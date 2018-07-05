Неравный бак: какие меры помогут выявить недолив бензина на российских АЗС

Автозаправочные станции необходимо оснастить системами удалённого доступа для контроля качества и количества отпускаемого бензина. Такое мнение выразили в Госдуме. Ранее Федерация автовладельцев России представила исследование, согласно которому 76% АЗС обманывают потребителей. Между тем в Независимом топливном союзе поставили под сомнение методику и репрезентативность проведённого анализа. По словам главы организации, службы Росстандарта имеют достаточный инструментарий для контроля за ситуацией.

В начале недели Федерация автовладельцев России (ФАР) представила общественности собственное исследование, согласно которому три четверти российских автозаправочных станций обманывают потребителей. Подобное заявление было сделано по итогам проверок c помощью «тайных покупателей». По факту топливо заливалось не в бак, а в канистру в багажнике, что позволяло, по мнению ФАР, затем произвести точный замер бензина.

«Согласно нашему методу, за недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг ситуации недолива основных марок бензина (АИ-92 и А-95) проводился на 34 АЗС в 13 субъектах Российской Федерации. Под наблюдение попали 21 станция, принадлежащая федеральным и региональным сетям, восемь мелкосетевых и частных АЗС, а также пять вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

В ФАР подчеркнули, что подобное явление — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. «Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое ещё не соответствует требованиям технического регламента ТС», — добавили аналитики.

Согласно подсчётам федерации, в среднем на автозаправочных станциях недоливают около 5% оплаченного бензина. В пример ФАР приводит АЗС в Краснодарском крае, где продаётся топливо по 44,70 рубля за литр, а вследствие обмана потребители фактически платят на этой заправке 55 рублей за литр бензина.

«Росстандарт отслеживает ситуацию»

Подчеркнём, что накануне своё мнение о проведённом ФАР исследовании представил Независимый топливный союз (НТС). По словам президента организации Павла Баженова, в союзе признают существование проблемы недолива, однако она не такая распространённая, как заявляет Федерация автовладельцев России.

«Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев — оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание», — пояснил Баженов.

В частности, организация обратила внимание на два ключевых фактора, которые ставят под сомнение результаты отчёта. Во-первых — это метод, используемый для выявления недолива.

«Технология заключается в том, что бензин подают не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике. Затем бензин вручную переливается из пластмассовой канистры в мерное устройство», — подчеркнули в НТС.

В союзе указали, что такая методика несовершенна и предполагает неточность в измерениях из-за «элементарного испарения бензина» и «возможных утечек во время налива и перелива». В таком случае потери могут составить 10%.

Во-вторых, в НТС считают, что по меньшей мере непрофессионально делать выводы о всей системе АЗС в стране, которая в общей сложности насчитывает 25 тыс. станций в 85 регионах, на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ. Кроме того, есть вопросы к случайности выборки и репрезентативности исследования.

В связи с этим в топливном союзе попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса России («Клевета»).

«Необходимость контроля»

По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, для контроля этого вопроса необходимо оснастить АЗС системами удалённого доступа.

«Мне кажется, это один из путей, как проблему недолива на колонках в принципе решить. Чтобы не выездные проверки каждый раз, а, допустим, через государственное регулирование обязывать производить и оснащать все АЗС системами дистанционного контроля качества и количества выдаваемого продукта. Это всё можно и нужно делать», — приводит слова депутата РИА Новости.

Как считает его первый заместитель Игорь Ананских, результаты исследования говорят о неудовлетворительном состоянии отрасли. По его словам, госкорпорации должны сделать всё возможное, чтобы установить контроль над ситуацией.

«Это действительно полное безобразие. Раз есть такие прецеденты, нужно разбираться. Потому что, безусловно, эти недоливы случаются только на самом низу, на уровне самих заправочных станций. Нашим государственным корпорациям необходимо заняться этим вопросом и привлечь службу безопасности», — заявил он в разговоре с RT.

В высшей палате российского парламента также подчеркнули, что при выявлении мошенничества на рынке АЗС владельцев сетей необходимо привлекать к ответственности, вплоть до уголовной. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров в беседе с RT.

«Инцидент связан с тем, что недобросовестные хозяева бензозаправочных станций и сотрудники, за которыми не смотрят, очевидно, используют самые разнообразные приёмы и обманывают автомобилистов.

В первую очередь надо обязать владельцев заправок навести в этом вопросе порядок — например, путём контрольных закупок. Выявлять подобные случаи и привлекать к административной и серьёзной материальной ответственности. В отдельных случаях, может, даже и к уголовной, если речь идёт о систематическом обмане потребителя», — сказал сенатор.