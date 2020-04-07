Нереализованные проекты СССР: от Дворца Советов и «Тайги» до «Спирали» • 26 • Аналитика

Советский Союз был горазд на масштабные проекты. В их числе –водохранилища, поглотившие ранее заселённые территории, гидроэлектростанции, перегородившие великие реки, гигантские угольные разрезы, величиной с город и пр. Сегодня все они воспринимаются как данность. Люди уже не мыслят других картин окружающего их мира.



Прожекты, не ставшие реальностью

Были в советских планах и такие проекты, которые, возбудив общественное мнение, остались в памяти, как примёр амбициозного прожектёрства или бездумной инициативности. Сюда, в первую очередь, можно отнести проект переброски стока сибирских рек в республики Средней Азии.







Инициаторы проекта предлагали проложить из Оби в Узбекистан большой судоходный канал. Он должен был обеспечить водой узбекских хлопкоробов и спасти Аральское море. Кроме этого канала предлагалось повернуть вспять Иртыш. Направить его воды в засушливые районы Казахстана. Обеспечить эту затею должны были специальный гидроузел, насосные станции, канал и огромное водохранилище.



В 1985 году Академия наук СССР признала проект несостоятельным из-за его опасных последствий для окружающей среды. Все работы были прекращены. Поговаривали, что на решение академиков повлияла неудачная реализация проекта «Тайга», подзабытого широкой публикой. Он должен был пополнить воды мелеющего Каспия. Проектом «Тайга» предусматривалось соединить каналом рек Печора и Колва что в Пермском крае. Для этого запланировали 250 ядерных взрывов! Первые три из них в 1971 году вынесли радиоактивные осадки за территорию СССР.



Возник международный скандал. Советский Союз обвинили в нарушении Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Проект закрыли, оставив в память о нём радиоактивное озеро. Как говорится, не все проекты одинаково полезны...



Таких нереализованных прожектов за годы советской власти накопилось несколько десятков. Можно ещё вспомнить строительство Дворца Советов в Москве. Монументальное здание высотой в 415 метров, увенчанное стометровой скульптурой Ленина, в планах предназначалось для проведения сессий Верховного Совета СССР и других массовых мероприятий.



Видео Музея Архитектуры:







Дворец решили возводить на месте храма Христа Спасителя. Храм в 1931 году взорвали. Восемь лет провозились с фундаментом. Потом занялись каркасом здания. Потрачены были огромные деньги. Но, как оказалось, в итоге они вылетели в трубу как и труд сотен человек. Дальнейшим работам помешала война. Во время обороны Москвы стальные конструкции демонтировали и пустили на строительство мостов. Пожалуй, это единственное, что можно считать позитивной составляющей от проекта Дворца Советов. Позднее на том самом месте открыли самый большой в мире открытый зимний бассейн «Москва». Теперь здесь снова храм.



Когда не хватило сил и средств

Были в советском активе проекты, которым помешал недостаток у государства сил, средств и технологий. Первым в этом ряду Крымский мост. О нём задумались ещё при царе. При Сталине построили, но потерпели неудачу. Опоры моста разнесло первым же ледоходом. Реализовать этот проект появилась возможность только в новом веке.



Справившись с этой задачей, вспомнили про остров Сахалин. Соединить его с материком в послевоенные годы пытались подводным тоннелем. На работы привлекли почти 30 тысяч заключенных. После смерти Сталина людей освободили от наказания, а стройку забросили.



Крымский успех склонил правительство России к строительству вместо тоннеля моста с материка на Сахалин. С него решили сделать ещё переход через пролив Лаперуза на японский остров Хоккайдо. Мост на Сахалин и железнодорожные подходы к нему оценили более чем в 500 млрд. рублей.



Высокая цена проекта охладила энтузиазм правительственных чиновников. От строительства моста они не отказались, но перепоручили его разработку компании РЖД, уже перегруженной проектами на БАМе, в Сибири, планами высокоскоростных магистралей.







