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Непростой жест жены Нетаньяху: Эксперт предсказала проблемы в диалоге Израиля и Украины
19 августа 2019, 23:54 • 9 • Политика
Эксперт Гилана Михайлова предсказала проблемы в диалоге Израиля и Украины после "непростого" жеста жены Биньямина Нетаньяху с хлебом.
"Караванный демарш" супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украине могут негативно повлиять на украинско-израильский диалог. Такое мнение Ura.ru высказала глава Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова.
Ранее стало известно о том, что Сара Нетаньяху отказалась снимать пробу с преподнесенного встречающей стороной каравая, бросив кусок хлеба на пол. По данным СМИ, женщину якобы возмутило поведение пилота, который на борту поприветствовал только премьера Израиля, но не ее. Из-за этого женщина даже предприняла попытку прорваться в кабину пилота.
Комментируя ситуацию, Михайлова осудила жену Нетаньяху за некорректный жест, ибо речь идет об официальном лице.
"Скорее всего, она это сделала не просто так - таким жестам, как правило, что-то предшествует", - пояснила она.
Впрочем, эксперт не берется предсказывать ответные шаги украинской стороны, учитывая тот факт, что политическая линия Владимира Зеленского пока слишком зыбкая. Но она сомневается, что стоит ждать жесткой конфронтации.
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