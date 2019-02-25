Неравный союз: смогут ли жители Окинавы повлиять на судьбу американской авиабазы

Правительство Японии не собирается отменять договорённость, достигнутую с Вашингтоном о переносе американской авиабазы «Футэмма» в другую часть Окинавы, несмотря на результаты референдума, проведённого ранее. Участники плебисцита высказались против присутствия американских военных на острове. Однако эксперты отмечают, что для официального Токио союз с США в приоритете, поэтому требования жителей префектуры вряд ли будут удовлетворены.

Японское правительство не будет прислушиваться к мнению населения острова Окинава, проголосовавшего против сохранения в регионе американской авиабазы. Об этом заявил глава японского кабмина Синдзо Абэ.

«Мы не можем избежать переноса базы «Футэмма», которая считается наиболее опасной базой в мире», — приводит «Интерфакс» слова Абэ.

Однако при этом премьер добавил, что власти серьёзно относятся к результатам прошедшего накануне голосования.

Напомним, 24 февраля в Окинаве состоялся референдум по поводу переноса действующей с середины прошлого века американской авиабазы «Футэмма» из густонаселённого города Гинован в другой район — окрестности посёлка Хэноко, расположенного на севере крупнейшего острова префектуры. Большинство участников референдума — 72,2% — проголосовали против планов правительства оставить базу на Окинаве, местное население призывает перенести военный объект за пределы острова.

Строительство аэродрома в окрестностях Хэноко поддержали всего 19,1% участников референдума, а ещё 8,8% затруднились дать ответ. Явка составила 53%, однако голосование не является юридически обязывающим для Токио.

Реакция правительства Японии на итоги референдума не стала неожиданностью для его организаторов — ещё в середине февраля генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил журналистам, что власти продолжат работу над прежним проектом по переносу авиабазы вне зависимости от итогов голосования.

Как заявил один из инициаторов референдума — глава ассоциации «Хэноко» Дзинсиро Мотояма — результаты плебисцита в первую очередь важны для развития демократии в стране.

«Я хочу, чтобы правительство Японии с уважением отнеслось к воле граждан», — заявил он.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

AFP

© Martin BUREAU

По мнению экспертов, попытка повлиять на позицию правительства посредством референдума была изначально обречена на провал. Как пояснил в интервью RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, прецеденты, когда центральное правительство игнорировало позицию отдельных префектур, уже были, так как у кабмина достаточно полномочий, чтобы следовать своему курсу.

«На Окинаве и в прошлом были очень решительно настроенные власти, однако центр всё равно купировал сопротивление как дотациями, так и давлением», — пояснил Стрельцов в интервью RT.

Опорная точка Пентагона

База ВВС США «Футэмма» была основана на Окинаве после того, как американские военные взяли остров под свой контроль летом 1945 года, в ходе Второй мировой войны. Последующие отношения Японии и США в оборонной сфере были закреплены сначала в Договоре о гарантии безопасности, подписанном в 1951 году, а затем в заменившем его Договоре о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности от 1960 года.

По условиям соглашения Пентагон получил возможность в неограниченном количестве размещать военный контингент на японских островах. Также по условиям Сан-Францисского мирного договора 1951 года архипелаг Рюкю был передан США в «доверительное управление» несмотря на то, что самой Японии была возвращена независимость. Японский же суверенитет над Окинавой был восстановлен только в 1972 году.

Недовольство жителей Окинавы имеет под собой серьёзные основания. Дело в том, что на этот остров, входящий в архипелаг Рюкю, приходится всего 0,6% территории Японии, однако здесь сконцентрировано порядка 74% американских военных объектов и военного контингента США в Японии. В общей сложности военная инфраструктура США занимает порядка 18% площади острова. Также в пользовании американцев находятся морские акватории, в ряде которых японцам необходимо согласовывать коммерческую деятельность с командованием Соединённых Штатов.

globallookpress.com

© Richard Atrero de Guzman/AFLO

Против того, чтобы США превращали Окинаву в опорную точку Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, местное население протестовало ещё в прошлом веке.

Изначально возмущение жителей острова вызвала политика изъятия земель под военные объекты, со временем землевладельцам удалось добиться компенсационных выплат.

Неравноправный союз

Кроме того, жителей Окинавы беспокоит ущерб, который наносит экологии острова чрезмерная концентрация военных объектов. Например, во время Вьетнамской кампании именно через Окинаву шёл поток военного транспорта с гербицидами «Агент Оранж». Это вещество, как впоследствии выяснилось, для человека смертельно опасно. Сама же база ВВС «Футэмма» представляет большую угрозу для местного населения, так как фактически находится в черте густонаселённого города.