Как заявил недавно в СМИ заместитель главного инженера проекта Института «Гипростроймост» Николай Митрофанов, мост на Сахалин будет в первую очередь предназначен для решения геополитических задач – повышения связанности территорий. Провозная его способность на первых этапах эксплуатации составит 9,2 млн тонн в год.



Иными словами, разработчики пошли по пути удешевления проекта. Теперь будут строить только одну железнодорожную колею. Это, конечно, поубавит планов – гонять грузы в Японию. Однако дело с места сдвинулось. Мост на Сахалин входит в инфраструктурные проекты, подпадающие под ресурсы Фонда национального благосостояния.



Реализуется сейчас и другой амбициозный проект советского времени – трансполярная магистраль. Правда, теперь она сменила своё название на Северный широтный ход. В первоначальном советском проекте виделась железная дорога от берегов Баренцева моря до побережья Охотского моря и Чукотки. Потом ограничились отрезком «Чум – Салехард – Коротчаево – Игарка», но и его в полном объёме не осилили.



Возрождённому проекту Северного широтного хода в наше время повезло больше. Он включён в «Стратегию развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года». В прошлом августе компания «МосОблТрансПроект» практически завершила геологические и геодезические изыскания на объектах хода. Строятся его отдельные участки. По уже свёрстанным планам магистраль должны сдать в эксплуатацию в 2023 году.



Опередившие время

Можно ещё привести примеры полезных для страны проектов, на которые не хватило советских силёнок. Есть среди них те, которые просто опередили своё время. Первым в этом ряду можно назвать проект колонизации Марса. В романтические годы освоения космоса учёные полагали, что к концу ХХ века на этой планете будут построены советские научные базы.



К этому шло. Проекты полёта на красную планету появились ещё в 1959 году. Позднее на неё успешно посадили советский аппарат «Марс-3». Первый полёт на Марс наметили на 8 июня 1971 года. 10 июля 1974 года космонавты должны были вернуться на Землю.



Потом планы подкорректировали. Полёт на Марс решили совместить с промежуточным облётом Венеры. Под эту задачу даже предложили проект трёхместного межпланетного корабля с ракетным разгонным блоком. После ранней смерти главного конструктора Сергея Павловича Королёва все проекты свернули. В новом веке колонизация Марса стала «идеей фикс» уже мировых космических программ.



Сегодня, на старте эпохи цифровых технологий, не лишне вспомнить проект «Сфинкс» – интегрированной коммуникативной системы. Она позволяла управлять всей домашней радиоэлектроникой не только с пульта, но и голосом, общаться с абонентами сети, в том числе и в виде онлайн-конференций.



Составляли систему процессор с тремя блоками памяти и экраном, головной телефон, жидкокристаллический или газоплазменный экран, ручной пульт со съёмным дисплеем и большой пульт с телефонной трубкой, сферические и акустические колонки.



По некоторым экспертным оценкам, проект не дошёл до потребителей из-за своей дороговизны, но в основном неудачу «Сфинкса» связывают с развалом Союза, схлопнувшим многие перспективные начинания. "Генерал от победы". Николай Ватутин



Особняком в ряду опередивших время проектов стоят военные разработки. Есть среди них такие, что реализованы и даже сегодня стоят на вооружении. (Например, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 или сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31).



Другим повезло меньше. В частности, авиационно-космической системе «Спираль». Её составляли орбитальный самолёт, который с воздушного старта выводился в космос самолётом-разгонщиком. Затем ракетная ступень доставляла космолёт на орбиту.



В конце 1970-х годов были проведены семь успешных испытательных полётов «Спирали», но до постановки на вооружение система так и не дошла. Проект тихо прикрыли, отдав предпочтение новой перспективной разработке «Энергия-Буран», увы, не пережившей страну, её создавшую.



Можно печалиться по поводу этих и других военных проектов, опередивших своё время и не реализованных. Успокаивает одно: труд советских конструкторов не был забыт. В той или иной мере он воплотился в современных системах вооружений.



