 1995—2007 годах считался крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.
В 2008 году один из аудиторов фонда Hermitage Capital — Сергей Магнитский — был арестован по обвинению в создании для Браудера схем уклонения от уплаты налогов. Через 11 месяцев он умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Сам Браудер позже заявил, что Магнитский якобы вскрыл факты коррупции в российской элите, а его смерть является заказным политическим убийством.
Впоследствии основатель Hemiratage Capital стал главным инициатором создания Акта о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского, который также известен как список Магнитского, принятый конгрессом США в декабре 2012 года.
Также в списке участников британского кластера указано имя Владимира Ашуркова — бывшего функционера консорциума «Альфа-Групп», а также исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2014 году Ашурков попросил политического убежища в Британии после того, как был объявлен в федеральный розыск в рамках дела о хищении 10 млн рублей.
Кроме того, в британском ядре числится Игорь Сутягин — военный аналитик, осуждённый в 2004 году за государственную измену в пользу США. В 2010 году он был освобождён в ходе обмена заключёнными между США и Россией, который прошёл в Вене, и вскоре оказался в Великобритании. В настоящее время Сутягин является старшим научным сотрудником Королевского института оборонных исследований в Лондоне.
Гонорарная ведомость
Руководителем центрального кластера Integrity Initiative значится бывший советник генерального секретаря НАТО Крис Доннелли.
В документах, обнародованных хакерами, указано, что его зарплата на посту руководителя проекта составляет 8100 фунтов в месяц.
Деятельность Integrity Initative, в свою очередь, контролируется организацией The Insititute for Statecraft (Институт государственности), на которую на данный момент британские власти потратили 1,961 млн фунтов.
Обмен опытом
Кроме создания кластеров с подобными «лидерами мнений» в рамках Integrity Initiative Лондон активно сотрудничает с другими государствами и на официальном уровне. Так, в документах, где обсуждается литовское направление программы, указано, что был установлен контакт между 77-й бригадой ВС Великобритании и командой по стратегическим коммуникациям Вооружённых сил Литвы, которые обменивались «методами борьбы с российской активностью».
Также при участии Integrity Initiative в Литве были созданы специальные сети «эльфов» для борьбы с «российскими интернет-троллями».
Британский Форин Офис в документах прямо заявляет, что через литовский Университет Витаутаса Магнуса может контактировать с российской правозащитной организацией Сахаровский центр (ранее — Общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова). С помощью центра британские спецслужбы рассчитывают «получить доступ к российскому гражданскому обществу».
Испанский «успех»
В качестве успешного примера работы кластера Integrity Initiative приводится одна из операций, проведённых в Испании. В документе указано, что кластер противодействовал назначению директором Департамента национальной безопасности Испании Педро Баноса — бывшего полковника испанской армии и специалиста по безопасности. В документах Integrity Initiative он без дополнительных пояснений назван «хорошо известным прокремлёвским рупором».
Далее следует детальное описание операции — руководитель испанского отделения Integrity Initiative вместе с остальными членами группы готовит специальное досье для «информирования» основных СМИ Испании. Кроме того, разворачивается кампания в Twitter по предотвращению назначения.
К работе вскоре подключается и основной, британский, кластер, который создаёт специальную группу в мессенджере WhatsApp, где координирует кампанию в соцсетях и СМИ. В то же время испанская версия веб-сайта StopFake публикует статью руководителя испанской группы Николаса де Педро, которую распространяют влиятельные лидеры мнений из разных ячеек Integrity Initiative.
Подобная деятельность привела к тому, что вечером того же дня целый ряд испанских политиков попросили премьер-министра страны Педро Санчеса отменить назначение Баноса.
Кроме того, испанский кластер в качестве результатов своей успешной работы указывал противодействие влиянию России на Каталонию. Эта деятельность осуществлялась путём анонимной передачи материалов «независимым журналистам» для написания антироссийских статей в различных изданиях, в частности El Pais. Так, в газете размещались материалы за авторством и самого лидера испанской Integrity Initiative Николаса де Педро.
«Чёткая подрывная деятельность»
Было очевидно, что британская разведка станет работать против своих политических конкурентов, прикрываясь мнимой «гибридной» российской угрозой, рассказал в беседе с RT политолог Александр Асафов. По его мнению, реакция на такие действия со стороны европейских государств может быть схожей с той, что последовала за разоблачениями Эдварда Сноудена.
«Сейчас идут переговоры по брекситу, и, учитывая давление из Европы на Великобританию, открывшиеся обстоятельства могут вызвать существенные претензии к Лондону со стороны стран — членов ЕС», — отметил политолог.
Как отметил Асафов, списки членов различных кластеров Integrity Initiative говорят о том, что против России действительно ведётся подрывная деятельность.
«Люди с прекрасными лицами вроде «невинного» Браудера, которого Россия преследует через Интерпол, господа, связанные с оппозицией, такие как Ашурков, действительно являются иностранными агентами. Они действительно существуют на деньги из тайных фондов и ведут чётко очерченную подрывную деятельность против России», — считает эксперт.
Искусственная реальность
Британские власти будут всё отрицать, однако не прекратят проводить подобные операции, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.
«Скорее всего, они займут глухую оборону — будут говорить, что это провокация и ничего такого нет. Само это явление известное и называется astroturfing — когда в интернете создаётся искусственная реальность. Про это британская пресса писала ещё в 2012 году, задолго до обвинений России в хакерстве и взломах. Это придумали маркетологи для продвижения определённых групп товаров, а потом на вооружение взяли уже и политологи. Затем подобные технологии начали применять американские военные, в частности в ходе войны в Афганистане», — пояснил эксперт в разговоре с RT.
Искусственная реальность и дискурсы в интернете используются западными странами уже давно, однако в 2016 году они развернули кампанию по обвинению в этом России, добавил Синельников-Оришак.
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