Непрямая демократия: за что критикуют избирательную систему США

Избирательная система США сама по себе архаична, неоправданно сложна и непрозрачна. Пандемия коронавируса, из-за которой рекордное количество людей голосовало дистанционно, вскрыла эти недостатки. Избирательный штаб Трампа и его соратники заявили о рекордном количестве махинаций. Почему американские выборы так сложны для понимания — иногда даже для самих граждан США — в материале RT.

Одной из главных отличительных особенностей американской демократии является так называемое непрямое голосование. Это значит, что победитель на выборах президента определяется не всенародным голосованием, а коллегией 538 выборщиков, представляющих все штаты США, пропорционально населению того или иного штата.

Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов коллегии выборщиков, при этом совсем необязательно становиться победителем всенародного голосования. Например, в 2016 году сам Дональд Трамп набрал необходимое количество голосов выборщиков, но уступил Хиллари Клинтон по количеству голосов граждан.

Эта система была сформирована в начале XIX века для того, чтобы в Соединённых Штатах с весьма неоднородной на тот момент плотностью населения власть не была сконцентрирована в руках жителей крупных городов. Однако со временем это привело к тому, что исход выборов решается в нескольких «ключевых» штатах, успех в которых может обеспечить тому или иному кандидату победу.

Ненадёжные выборщики

Стоит отметить, что за последние десятилетия в США не раз поднимался вопрос о том, что институт коллегии выборщиков препятствует демократическому волеизъявлению. Ведь в конституции страны нет поправки о том, что выборщики от штатов должны следовать результатам всенародного голосования. Например, в ходе президентских выборов 2016 года четыре выборщика от штата Вашингтон, где победили демократы, отдали свои голоса не за Хиллари Клинтон, а за других политиков. Такие случаи далеко не редкость.

Голосование на выборах президента США

AFP

© SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Голосование коллегии выборщиков по новому президенту США пройдёт 14 декабря. До этого у избирательного штаба Трампа и его сторонников есть время оспорить результаты выборов в ключевых штатах в судах различных инстанций и повлиять на их исход. Лишь после того, как голоса выборщиков будут подсчитаны конгрессом США, тот или иной кандидат действительно будет избран президентом.

Это не мешает СМИ объявлять победителя на основе данных экзитполов и своих математических моделей. Может показаться, что исход выборов уже решён, хотя на деле это не так. Например, в ходе этих выборов агентство Associated Press и телеканал Fox News ещё в день голосования заявили о победе Байдена в ключевом штате Аризона, отдав ему 11 голосов выборщиков, в то время как другие СМИ до сих пор не признали штат за демократом.

Непрозрачные процессы

Сам процесс выборов и подсчёта голосов в США контролируется властями штатов и избирательных округов — в Америке нет центральной избирательной комиссии в привычном понимании.

Федеральная избирательная комиссия США, несмотря на своё название, занимается только контролем за финансированием предвыборных кампаний, и не участвует в организации голосования, контроля за ним или подсчётом результатов.

Это приводит к тому, что разные штаты по-разному организовывают подсчёт голосов. В некоторых штатах, важных для исхода выборов, он не закончен до сих пор. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что это даёт почву для манипуляций, и призывал не засчитывать бюллетени, поступившие на участки после их закрытия по почте.

Кроме того, выборы в США традиционно труднодоступны для международных наблюдателей. В 18 штатах, в числе которых находятся и ключевые, иностранных наблюдателей не допускают вовсе.

В 2020 году ОБСЕ направили на американские выборы около 100 наблюдателей. Они встали на сторону Байдена и обвинили Трампа в «вопиющем злоупотреблении полномочиями», когда тот потребовал остановить подсчёт голосов.

Отдельной проблемой является вопрос регистрации избирателей. В некоторых штатах он крайне запутан и бюрократизирован. При этом некоторые «прогрессивные» штаты не требуют даже удостоверения личности, в результате чего в выборах принимают участие и мигранты-неграждане.

Двухпартийный диктат

Американская выборная система работает практически исключительно на две основные партии — Республиканцев и Демократов. Так называемые «третьи» партии (из них самые большие Либертарианская, Зелёная и Конституционная) имеют незаслуженную репутацию несерьёзных организаций или политических спойлеров.

Местные власти зачастую ставят им бюрократические преграды. Так, на выборах 2020 года Верховные суды штатов Пенсильвания и Висконсин постановили исключить из бюллетеней кандидатов от Зелёной партии. Однако даже американские СМИ признают, что это идёт на пользу демократам, голоса которых могли оттянуть на себя «зелёные».

Сообщения о нарушениях

Больше всего нынешние выборы критикуют из-за неразберихи, которую в них внеслоголосование по почте. Подсчёт голосов затянулся, так как в некоторых штатах, например, в Неваде, считать можно до 12 ноября, а принимать бюллетени — до 10 ноября. Избирательный штаб Трампа заявляет о масштабных махинациях по всей стране и требует пересчёта голосов в ключевых штатах Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и других.

В этих штатах был зафиксирован неожиданный скачок голосов по почте в пользу Байдена, не укладывающийся в общий математический тренд и изменивший ход голосования.

