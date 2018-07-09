Неравный бой

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СМИ опубликовали внутренний документ армии Китая, из которого следует, что Пекин готовится к вооруженному конфликту с Вашингтоном. В нем изложена стратегия, которая позволит "обогнать на повороте" слабеющего мирового гегемона и "выиграть войну" с ним.

© Виталий Подвицкий