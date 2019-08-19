Непростой жест жены Нетаньяху: Эксперт предсказала проблемы в диалоге Израиля и Украины

"Караванный демарш" супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украине могут негативно повлиять на украинско-израильский диалог. Такое мнение Ura.ru высказала глава Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова.

Ранее стало известно о том, что Сара Нетаньяху отказалась снимать пробу с преподнесенного встречающей стороной каравая, бросив кусок хлеба на пол. По данным СМИ, женщину якобы возмутило поведение пилота, который на борту поприветствовал только премьера Израиля, но не ее. Из-за этого женщина даже предприняла попытку прорваться в кабину пилота.

Комментируя ситуацию, Михайлова осудила жену Нетаньяху за некорректный жест, ибо речь идет об официальном лице.

"Скорее всего, она это сделала не просто так - таким жестам, как правило, что-то предшествует", - пояснила она.

Впрочем, эксперт не берется предсказывать ответные шаги украинской стороны, учитывая тот факт, что политическая линия Владимира Зеленского пока слишком зыбкая. Но она сомневается, что стоит ждать жесткой конфронтации.