Оглядываясь назад, можно констатировать, что все три типа не реализованных советских проектов (прожектёрские, необеспеченные технологиями и необходимыми средствами и опередившие время) остаются в нашей истории, как попытки сделать страну современной, передовой и образцовой для мира. Всё это в какой-то мере оправдывает даже самые горькие неудачи прошлых лет и поколений. Советский Союз был горазд на масштабные проекты. В их числе –водохранилища, поглотившие ранее заселённые территории, гидроэлектростанции, перегородившие великие реки, гигантские угольные разрезы, величиной с город и пр. Сегодня все они воспринимаются как данность. Люди уже не мыслят других картин окружающего их мира.Были в советских планах и такие проекты, которые, возбудив общественное мнение, остались в памяти, как примёр амбициозного прожектёрства или бездумной инициативности. Сюда, в первую очередь, можно отнести проект переброски стока сибирских рек в республики Средней Азии.Инициаторы проекта предлагали проложить из Оби в Узбекистан большой судоходный канал. Он должен был обеспечить водой узбекских хлопкоробов и спасти Аральское море. Кроме этого канала предлагалось повернуть вспять Иртыш. Направить его воды в засушливые районы Казахстана. Обеспечить эту затею должны были специальный гидроузел, насосные станции, канал и огромное водохранилище.В 1985 году Академия наук СССР признала проект несостоятельным из-за его опасных последствий для окружающей среды. Все работы были прекращены. Поговаривали, что на решение академиков повлияла неудачная реализация проекта «Тайга», подзабытого широкой публикой. Он должен был пополнить воды мелеющего Каспия. Проектом «Тайга» предусматривалось соединить каналом рек Печора и Колва что в Пермском крае. Для этого запланировали 250 ядерных взрывов! Первые три из них в 1971 году вынесли радиоактивные осадки за территорию СССР.Возник международный скандал. Советский Союз обвинили в нарушении Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Проект закрыли, оставив в память о нём радиоактивное озеро. Как говорится, не все проекты одинаково полезны...Таких нереализованных прожектов за годы советской власти накопилось несколько десятков. Можно ещё вспомнить строительство Дворца Советов в Москве. Монументальное здание высотой в 415 метров, увенчанное стометровой скульптурой Ленина, в планах предназначалось для проведения сессий Верховного Совета СССР и других массовых мероприятий.Видео Музея Архитектуры:Дворец решили возводить на месте храма Христа Спасителя. Храм в 1931 году взорвали. Восемь лет провозились с фундаментом. Потом занялись каркасом здания. Потрачены были огромные деньги. Но, как оказалось, в итоге они вылетели в трубу как и труд сотен человек. Дальнейшим работам помешала война. Во время обороны Москвы стальные конструкции демонтировали и пустили на строительство мостов. Пожалуй, это единственное, что можно считать позитивной составляющей от проекта Дворца Советов. Позднее на том самом месте открыли самый большой в мире открытый зимний бассейн «Москва». Теперь здесь снова храм.Были в советском активе проекты, которым помешал недостаток у государства сил, средств и технологий. Первым в этом ряду Крымский мост. О нём задумались ещё при царе. При Сталине построили, но потерпели неудачу. Опоры моста разнесло первым же ледоходом. Реализовать этот проект появилась возможность только в новом веке.Справившись с этой задачей, вспомнили про остров Сахалин. Соединить его с материком в послевоенные годы пытались подводным тоннелем. На работы привлекли почти 30 тысяч заключенных. После смерти Сталина людей освободили от наказания, а стройку забросили.Крымский успех склонил правительство России к строительству вместо тоннеля моста с материка на Сахалин. С него решили сделать ещё переход через пролив Лаперуза на японский остров Хоккайдо. Мост на Сахалин и железнодорожные подходы к нему оценили более чем в 500 млрд. рублей.Высокая цена проекта охладила энтузиазм правительственных чиновников. От строительства моста они не отказались, но перепоручили его разработку компании РЖД, уже перегруженной проектами на БАМе, в Сибири, планами высокоскоростных магистралей.Как заявил недавно в СМИ заместитель главного инженера проекта Института «Гипростроймост» Николай Митрофанов, мост на Сахалин будет в первую очередь предназначен для решения геополитических задач – повышения связанности территорий. Провозная его способность на первых этапах эксплуатации составит 9,2 млн тонн в год.