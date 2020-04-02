Нерабочие дни могут сократить: Уточнение от Путина

Глава государства Владимир Путин в своём обращении к нации сообщил, что и в мире, и в нашей стране пик пандемии COVID-19 ещё не пройден.

В этой связи он предложил продлить нерабочий режим до конца апреля.

При этом, уточнил президент, если обстановка позволит, нерабочий период могут сократить.

Во время действующих из-за эпидситуации ограничений банки, аптеки, больницы и поликлиники продолжат работу.

Регионы, в зависимости от ситуации у себя на территории, сами будут принимать решения, какой режим вводить, дополнил Путин.