Неравномерный старт: как проходит вакцинация от коронавируса на постсоветском пространстве

Вакцинация от COVID-19 на постсоветском пространстве по разным причинам началась не во всех странах. В России уже более 6 млн человек приняли участие в прививочной кампании. Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла регистрацию в бывших советских республиках за исключением Украины, Грузии, Таджикистана и стран Прибалтики. Тем временем собственное производство этого препарата уже развернули Белоруссия и Казахстан. Обсуждается создание аналогичных площадок в Армении и Киргизии.

В России набирает обороты кампания по вакцинации от COVID-19, стартовавшая 18 января 2021 года. Во вторник, 23 марта, прививку от коронавируса сделал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин назвал вакцинацию населения страны «задачей номер один», а Песков выразил надежду, что пример президента может стать «мотивирующим фактором» для сомневающихся россиян.

В РФ в гражданский оборот уже поступили два препарата отечественного производства: первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 — разработка центра имени Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), а также «ЭпиВакКорона» новосибирского ГНЦ «Вектор». Поставки третьей российской вакцины — «КовиВак» центра имени Чумакова — начнутся 28 марта 2021 года.

Как сообщил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам наращивания производства вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в России, прививки по меньшей мере одним компонентом уже сделали 6,3 млн граждан, из них 4,3 млн человек получили первый и второй компоненты вакцины.

Между тем за всё время с начала пандемии в России коронавирусом заболели 4 474 610 человек. Их них 4 088 045 вылечились, 95 818 умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

В то же время страна остаётся единственным государством на постсоветском пространстве, которому удалось разработать, создать, испытать, зарегистрировать и ввести вакцину в гражданский оборот. Процедуру ускоренной регистрации российский «Спутник V» прошёл во всех бывших советских республиках, кроме Украины, Грузии, Таджикистана и стран Прибалтики.

Производство этого препарата развёрнуто не только на внутренних площадках, но и в ряде республик бывшего СССР. В частности, собственное производство создали Белоруссия и Казахстан, обсуждается возможность организации аналогичных площадок в Армении и Киргизии.

Производство пробной партии вакцины «Спутник V» на крупнейшем фармпредприятии Белоруссии «Белмедпрепараты»

РИА Новости

© Минздрав Белоруссии

Между тем на постсоветском пространстве ситуация с массовой вакцинацией от коронавируса неоднозначна.

В Армении, Белоруссии и Казахстане вакцинация «Спутником V» уже началась. В первую очередь препарат получили медицинские работники.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в Армении зарегистрировано 185 020 случаев COVID-19, умерли 3384 человека, информации о количестве вакцинированных нет. В Белоруссии 2166 умерших на 311 428 заболевших, 46 645 человек получили прививку. Казахстан представил данные о 283 027 инфицированных, подтверждено 3586 случаев смерти, привиты 87 902 человека.

В Киргизии (87 537 случаев, 1490 умерших) вакцинация ещё не началась, в Таджикистане (13 714 заболевших, 91 летальный исход) она стартовала 22 марта 2021 года. Узбекистан (622 умерших на 81 559 заболевших) планирует начать вакцинацию 1 апреля 2021 года. О количестве вакцинированных граждан во всех этих странах информация в ВОЗ отсутствует.

Азербайджан (246 974 случая COVID-19 и 3366 умерших) начал прививочную кампанию 18 января 2021 года китайской вакциной CoronaVac. По информации ВОЗ на 8 марта 2021 года, сейчас в республике привиты 63 732 гражданина, по местным источникам — более 487 тыс. человек.

Особняком в этом списке стоит Туркменистан, где сложилась уникальная ситуация, при которой коронавируса в стране официально нет. Тем не менее 18 января 2021 года в стране был зарегистрирован «Спутник V», а 3 февраля начата вакцинация медицинских работников.

Туркмения отрицает наличие коронавируса в стране. При этом 18 января 2021 года в стране был зарегистрирована вакцина «Спутник V», 3 февраля начата вакцинация медицинских работников

РИА Новости

© Владимир Вяткин

В Молдавии (216 094 случая, 4588 смертей) с 2 марта 2021 года проводится прививочная кампания препаратом AstraZeneca. Президент страны Майя Санду от прививки отказалась. Также стало известно о начале вакцинации медиков препаратом Pfizer с 23 марта. ВОЗ сообщает о 5390 привитых от COVID-19 гражданах Молдавии.

В Грузии, согласно данным ВОЗ, 278 178 заболевших и 3714 умерших. Вакцинация медиков начата 15 марта препаратом AstraZeneca, на 22 марта привиты 3843 медицинских работника. Прививку тем же препаратом сделала и президент страны Саломе Зурабишвили. Кроме того, ожидается поставка в страну вакцины Pfizer.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили в день своего рождения привилась от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca

Reuters

© Georgian Presidential Press Service

В Латвии (1828 умерших на 97 586 заболевших, 96 755 вакцинированных), Литве (3501 смерть на 210 202 случая, привиты 328 510 человек) и Эстонии (скончались 809 из 97 456 заболевших, 172 725 вакцинированы) прививаются американо-немецкой вакциной Pfizer/BioNTech и европейской AstraZeneca. Все три президента прибалтийских республик вакцинировались препаратом AstraZeneca.

Ранее ряд стран ЕС, включая Латвию и Литву, приостановили прививочные кампании с использованием этой вакцины из-за ряда смертельных случаев, которые, предположительно, могли быть вызваны побочными эффектами препарата. Впрочем, после того как ВОЗ не нашла прямой связи между вакциной и причинами смерти пациентов, европейские государства начали возвращаться к её использованию.

Президент Литвы Гитанас Науседа сделал прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca

© Robertas Dačkus / Lietuvos Respublikos Prezidentas

Вакцинация на Украине началась 24 февраля 2021 года препаратом Covishield, индийской копией вакцины AstraZeneca. 2 марта такую прививку сделал президент Владимир Зеленский. В настоящее время ВОЗ известно о 1 565 732 случаях COVID-19 на Украине и 30 431 умершем. Вакцинацию прошли 62 083 человека.