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«Нереалистично и абсурдно»: в России ответили на призыв экс-послов США «вернуть» Крым на фоне пандемии COVID-19

08 апреля 2020, 15:30  •  104 • В мире
Заявления трёх экс-послов США в Киеве о возможном «возвращении» Крыма на фоне пандемии коронавируса нереалистичны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее бывшие американские дипломаты призвали воспользоваться ситуацией с распространением COVID-19 в мире и предложить Москве снять санкции в обмен на прекращение «агрессии» на Украине и «возврат» Крыма. В Совете Федерации считают, что дипломаты должны сосредоточиться на ситуации с коронавирусом в их стране. В свою очередь, в Госдуме подчеркнули, что призыв остановить «агрессию» следует направить в Киев.
 
РИА Новости © Константин Михальчевский
 

Рассуждения бывших американских дипломатов о передаче Крыма Украине на фоне распространения коронавируса абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это совершенно, скажем так... точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная», — сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, «что касается Крыма, то там вообще вопрос «если» — ни «если», ни «когда» — не стоит». Он подчеркнул, что Крым — это часть России.

Ранее бывшие американские дипломаты опубликовали в издании NPR материал о возможностях диалога с Россией, которые открываются в связи с распространением COVID-19 в мире. Авторы текста — экс-послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор.

В своих заключениях авторы отталкиваются от утверждения, что Россия якобы участвует в конфликте на востоке Украины. При этом российская сторона неоднократно отмечала, что речь идёт о внутриукраинском конфликте и РФ лишь пытается урегулировать эту проблему.

«В условиях разрушительного воздействия на системы здравоохранения и глобальную экономику кризис COVID-19 может представить неожиданную возможность для того, чтобы урегулировать единственный на территории Европы вооружённый конфликт и вместе с тем пресечь посягательства президента России Владимира Путина на международные стандарты поведения», — считают американские дипломаты.

В тексте говорится, что основные рестрикции связаны с «агрессией» России в Донбассе. По мнению авторов статьи, эти ограничения можно снять, оставив санкции за присоединение полуострова.

Авторы текста полагают, что в случае «ухода» России из Крыма можно рассмотреть и возможность снятия с России санкций, введённых после возвращения полуострова в состав РФ.

Напомним, воссоединение произошло в 2014 году по итогам референдума среди жителей Крыма, большинство из которых высказались в пользу возвращения в состав России.

Добавим, что представители американской администрации систематически выступают с заявлениями о статусе Крыма, хотя в России неоднократно заявляли, что принадлежность полуострова пересмотру не подлежит.

Одним из последних заметных американских выступлений на эту тему стало высказывание госсекретаря США Майка Помпео в феврале 2020 года. Он заявил, что «США не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над Крымским полуостровом» и призвал Москву «вернуть» Крым Украине.

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По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, политическая элита США «путает фантазии с реальностью».

«США — мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, счёт жертв инфекции приближается к 13 тыс., а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно. Прежде всего для самой Америки, политическая элита которой так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью», — написал Аксёнов во «ВКонтакте».

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков также считает, что рассуждения бывших послов не соответствуют сегодняшней обстановке.

«Они делают какие-то алогичные выводы. Различные предложения, заявления, которые касаются Крыма, вообще не вписываются в логику сегодняшнего дня и в ситуацию, которая складывается. Каким образом Крым может вернуться в связи с пандемией, я вообще даже не могу себе представить», — пояснил в разговоре с RT Цеков.

По словам парламентария, экс-послы США должны быть больше озабочены тем, что происходит в их стране.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, США лидируют по числу заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире. В Соединённых Штатах насчитывается почти 400 тыс. инфицированных, что составляет больше 25% от общего количества больных коронавирусом.

На это обстоятельство, в частности, обратил внимание депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Он указал на проблемы, с которыми столкнулись США в процессе борьбы с инфекцией.

«Представители страны, которая сегодня находится на первом месте по количеству заболевших коронавирусом, дают советы другим странам о том, как им бороться с пандемией и какие «выгоды» из этого извлекать», — отметил депутат в беседе с RT.

Он также подчеркнул, что призыв остановить кровопролитие нужно направить в Киев.

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