Непрямой контакт: как прошло второе заседание по Афганистану в московском формате

В российской столице завершилось второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Участие в переговорах приняли представители движения «Талибан»* и члены Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) — консультативного органа, созданного для налаживания контактов с талибами. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, урегулировать конфликт в исламской республике можно только дипломатическим путём. Глава делегации талибов поблагодарил Россию за организацию диалога, но подчеркнул, что прошедшая встреча не была прямым контактом с руководством Афганистана, которое его организация не признаёт легитимным. Представители ВСМА, в свою очередь, отметили готовность Кабула начать переговоры с «Талибаном» без предварительных условий.

В пятницу, 9 ноября, в российской столице состоялось второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Впервые в подобном формате принимают участие представители движения «Талибан»* из политического офиса организации в Дохе.

В переговорах также приняли участие члены Высшего совета мира Афганистана (ВСМА), которые, впрочем, не представляли официальную позицию Кабула, хоть и являются консультативным органом, созданным для налаживания контактов.

Посредниками выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов, а также делегации из разных стран, в том числе Китая, Ирана, Пакистана и Таджикистана.

Как заявил глава МИД РФ во время открытия заседания, урегулирование проблем Афганистана может произойти исключительно посредством «политических средств, через достижение общенационального согласия с участием всех противоборствующих сторон».

«Надеемся, что каждый ответственный политик будет руководствоваться не личными или групповыми пристрастиями, а интересами всего афганского народа», — отметил Лавров.

Наряду с этим российский министр указал на попытки террористической группировки «Исламское государство»** превратить Афганистан в свой плацдарм в Центральной Азии. Он подчеркнул, что задача мирового сообщества — не допустить подобного развития событий.

Добавим, что основной темой консультаций стал вопрос «скорейшего запуска прямого межафганского диалога о мире». Участники обсуждений подчеркнули важность Московского формата и договорились продолжать подобные заседания в дальнейшем.

«Участники высказались за дальнейшие усилия по продвижению руководимого афганцами процесса национального примирения», — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.

Как добавил гендиректор МИД Ирана по странам Западной Азии Расул Эслами, все участники остались довольны прошедшей конференцией, поэтому в ближайшее время будет сообщено о проведении третьего заседания Московского формата.

Позиции сторон

Официальный представитель Высшего совета мира Афганистана Эхсан Тахери, выступая перед журналистами после заседания, сообщил о готовности организовать прямые переговоры между властями страны и талибами без предварительных условий.

«Недавно власти Афганистана в координации с Высшим советом мира представили пакет предложений о мире, в котором мы предложили движению «Талибан» начать переговоры о мире без предварительных условий в любом месте, которое они выберут», — сказал Тахери.

При этом он добавил, что талибы могут внести в повестку переговоров любой вопрос, в том числе вывод иностранных войск, включая американский контингент.

Члены делегации движения «Талибан»*

Reuters

© Sergei Karpukhin

Напомним, представители движения «Талибан» считают, что действующая власть Афганистана не является легитимной, поскольку за ней якобы стоит Вашингтон.

«Наша главная цель — положить конец вторжению иностранных сил в Афганистан. Когда мы встречаемся с американской стороной за столом переговоров, мы просим их уйти из Афганистана. Но пока эти переговоры, конечно, находятся на начальном этапе», — заявил глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай, отвечая на вопрос RT.

В то же время он добавил, что у представителей движения «Талибан» нет прямых контактов с действующими властями Афганистана.

«Эта конференция не была прямым контактом с Кабулом. Во-первых, мы не признаём нынешнее правительство как законное, поскольку оно не было выбрано народом Афганистана... Это правительство не представляет народ Афганистана, поэтому мы отказываемся от прямых переговоров с ними, пока мы не решим наши проблемы с американцами», — добавил дипломат.

Между тем Станикзай назвал успешным Московский формат консультаций по Афганистану и выразил благодарность российской стороне за организацию этой конференции.

«Важна последовательность процесса переговоров»

Участие представителей движения «Талибан» в переговорах — весьма важное событие. Так считает эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. В качестве примера возможных положительных сдвигов он привёл решение лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра, который год назад заключил перемирие с правительством.

«Его роль в этих переговорах очень велика, по существу, он и уговаривает талибов последовать его примеру. В дальнейшем будет позитивная динамика, но не надо ждать быстрых итогов, потому что переговоры ведутся при некотором дефиците доверия и при отсутствии прямых контактов, что не удивительно. Поэтому на преодоление различных тонкостей, моментов и трений уйдёт некоторое время. С Хекматияром было то же самое, то есть долго велись переговоры и только после этого состоялось подписание», — заметил Верхотуров в беседе с RT.

Как в дальнейшем будет развиваться ситуация, сказать пока трудно. Такое мнение высказал эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, действительный член Русского географического общества Александр Князев.

«Но тот факт, что появляется ещё одна переговорная площадка для попыток перевести процессы в Афганистане в мирное русло, позитивен сам по себе в любом случае. Это начало работы, важно, чтобы она была последовательной. Она не будет быстрой. Но в итоге она должна положительно повлиять на происходящее», — сказал Князев в разговоре с RT.

При этом он отметил важность того, что в переговорах приняли участие представители движения «Талибан». При этом, по его словам, организация очень неоднородна.

«Нужно идти дальше, устанавливать контакты и находить возможности диалога для того, чтобы помочь сформировать переговорный процесс, к которому будут вынуждены прислушаться и представители правительства в Кабуле, и другие участники афганского процесса, и американцы, которые играют в Афганистане решающую роль. Они вынуждены будут считаться с Московским форматом, если будет продолжение развития контактов с талибами, с их различными фракциями», — пояснил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.