График подсчёта голосов в штате Висконсин, с неожиданным скачком за Байдена

Сторонники Трампа утверждают, что это является доказательством вбросов фиктивных бюллетеней за Байдена, однако официального подтверждения этому нет.

Позже в СМИ появилась информация о том, что в округе Шайавасси была допущена опечатка: вместо 15 371 проголосовавшего было указано 153 710. Это число превышает даже численность населения округа — там проживает около 70 тыс. человек. Ошибка привела к тому, что общий счёт Байдена в Мичигане вырос до 2 130 695. Утверждается, что позже ошибка была исправлена.

Однако в ходе нынешних выборов было сообщалось и о других нарушениях.

По словам председателя Республиканской партии Мичигана, 6 тыс. бюллетеней с голосами, отданными за республиканцев, были ошибочно подсчитаны за демократов, по крайней мере, в одном округе — из-за ошибки компьютерной программы, осуществлявшей подсчёт. При этом то же программное обеспечение использовалось ещё в 47 округах — а это около 300 тыс. голосов. По заявлению офиса госсекретаря штата, имел место человеческий фактор — ответственный сотрудник забыл обновить программу.

В сети появилось видео: сотрудник избиркома в Делавэре (округ в Пенсильвании) вручную заполняет пустой бюллетень при подсчёте голосов. Объяснение комиссии было таким: сотрудник «вручную вносит голоса с повреждённых бюллетеней», которые не прочитал сканер. Утверждается, что рядом были наблюдатели от обеих партий — их просто не видно на кадрах.

Here's video pulled from the Delaware County, PA live stream of a ballot worker filling out ballots.



pic.twitter.com/AdgOzDb8JN — Anna Paulina Luna (@realannapaulina) November 6, 2020

Также в Twitter распространяется ролик: в округе Фултон, штат Джорджия сотрудник избирательной комиссии скомкал бюллетень. На кадрах видно, как мужчина жестикулирует, нервно перебирает листы, а затем мнёт один из них. Видео набрало около 5 млн просмотров.

Телеканал Fox News сообщил, что сотрудник администрации округа Кларк штата Невада, работающий в отделе, занимавшимся выборами, рассказал о махинациях, свидетелем которых он стал. По его словам, на участке обрабатывались бюллетени, на которых не было подписей избирателей.

Кампания Трампа заявляет, что в Неваде группа лиц в автомобиле с надписями «Байден — Харрис» вскрывали почтовые конверты с бюллетенями. А когда поняли, что за ними наблюдают, сформировали вокруг автомобиля стену из людей, закрыв происходящее от сторонних наблюдателей.

Отделение Республиканской партии в Филадельфии утверждает, что на выборах были учтены голоса скончавшихся избирателей. Так, на сайте избиркома штата были обнаружены избиратели, 45 из которых родились в XIX веке, а ещё 39 — были свидетелями Гражданской войны в США.

В Мичигане как минимум на одном из участков наблюдателям от Республиканской партии было отказано в возможности следить за подсчётом голосов, присланных по почте. После того как сторонники Трампа потребовали прекратить обрабатывать бюллетени, многих наблюдателей вывели. А сотрудники участка прикрыли окна большими листами, чтобы никто не смог отследить процесс.

Избирательный участок в США

AFP

© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Республиканская партия Невады заявляет о тысячах жалоб по поводу выборного процесса. Тысячи голосов, говорится в заявлении партии, были подсчитаны вообще без какого-то внятного наблюдения со стороны республиканцев. О недопуске наблюдателей говорят также в Пенсильвании. Штаб Трампа подал иск против госсекретаря штата из-за итогов выборов.

В Аризоне штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Марикопа с населением около 4 млн человек. Утверждается, что ошибочные действия сотрудников при работе с машинами для голосования привели к тому, что некоторые бюллетени не засчитали. Однако не уточняется, сколько именно голосов могли не учесть.

Поскольку большинство дистанционных голосов отдали именно демократы, лагерю Байдена выгодно было, чтобы засчиталось как можно больше таких голосов. Поэтому сторонникам Байдена в нескольких штатах через суд удалось добиться максимального продления приёма и подсчёта голосов после непосредственно дня выборов (почему в некоторых штатах подсчёт и не закончен до сих пор).

Кроме того, в некоторых штатах избирателям разрешено исправлять ошибки в непринятых бюллетенях (например, неправильно поставленную подпись) и снова сдавать бюллетени. Команда Байдена, например, организовала усилия по обходам таких избирателей «от двери к двери», чтобы помочь им исправить бюллетени и в итоге засчитать как можно больше голосов.

Twitter и Facebook перед самыми выборами прославились тем, что «задавили» материал газеты The New York Post о ноутбуке с компрометирующими материалами на сына Джо Байдена Хантера. Ссылкой на эту статью нельзя было даже поделиться в Twitter, а аккаунт The New York Post был заблокирован после первой же публикации.

В то же время многие «предвыборные» твиты Трампа, в основном с обвинениями демократов в подготовке подтасовок, начали прятать за плашкой «недоказанная информация».