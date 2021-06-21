Непройденный путь: самый жесткий удар пандемии отбили, но угроза не отступила

В ряде российских регионов ситуация с коронавирусом обострилась, тем не менее самый жесткий удар пандемии всё же удалось отбить. Об этом Владимир Путин заявил 21 июня во время встречи с депутатами Государственной думы (ГД), которые по его словам, сыграли важную роль в преодолении последствий кризиса. В частности, президент отметил заслуги парламентариев в поддержке национальной экономики и российских семей в трудный для страны период. Глава государства также призвал провести предстоящие выборы так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности избирательного процесса .

Сложнейшие условия

Владимир Путин начал рабочую неделю с решения проблем, связанных с наводнениями в Крыму . Из-за проливных дождей в Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная. В результате природного катаклизма оказались затопленными десятки домов, а многим жителям потребовалась медицинская помощь, не обошлось и без летальных исходов.

На этом фоне президент поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для оказания содействия в уборке и ликвидации последствий наводнений в Ялте и в других районах Крыма . МЧС должно для этого нарастить группировку экстренных служб на полуострове. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отвечает за обеспечение нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе .

Последствия наводнения в Ялте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Основным событием повестки президента в понедельник стала встреча с депутатами Госдумы седьмого созыва, которые завершают свою работу. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца подвели итоги пятилетней деятельности ГД, так как осенью законодательной инициативой в России займется уже новый состав парламента, который определится по итогам предстоящих выборов, запланированных на 19 сентября.

В своем выступлении Владимир Путин прежде всего отметил непростые условия, в которых пришлось работать депутатам. Несмотря на сложнейший для всей страны период, связанный с распространением COVID-19, законодательный процесс в РФ не прерывался . Хотя во многих странах парламенты прекращали свою деятельность, подчеркнул он. Для реализации экстренных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии, потребовалось оперативное принятие десятков законов.

При этом Владимир Путин напомнил, что угроза коронавируса пока не отступила, а в ряде регионов ситуация обострилась . К слову, в Подмосковье за последние сутки было выявлено свыше 1,8 тыс. заболевших коронавирусом. Для Московской области это стало рекордом с начала распространения болезни. Сложная эпидемиологическая обстановка складывается и в столице, где за последние 24 часа было зафиксировано 7584 новых случая заражения COVID-19.

— Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой, непонятной, вообще непонятно было многим, что делать и как, все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения , для наших ученых, разработавших вакцину в конце концов, — добавил он. — И, что очень важно, быстро, эффективно помочь людям, тем, кто попал в самое трудное положение: это семьи с детьми, тем, кто потерял работу, это малый и средний бизнес, самозанятые граждане, это трудовые коллективы промышленных предприятий, в том числе стратегического значения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Некоторые антикризисные меры, принятые на фоне борьбы с COVID-19, имеют бессрочный характер. В частности, речь идет о двукратном снижении общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Меры поддержки, предпринятые государством, безусловно, помогли представителям МСП, отметила в беседе с «Известиями» основатель АО «Русский продукт» Ольга Миримская .

— Однако на фоне последних новостей из Индии и вспышки заражений в Москве о развитии даже мировой постковидной экономики говорить рано. Тем не менее, чтобы бизнес начал выходить из кризиса, ему понадобится дальнейшая поддержка со стороны властей, — пояснила она.

Если говорить о наукоемких отраслях, то это поддержка исследовательской деятельности. Малому и среднему бизнесу, в свою очередь, необходимы субсидии, программы беспроцентных кредитов, кому-то на развитие, а кому-то и на погашение зарплатных и арендных выплат, а также скопившихся долгов, заработанных в период вынужденного простоя, добавила она. Однако даже при наличии финансовой помощи предпринимателям потребуется время на то, чтобы прийти в себя: многим нужна временная отсрочка от налоговых и административных проверок.

Депутатский корпус не оставил без внимания и задачи, связанные с инфраструктурным развитием российских регионов . В частности, парламентарии создавали и совершенствовали новые инструменты привлечения инвестиций, устраняли избыточный контроль за бизнесом, отменяя устаревшие нормативные требования через механизм так называемой регуляторной гильотины, рассказал Владимир Путин.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин во время своего выступления в Кремле отметил, что в основе работы Госдумы седьмого созыва лежал консенсус фракций . По его словам, консолидация в ГД достигла 80%, когда речь шла о защите интересов страны и ключевых вопросов по противодействию COVID-19.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Социальное государство

В течение всего созыва депутаты уделяли повышенное внимание вопросам социального характера, сказал президент . Так, только в части поддержки и защиты материнства, детства и российских семей одобрили свыше 100 законов. К примеру, было принято решение о выплате ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях с маленьким уровнем дохода. Кроме того, власти решили поддержать беременных женщин, которые находятся в трудном жизненном положении. Обе меры начнут действовать с 1 июля этого года.

— Все вопросы были решены. Это те вопросы, которые нашли отражение в послании президента Федеральному Собранию . Это помощь семьям с детьми, неполным семьям и множество других задач социальной направленности, — заявил «Известиям» депутат Госдумы Леонид Огуль.

Кроме того, парламентарии сыграли важную роль в подготовке конституционных поправок, которые были одобрены летом прошлого года в ходе общероссийского голосования.

— Добавлю, что законы, принятые Думой в развитие новых статей и норм Конституции, уже вступили в силу — это тоже ведь огромная работа, масштабная, тонкая , аккуратная работа, в результате которой были внесены изменения в тексты 180 действующих законов, — сообщил Владимир Путин.

Между тем Владимир Путин также напомнил присутствующим гостям о важности провести легитимные выборы. По его словам, для уверенного развития страны нужно, чтобы состав восьмого созыва Госдумы объективно отражал суверенный выбор россиян.

"Ищут любимые грабли": Захарова указала Евросоюзу на их главную ошибку Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной Думы седьмого созыва Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlim.ru

— Повторю, наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто в строгом соответствии с законом , — сказал глава РФ. — Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах.

В этот же день Владимир Путин провел встречу с председателем правления «Норильского никеля» Владимиром Потаниным . Предприниматель проинформировал президента о планах по развитию горно-металлургической компании, новых проектах, а также доложил, как «Норникель» реализует свои обязательства в социальной сфере, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин в понедельник также принял в Кремле президента ФИФА Джанни Инфантино. Собеседники обменялись мнениями по поводу подготовки к ЧМ по футболу в Катаре в 2022 году и обсудили предстоящее мировое первенство по пляжному футболу, которое пройдет в августе в России.