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Нерабочие дни могут сократить: Уточнение от Путина
02 апреля 2020, 19:35 • 39 • Политика
Режим нерабочих дней продлён до 30 апреля с сохранением зарплаты. Об этом в обращении к нации сообщил глава государства Владимир Путин. При этом он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации возможна коррекция периода нерабочих дней в сторону сокращения.
Глава государства Владимир Путин в своём обращении к нации сообщил, что и в мире, и в нашей стране пик пандемии COVID-19 ещё не пройден.
В этой связи он предложил продлить нерабочий режим до конца апреля.
При этом, уточнил президент, если обстановка позволит, нерабочий период могут сократить.
Во время действующих из-за эпидситуации ограничений банки, аптеки, больницы и поликлиники продолжат работу.
Регионы, в зависимости от ситуации у себя на территории, сами будут принимать решения, какой режим вводить, дополнил Путин.
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