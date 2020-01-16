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Неразглашенные детали ответа НАТО на обновление боекомплекта «Искандеров-М». В попытке переиграть РВиА

16 января 2020, 08:09  •  59 • Аналитика

Анонсированные генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом 13 января 2020 года контрмеры, готовящиеся к принятию в ответ на интеграцию в боекомплекты ОТРК 9К720 «Искандер-М» перспективных малозаметных крылатых ракет 9М729 «Новатор», стали предметом тщательного анализа как отечественных, так и зарубежных военных экспертов и обозревателей, осведомлённых об оперативно-стратегической ситуации на европейском условном ТВД, а также о параметрах современных тактических ракетных комплексов и ЗРК, находящихся в распоряжении ВКС и Ракетных войск и артиллерии России, а также армий наиболее технически развитых государств-членов Североатлантического альянса.


Концепция «оборонительного ответа» Североатлантического альянса. Что необходимо учитывать?


Столь высокий интерес к данной новости обусловлен тем, что даже на фоне состоявшегося выхода «основообразующего звена» НАТО (США) из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ранее контролировавшего количество и ограничивавшего разработку и крупносерийное производство баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности, озвученный генсеком НАТО перечень контрмер альянса в ответ на оснащение «Искандеров-М» передовым ударным «инструментом» имеет сугубо оборонительный характер и не располагает ни единым пунктом о незамедлительном инициировании оборонными ведомствами западноевропейских государств программ разработки перспективных средств воздушного нападения с аналогичными ракете 9М729 параметрами. В частности, речь пошла лишь об «ускоренной реализации уже существующих проектов перспективных средств ПВО-ПРО, интенсификации работ в области проектирования конвенциональных вооружений, увеличении времени оповещения посредством радиолокационных комплексов ДРЛО, а также расширении противоракетного потенциала уже существующих противоракетных комплексов.



Ненамётанному глазу рядового обозревателя или даже журналиста, редко погружающихся в тернистый процесс изучения технологических особенностей применения современных тактических крылатых ракет большой дальности и зенитно-ракетных средств, может показаться, что вышеописанная «ответка» НАТО на обретение оперативной боевой готовности «Искандеров-М» с ракетами 9М729 ни на толику не способна парировать ударный потенциал Ракетных войск и артиллерии России на европейском условном театре военных действий. На деле же всё обстоит совершенно иначе.

Как известно, тактические крылатые ракеты большой дальности 9М729, являющиеся модернизированными концептуальными и конструктивными гибридами многоцелевых крылатых ракет 9М728 (Р-500) и СКР 3М14Т/К «Калибр-НК/ПЛ», располагают далеко не самыми «тяговитыми» двухконтурными турбореактивными двигателями ТРДД-50Б («Изделие 37-01») с максимальной тягой порядка 450 кгс, что обеспечивает им лишь дозвуковую скорость полёта в 780—950 км/ч на маршевом и терминальном участках траектории полёта. Как следствие, максимальная располагаемая перегрузка крылатых ракет «Новатор» при осуществлении противозенитных манёвров не превышает 10—12 ед. Низкие маневренные качества в совокупности с невысокой дозвуковой/околозвуковой скоростью полёта обуславливают уязвимость «Новаторов» перед современными западно-европейскими зенитно-ракетными комплексами малой и средней дальности VL-MICA и «Land Ceptor». Данные мобильные ЗРК располагают высокоманевренными зенитными ракетами-перехватчиками MICA-EM/IR и CAMM-ER, оснащёнными газоструйной системой отклонения вектора тяги, обеспечивающей возможность маневрирования с перегрузками 50—60G, за счёт чего достигается перехват воздушных объектов с перегрузками более 25—30 ед.

Куда большую угрозу для крылатых ракет 9М729 «Новатор» представляют такие зенитно-ракетные комплексы, как MEADS (перспективное детище американо-германского предприятия TVLS GmbH, разрабатываемое в рамках программы «Taktisches Luftverteidigungssystem»), «Patriot PAC-3MSE» и SAMP-T, первый из которых оснащён противоракетами IRIS-T и MIM-104F PAC-3MSE, второй — противоракетами MIM-104F PAC-3MSE, третий — зенитными управляемыми ракетами «Aster-15» и «Aster-30». Ракеты семейств MIM-104F и «Астер» оснащаются ещё более продвинутой системой управления на базе газодинамических «поясов» с импульсными двигателями поперечного управления, обеспечивающих выполнение молниеносных поперечных бросков на траектории с перегрузками в 60—65G. Наличие же активных радиолокационных головок самонаведения J-/Ka-диапазонов даёт возможность перехвата низковысотных средств воздушного нападения (включая «Новаторы») даже за экраном радиогоризонта или за естественными объектами рельефа местности. Но есть и важный нюанс, играющий не на руку боевым расчётам вышеперечисленных средств ПВО.

Речь идёт о малой радиолокационной сигнатуре тактических крылатых ракет большой дальности 9М729 «Новатор». Широкое использование в конструкции планеров КР 9М729 композиционных и радиопоглощающих материалов, вкупе с внутрикорпусной конфигурацией размещения двигателей ТРДД-50Б (по схеме а-ля «Калибр» — JASSM-ER»), снижает их эффективную отражающую поверхность до 0,05—0,07 кв. м, что снижает дальность их пеленгования посредством авиационных комплексов ДРЛОиУ (радаров AN/APY-2/9) примерно в 2—3 раза в сравнении с такими крылатыми ракетами, как Х-55СМ.

Как следствие, относительно высокая вероятность выдачи самолётами радиолокационного дозора и наведения E-2D и E-3C своевременного целеуказания комплексам MEADS, «Patriot PAC-3» и SAMP-T по низковысотным «Новаторам» будет сохраняться лишь при сближении «воздушных радаров» ОВВС НАТО с «Новаторами» на дистанцию не более 120—150 км. Подобное сближение будет практически неосуществимым в случае развёртывания зенитно-ракетных батарей SAMP-T или «Пэтриот» в непосредственной близости от противовоздушных зон A2/AD Воздушно-космических сил России, кишащих перехватчиками МиГ-31БМ с дальнобойными УРВВ Р-37М, представляющими смертельную угрозу для натовских AWACS.

Именно поэтому в качестве одного из основных подпунктов «оборонительного ответа» НАТО Столтенберг анонсировал «увеличение времени оповещения». По-видимому, речь идёт об увеличении энергетических возможностей РЛС ДРЛО воздушного базирования, что уже воплощается в перспективном проекте шведской компании «Saab-AB», предусматривающем разработку передового самолёта РЛДН, оснащённого «дальнозоркой» и помехозащищённой РЛС S-диапазона «Saab Erieye» с дальностью обнаружения цели типа «малоразмерная крылатая ракета» порядка двух-трёх сотен километров.
Евгений Даманцев

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