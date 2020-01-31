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Нераскрытые возможности проекта «Сыч». Уникальный ударно-разведывательный комплекс на базе Су-34

31 января 2020, 09:09  •  67 • Аналитика

В нашем предыдущем обзоре, целиком и полностью сфокусированном на анализе возможностей бортового радиоэлектронного оборудования самолёта стратегической радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р, мы смогли прийти к окончательному выводу о том, что многодиапазонный радиолокационный/радиотехнический комплекс бокового обзора МРК-411 является едва ли не единственной в своём роде отечественной АФАР-РЛС авиационного базирования, элементная база и программное обеспечение которой обеспечивают реализацию наиболее широкого спектра режимов работы. К ним можно смело отнести высокоточные режимы SAR/ISAR (синтезированной апертуры/обращённой синтезированной апертуры), позволяющие идентифицировать малоразмерные наземные объекты по РЛ-силуэту, режим пеленгования подвижных наземных объектов GMTI, а также весьма экзотический низкочастотный режим подповерхностной радиолокации, задействующий частотный диапазон от 120 до 300 МГц и позволяющий вскрывать местоположение бункерной инфраструктуры противника с детальной прорисовкой её архитектуры.


Вследствие этого реализация вышеуказанного потенциала комплексами МРК-411 в совокупности с обзорными возможностями мультиспектральных турельных оптико-электронных комплексов ОЭСВР «Фракция» превращает малочисленный авиапарк самолётов Ту-214Р (RA-64511 и RA-64514) в наиболее совершенную разведывательную компоненту Воздушно-космических сил России ХХI века, обеспечивая исчерпывающей информацией о тактической обстановке как подразделения ракетных войск и артиллерии ВС России, так и истребительные эскадрильи ВКС и отдельные морские штурмовые авиационные полки ВМФ России.



Потенциал, недоступный Ту-214Р


Между тем абсолютно не располагающие ракетным вооружением самообороны (ракетами воздушного боя малой дальности Р-73РДМ-2 или РВВ-МД), а также обладающие дозвуковой скоростью полёта, огромной ЭОП в несколько десятков квадратных метров и малой маневренностью, самолёты Ту-214Р способны оперировать лишь в нескольких сотнях километров от противовоздушных зон ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD противника, возведённых корабельными БИУС «Aegis» с дальнобойными ЗУР SM-6 (RIM-174 ERAM), ЗРК большой дальности «Patriot PAC-2», а также тактическими истребительными эскадрильями Объединённых ВВС НАТО. Стало быть, всеобъемлющая реализация возможностей бортовых комплексов МРК-411 и «Фракция» может быть достигнута лишь после сближения Ту-214Р с разведываемыми объектами на расстояние 150—200 км, что реализуемо исключительно после полноценного подавления вышеуказанных средств ПВО противника посредством массированных ударов аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал», противорадиолокационными ракетами Х-58УШК и КР «Калибр-НК/ПЛ».

Более того, ввиду отсутствия подкрыльевых узлов подвески с УРВБ самообороны Р-73 или РВВ-СД, самолёты стратегической радиолокационной и оптико-электронной разведки Ту-214Р нуждаются в регулярном эскортировании многофункциональными истребителями семейств Су-30СМ/1, Су-35С или Су-57 (в особенности на изобилующем современной тактической авиацией противника европейском условном ТВД). Как видите, максимальная гибкость и эффективность применения данных бортов может быть достигнута лишь в благоприятствующих оперативно-стратегических условиях.

На порядок более высокой боевой устойчивостью и эффективностью в вышеописанных условиях могут похвастаться модернизированные тяжелые многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34, получившие небезынтересный «разведывательный пакет» программно-аппаратных обновлений в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Сыч». В частности, речь идёт о программно-аппаратной интеграции бортового радиоэлектронного оборудования ударных «сушек» трёх типов, уже прошедших натурные испытания контейнерных комплексов разведки семейства «Сыч»:

— УКР-ОЭ — контейнерного мультиспектрального оптико-электронного комплекса (ТВ/ИК/низкоуровневого-диапазонов);

— УКР-РЛ / БКР-3 — контейнерного комплекса поверхностной радиолокационной разведки Х-диапазона, представленного двухсторонней малоэлементной РЛС с ПФАР «Пика-М» с разрешением около 0,3 м в режиме SAR/ISAR и инструментальной дальностью действия более 300 км; начало крупносерийного производства данного изделия для последующего оснащения строевых Су-34 было анонсировано компетентными источниками в штаб-квартире АО НИИ «Кулон» ещё в середине 2016;

— УКР-РТ — многодиапазонного контейнерного комплекса пассивной радиотехнической разведки, позволяющего обнаруживать и анализировать частотные параметры радиоизлучающих источников противника (современных бортовых РЛС противника типов AN/APG-77/79/81 в режимах сопровождения на проходе и даже LPI, активных радиолокационных ГСН ракет воздушного боя и ЗУР, а также обзорных РЛС и радаров подсвета, приданных вражеским зенитно-ракетным дивизионам), а затем выдавать прямое целеуказание ракетам класса «воздух-воздух» РВВ-СД, либо ещё более дальнобойным «Изделиям 180», которые могут поступить на вооружение ВКС уже в течение ближайших двух лет.


Антенный модуль контейнерной РЛС "Пика-М"

Подобное качество, обусловленное возможностью размещения «Изделий 180» на узлах подвески Су-34, предоставит ведущим разведку экипажам «Фулбеков» возможность дать серьёзный отпор тактической авиации противника (модернизированным F-15C «Eagle», «Лайтнингам» или «Тайфунам») в дуэльной ситуации, да ещё и без поддержки со стороны многофункциональных истребителей Су-35С.

Логично подытожить, что оснащённые контейнерными разведывательными комплексами линейки «Сыч» сверхзвуковые фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, располагающие не только внушительными ракетными арсеналами, но и более высокими скоростными и маневренными параметрами, способны с лихвой компенсировать невозможность применения более уязвимых Ту-214Р на наиболее активных участках современных театров военных действий.
Евгений Даманцев

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