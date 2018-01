«Неразумно и нелогично»: как в России отреагировали на требование Совета Европы заплатить взнос

Совет Европы уже более трёх лет не допускает Россию на заседания ПАСЕ из-за ситуации в Крыму, но при этом требует, чтобы она выплачивала членские взносы. В Госдуме такую позицию назвали абсурдной, а сенатор Алексей Пушков предложил Брюсселю направить счёт в Киев. По мнению экспертов, рано или поздно СЕ осознает, что решение европейских вопросов без Москвы невозможно. О реакции на требования Совета Европы — в материале RT.

Winter session the Parliamentary Assembly , January 2018 Speech by Michele Nicoletti, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. © Council of Europe/ Felix Zahn