В случае если база будет перенесена в район Хэноко, под угрозой вымирания может оказаться популяция редких морских животных — дюгоней — близких родственников истреблённых морских коров. Также могут пострадать другие виды морских обитателей.

Есть и ещё одна причина выступлений жителей Окинавы против американского военного присутствия: высокий уровень преступности среди заокеанских военнослужащих.

Ещё в 1995 году остров сотрясли массовые акции протеста — на улицы тогда вышли 85 тыс. граждан, разгневанных случаем изнасилования японской девочки американскими солдатами.

Хатояма Юкио

Reuters

© Chung Sung-Jun/Pool

Несмотря на все попытки американского командования предотвратить повторение подобных преступлений, пресечь нарушения дисциплины со стороны военнослужащих так и не удалось.

В 2016 году американский военнослужащий убил японскую девушку, что вызвало новый всплеск общественных протестов — в массовых акциях участвовали порядка 50 тыс. жителей Окинавы.

В 2017 году нетрезвый американский морпех, управляя автомобилем, насмерть сбил пожилого японца.

Новая крупная акция протеста состоялась на Окинаве в августе прошлого года, когда к мероприятию присоединились порядка 70 тыс. местных жителей.

Однако единственная уступка, на которую готовы пойти власти США и японское правительство — это перенос авиабазы в район Хэноко. Соответствующая договорённость была достигнута Токио и Вашингтоном ещё в 1996 году.

Изначально планировалось, что работы будут завершены к 2014-му, но в 2009 году на выборах в Японии победу одержала Демократическая партия во главе с Хатоямой Юкио — сторонником многополярного курса. Во время предвыборной кампании политик заручился поддержкой жителей Окинавы, пообещав вынести американскую базу за пределы острова. Впрочем, впоследствии Хатояма был вынужден отказаться от данных ранее обещаний, а вскоре и вовсе покинул пост премьер-министра.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов не исключает, что к столь стремительному завершению политической карьеры Хатоямы мог приложить руку и Вашингтон.

«Юкио Хатояма в своей программе ставил на первое место вывод американских войск с Окинавы в другие части Японии и даже за рубеж. Однако он продержался на посту премьер-министра всего год, конечно, тут не обошлось без воздействия Соединённых Штатов. Американские базы на Окинаве имеют значительную стратегическую ценность для США, исполняя роль «пистолета Соединённых Штатов», приставленного к груди Азии. Вашингтон будет всеми способами пытаться удержать их», — пояснил Кистанов в интервью RT.

До тех пор, пока японские власти готовы следовать в кильватере Вашингтона, задача по сохранению американского военного присутствия на территории азиатской державы вряд ли будет чем-либо осложнена, отмечают эксперты.

Подготовка территории в районе Хэноко для переноса авиабазы ​​США «Футенма», Окинава, Япония.

globallookpress.com

© Richard Atrero de Guzman/AFLO

«Военный союз Японии и Соединённых Штатов не является равноправным, Токио играет роль младшего брата. При этом власти Японии не сомневаются в необходимости максимально сохранить американские базы, так как ситуация в регионе всё больше обостряется, растёт напряжённость в связи с китайской и северокорейской «угрозой». Поэтому в Хэноко строительство военной базы фактически начато. Не помогли ни суды, ни протесты местных жителей», — подчеркнул Валерий Кистанов.

Он пояснил, что выводы о политической подоплёке протеста жителей Окинавы некорректны. Поэтому неготовность кабинета Синдзо Абэ уступить в вопросе переноса американской базы никак не скажется на внутриполитических позициях правящей партии.

Вопрос ПРО

Стоит отметить, что помимо присутствия военных баз США, у жителей Японии есть ещё один повод для недовольства. В конце 2017 года японское правительство приняло решение о развёртывании в стране двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore. Их планируется дислоцировать на острове Хонсю — в префектурах Акита и Ямагути.

Причём развёртывание американских перехватчиков будет осуществлено за счёт японского бюджета — на эти цели выделено $2,4 млрд. По информации издания The Diplomat, американская администрация одобрила сделку в январе текущего года. Необходимость трат объясняется угрозой, которая якобы исходит со стороны КНДР.

Однако планы военных и политиков не вызывают энтузиазма у жителей острова Хонсю: как и в случае с авиабазой «Футэмма», граждане не желают жить по соседству с крупным военным объектом. Летом прошлого года власти префектур Хонсю потребовали от Токио обосновать целесообразность развёртывания комплексов ПРО, из-за чего подготовка к этому процессу была приостановлена.

Но и в этом случае протесты местных жителей не сыграют никакой роли, а противоракетные комплексы будут размещены, пусть и с некоторым отставанием от исходного графика, уверены эксперты.