Иными словами, разработчики пошли по пути удешевления проекта. Теперь будут строить только одну железнодорожную колею. Это, конечно, поубавит планов – гонять грузы в Японию. Однако дело с места сдвинулось. Мост на Сахалин входит в инфраструктурные проекты, подпадающие под ресурсы Фонда национального благосостояния.Реализуется сейчас и другой амбициозный проект советского времени – трансполярная магистраль. Правда, теперь она сменила своё название на Северный широтный ход. В первоначальном советском проекте виделась железная дорога от берегов Баренцева моря до побережья Охотского моря и Чукотки. Потом ограничились отрезком «Чум – Салехард – Коротчаево – Игарка», но и его в полном объёме не осилили.Возрождённому проекту Северного широтного хода в наше время повезло больше. Он включён в «Стратегию развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года». В прошлом августе компания «МосОблТрансПроект» практически завершила геологические и геодезические изыскания на объектах хода. Строятся его отдельные участки. По уже свёрстанным планам магистраль должны сдать в эксплуатацию в 2023 году.Можно ещё привести примеры полезных для страны проектов, на которые не хватило советских силёнок. Есть среди них те, которые просто опередили своё время. Первым в этом ряду можно назвать проект колонизации Марса. В романтические годы освоения космоса учёные полагали, что к концу ХХ века на этой планете будут построены советские научные базы.К этому шло. Проекты полёта на красную планету появились ещё в 1959 году. Позднее на неё успешно посадили советский аппарат «Марс-3». Первый полёт на Марс наметили на 8 июня 1971 года. 10 июля 1974 года космонавты должны были вернуться на Землю.Потом планы подкорректировали. Полёт на Марс решили совместить с промежуточным облётом Венеры. Под эту задачу даже предложили проект трёхместного межпланетного корабля с ракетным разгонным блоком. После ранней смерти главного конструктора Сергея Павловича Королёва все проекты свернули. В новом веке колонизация Марса стала «идеей фикс» уже мировых космических программ.Сегодня, на старте эпохи цифровых технологий, не лишне вспомнить проект «Сфинкс» – интегрированной коммуникативной системы. Она позволяла управлять всей домашней радиоэлектроникой не только с пульта, но и голосом, общаться с абонентами сети, в том числе и в виде онлайн-конференций.Составляли систему процессор с тремя блоками памяти и экраном, головной телефон, жидкокристаллический или газоплазменный экран, ручной пульт со съёмным дисплеем и большой пульт с телефонной трубкой, сферические и акустические колонки.По некоторым экспертным оценкам, проект не дошёл до потребителей из-за своей дороговизны, но в основном неудачу «Сфинкса» связывают с развалом Союза, схлопнувшим многие перспективные начинания.Особняком в ряду опередивших время проектов стоят военные разработки. Есть среди них такие, что реализованы и даже сегодня стоят на вооружении. (Например, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 или сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31).Другим повезло меньше. В частности, авиационно-космической системе «Спираль». Её составляли орбитальный самолёт, который с воздушного старта выводился в космос самолётом-разгонщиком. Затем ракетная ступень доставляла космолёт на орбиту.В конце 1970-х годов были проведены семь успешных испытательных полётов «Спирали», но до постановки на вооружение система так и не дошла. Проект тихо прикрыли, отдав предпочтение новой перспективной разработке «Энергия-Буран», увы, не пережившей страну, её создавшую.Можно печалиться по поводу этих и других военных проектов, опередивших своё время и не реализованных. Успокаивает одно: труд советских конструкторов не был забыт. В той или иной мере он воплотился в современных системах вооружений.Оглядываясь назад, можно констатировать, что все три типа не реализованных советских проектов (прожектёрские, необеспеченные технологиями и необходимыми средствами и опередившие время) остаются в нашей истории, как попытки сделать страну современной, передовой и образцовой для мира. Всё это в какой-то мере оправдывает даже самые горькие неудачи прошлых лет и поколений. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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