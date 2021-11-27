Непрозрачная организация: почему Россия и Китай потребовали разъяснений по поводу характера альянса AUKUS

На Совете управляющих МАГАТЭ Австралия не смогла дать ответы на вопросы относительно планов реализации своего партнёрства с США и Великобританией в сфере безопасности (AUKUS). Об этом сообщили постоянные представители РФ и КНР при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и Ван Цюнь. Как отметил российский постпред, РФ и КНР «не понимают природу» нового альянса. Кроме того, по словам дипломата, AUKUS бросает вызов принципу нераспространения ядерного оружия. Эксперты констатируют, что альянс действительно «отличается от принятых форм международных организаций».

Австралия не предоставила разъяснений по характеру партнёрства AUKUS на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявили постпреды России и Китая при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и Ван Цюнь.

Дипломаты РФ и КНР провели специальную пресс-конференцию в австрийской столице после заседания Совета управляющих МАГАТЭ, где рассматривался и вопрос с AUKUS, в рамках которого Австралия, не обладающая ядерными технологиями, должна получить от своих партнёров по новому альянсу — США и Великобритании — технологии для строительства атомных подводных лодок.

Так, Михаил Ульянов заявил, что Москва и Пекин не могут понять природу нового альянса стран англосферы.

«Мы хотим лучше понять, о чём идёт речь. Мы не понимаем природу этой инициативы. Невозможно делать выводы или давать оценку без дополнительной информации», — отметил российский дипломат.

Он добавил, что молчание участников AUKUS относительно деталей партнёрства говорит о том, что «у них просто нет ответов». Ульянов также подчеркнул, что представители австралийской стороны «ничего внятного сказать не смогли».

«Россия и Китай рассматривают нераспространение ядерного оружия в качестве одного из своих приоритетов. AUKUS бросает вызов устоявшимся представлениям в области нераспространения. Это что-то совершенно новое. Де-факто речь идёт о распространении высокообогащённого урана», — приводит слова Ульянова ТАСС.

В свою очередь, постпред Китая Ван Цюнь сообщил, что КНР адресовал участникам нового альянса ряд вопросов.

«Мы должны выяснить, относится ли AUKUS к ядерному оружию, происходит ли передача ядерных материалов и материалов ядерного оружия неядерному государству», — рассказал дипломат.

Ван Цюнь добавил, что если в рамках этого партнёрства ядерные материалы действительно будут переданы Австралии, то это будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Стоит отметить, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в конце октября заявил, что подобные действия в рамках AUKUS могут создать прецедент для других неядерных государств.

Стратегическое партнёрство

Напомним, что лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании партнёрства AUKUS (названного по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке) 15 сентября. В рамках этого объединения три государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

На фоне создания AUKUS премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что первой инициативой в рамках нового альянса станет создание атомных подводных лодок для австралийского флота.

Подлодка ВМФ Австралии класса Collins

Reuters

При этом он уточнил, что Австралия самостоятельно построит новые подлодки благодаря технологиям, которые предоставят США и Великобритания.

Создание AUKUS спровоцировало дипломатический скандал между Францией, Австралией и США, поскольку Канберра отказалась от крупного оборонного контракта с французской Naval Group на поставку 12 неатомных подводных лодок класса Attack.

При этом Скотт Моррисон утверждал, что его страна не планирует становиться ядерной державой.

«Хочу прояснить: Австралия не стремится к обладанию ядерным оружием или созданию гражданского ядерного потенциала. Мы продолжим выполнять все наши обязательства в сфере нераспространения ядерного оружия», — утверждал австралийский премьер после создания AUKUS.

Также Моррисон подчеркнул, что новые подлодки не вызовут гонку вооружений и не будут оснащены ядерным оружием.

«На протяжении многих лет происходит усиление милитаризации Индо-Тихоокеанского региона. Уже некоторое время мы наблюдаем активизацию данного процесса. И она началась до принятия нашего решения», — констатировал Моррисон.

При этом, по словам премьера, подлодки необходимы Австралии для того, чтобы проецировать своё присутствие в стратегически важных водах, таких как Южно-Китайское море.

«Австралия оторвана от остального мира... Нам необходимы подлодки с большой дальностью плавания, способные обеспечить доступ в стратегически важные воды», — пояснил Моррисон.

«Угроза региональному миру»

Ранее, 23 ноября, Австралия, Великобритания и США подписали в рамках AUKUS первое соглашение. Министр обороны Австралии Питер Даттон сообщил, что оно предусматривает передачу Австралии информации по военно-морским ядерным силовым установкам.

Позднее Даттон также прокомментировал подписание соглашения СМИ, подчеркнув его важность.

«Соглашение впервые в истории позволит Австралии участвовать в обмене информацией, касающейся систем, оснащённых ядерной энергетической установкой. Это заметное достижение и следующий шаг в реализации сделки о подводных лодках и других сделок в рамках AUKUS, что очень важно», — приводит его слова газета Daily Mail.

Министр обороны Австралии Питер Даттон подписывает первое соглашение в рамках AUKUS

AFP

© Kym Smith

Между тем в МИД КНР заявили, что подобные действия провоцируют гонку вооружений в Тихом океане и противоречат принципу нераспространения ядерного оружия.

«Китай выражает острую озабоченность сотрудничеством в сфере создания ядерных субмарин между Австралией, Великобританией и США. Это усилит трения в регионе, а также спровоцирует гонку вооружений, создаст угрозу региональному миру и стабильности и подорвёт международные усилия в сфере нераспространения ядерного оружия», — сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

Он добавил, что, по мнению Пекина, страны—участницы AUKUS пренебрегли международными правилами, заключив соответствующее соглашение по АПЛ.

Эксперты, в свою очередь, называют обеспокоенность РФ и КНР по поводу альянса AUKUS вполне обоснованной. По словам заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, «цели данной организации непрозрачны».

С его точки зрения, формулировки, с которыми был сформирован AUKUS, являются «очень размытыми» с точки зрения международного права и протокола отношений между государствами.

«Это формат серьёзно отличается от принятых форм международных организаций, в том числе военных. Отсутствует устав, организационная структура, чёткие обязательства сторон. Это говорит о том, что, если геополитическая обстановка изменится, цели и задачи AUKUS могут быть оперативно переформатированы», — пояснил Сидоров в разговоре с RT.

По его мнению, при помощи AUKUS США, Австралия и Великобритания создают новый геополитический контур сдерживания вокруг Китая и России.

«Стратегия коллективного Запада во главе с США направлена на восстановление структуры холодной войны, создание периметра сдерживания вокруг России и Китая, истощение их ресурсов и изменение их политического режима», — считает Сидоров.

Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин со своей стороны подчеркнул, что Австралия не смогла представить чёткую позицию по адресованным ей вопросам на заседании МАГАТЭ, так как не является ведущим партнёром в AUKUS.

«Австралия не является инициатором образования AUKUS, соответственно, она не могла достаточно убедительно прокомментировать причины создания этой организации. Все вопросы должны быть направлены США, которым нужна данная структура прежде всего для противостояния КНР», — отметил Домрин.

Он также не считает достаточно убедительными заверения австралийских властей касательно ядерного потенциала страны.

«Я бы не стал доверять заявлениям австралийского премьера. Согласно представленному плану, Канберра построит атомные подводные лодки лишь к 2027 году. И не очень ясно, каким станет AUKUS к этому моменту», — заключил эксперт.