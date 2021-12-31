Непростой диалог: как развивались отношения России и США в 2021 году

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден провели второй за последний месяц разговор. Ключевой темой этой беседы стали вопросы реализации достигнутой ранее сторонами договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий безопасности РФ. В целом в 2021 году Москве пришлось выстраивать диалог с Вашингтоном — США вели и продолжают вести двойственную и противоречивую политику в отношении РФ, отмечают опрошенные RT эксперты и политологи.

Поздно вечером 30 декабря состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом. Как сообщила пресс-служба Кремля, ключевой темой диалога стали вопросы реализации достигнутой ранее сторонами договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий безопасности РФ.

«Главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. — Подчёркнуто, что результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».

Безопасность России и США может быть обеспечена лишь за счёт строгого соблюдения «принципа неделимости безопасности», сообщили в Кремле. Кроме того, стороны выразили обоюдную готовность к серьёзному и содержательному диалогу по этим вопросам.

«Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9—10 января, а затем в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ. Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов», — проинформировала пресс-служба Кремля.

В этом контексте Байден подчеркнул, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность «за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом». Глава Белого дома также заявил, что у США нет планов развёртывать на украинской территории ударные наступательные вооружения. Кроме того, как сообщил Белый дом, Байден призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины и дал понять, что от США и их союзников последует «решительный ответ», если «Россия вторгнется на Украину».

При этом, как сообщили в Кремле, президент РФ дал исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Байденом «вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины».

«В частности, (российским лидером было. — RT) сказано, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений», — говорится в сообщении.

Как резюмировали в Кремле, в целом разговор двух лидеров носил «откровенный и деловой характер» и был полезен обеим сторонам.

«Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне», — отмечается в заявлении.

Reuters

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О деталях разговора Путина и Байдена рассказал и помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, во время беседы российский лидер сообщил своему американскому коллеге, что РФ будет вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были бы размещены около американских границ. Как сообщил Ушаков, Байден во время переговоров с Путиным не раз подчёркивал, что ядерную войну «нельзя начинать, также её нельзя и выиграть». Ушаков также отметил, что успех переговорного процесса по гарантиям безопасности приведёт к нормализации двусторонних отношений России и США.

Это уже второй разговор Владимира Путина и Джо Байдена за последний месяц. Ранее главы государств общались в режиме видеосвязи 7 декабря.

Тогда по итогам переговоров пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги на тот факт, что Москва серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы Вашингтону и руководству Североатлантического альянса.

В документы были включены положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.

Как написал посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для издания Foreign Policy, Россия хочет быть уверенной в завтрашнем дне, а потому нуждается в обязательствах со стороны США и других стран альянса. По его словам, российские проекты договоров по гарантиям безопасности не ущемляют безопасности Соединённых Штатов и их союзников по блоку. Как подчеркнул Антонов, они, наоборот, создают «условия для разрядки напряжённости в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов». Антонов также отметил, что ни у кого не должно быть сомнений в решимости РФ защищать свою безопасность. Как он заявил, продолжение Западом курса на создание военных угроз России вызовет ответную реакцию в виде создания «уязвимостей» для него.

«Отстаивать стратегические интересы»

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, последний в этом году телефонный разговор Путина и Байдена был нацелен на снятие излишней напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном перед новым раундом переговоров по безопасности.

«В ходе телефонной беседы стороны фактически достигли договорённости о военной деэскалации. Вероятно, была исключена возможность провокаций и каких-то других подобных инцидентов в ближайшие две недели, на которые запланированы переговоры РФ и США по безопасности», — сказал Васильев.

По его словам, Москве «не нужны переговоры ради переговоров», она ждёт от взаимодействия с США ощутимых результатов.

«Содержание телефонной беседы Путина и Байдена говорит о том, что в ближайшее время страны могут прийти к договорённостям за счёт компромисса, который будет заключаться в том числе в большей уступчивости с американской стороны. Надежды на то, что политика давления США как-то изменит внешнеполитический курс РФ, не оправдались, поэтому есть шанс, что теперь Соединённые Штаты станут более договороспособными», — отметил Васильев.

То, что Байден заявил об отсутствии намерений развёртывать на украинской территории ударные наступательные вооружения, свидетельствует о том, что тема Украины в американской системе внешнеполитических приоритетов постепенно теряет свою актуальность, считает эксперт.

«При этом складывается впечатление, что слова Байдена о якобы вероятном «вторжении» РФ на Украину и другие высказывания, связанные с этим, в адрес Москвы — попытка показать себя жёстким политиком для внутренний аудитории», — полагает Васильев.

По его мнению, несмотря на то, что переговоры России и США расцениваются частью американского политического истеблишмента как проявление некоторой слабости, компромиссы в сфере безопасности обоюдовыгодны для обеих сторон.

«При этом Россия уже прямо говорит о том, что Москва готова отстаивать свои стратегические интересы и не собирается ими поступаться», — подчёркивает Васильев.

Стратегическое решение

Напомним, в 2021 году Москве пришлось выстраивать отношения с новой администрацией США под руководством президента-демократа Джо Байдена.

Несмотря на то что Байден в ходе своей предвыборной кампании в 2020 году грозил Москве последствиями за предполагаемую причастность к вмешательству в выборы и кибератаки, своё президентство политик начал c шага, который эксперты оценивают скорее как положительный.

Так, вскоре после вступления в должность Байден продлил действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Это соглашение было последней договорённостью между Вашингтоном и Москвой о контроле над стратегическим ядерным вооружением.

Reuters

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Ранее администрация Трампа в одностороннем порядке вывела США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

Комментируя решение нового американского лидера, Владимир Путин заявил, что приветствует выполнение администрацией Байдена своих предвыборных обещаний.

Демарш Байдена

Однако в марте двусторонние отношения РФ и США ухудшились после резкого заявления Байдена в адрес российского лидера. В интервью телеканалу ABC News президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Владимир Путин предложил Байдену провести открытые переговоры в режиме онлайн, однако американский лидер это предложение проигнорировал. В марте посол России в США Анатолий Антонов был отозван для консультаций в Москву.

Несмотря на демарши со стороны президента Соединённых Штатов, 13 апреля по инициативе американской стороны лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе двусторонние отношения. По итогам в Кремле сообщили, что Джо Байден выступил с предложением рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне.

Однако уже 15 апреля американский президент подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Среди оснований для применения рестрикций указывались якобы враждебная активность России в киберпространстве и «вмешательство» в выборы в США. В тот же день Вашингтон объявил о высылке из страны десяти российских дипломатов.

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В ответ МИД России опубликовал ответный список санкций против США. После чего Москва также выдворила десять американских дипломатов, приняла меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и ужесточила правила перемещения американских дипломатов по территории РФ.

В то же время США начали говорить о якобы вызывающем беспокойство скоплении российских войск на границе с Украиной и в Крыму. Так, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что РФ должна быть более прозрачной в вопросе перемещения своих войск.

Встреча в Женеве

Эксперты отмечают, что новой точкой отсчёта в отношениях двух стран стала личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

По его итогам Москва и Вашингтон договорились вернуть своих ранее отозванных послов. Владимир Путин после встречи заявил, что обе стороны настроены на поиск решения проблем в двусторонних отношениях. В свою очередь, Байден отметил, что атмосфера встречи с Путиным была «хорошей и позитивной».

Президенты РФ и США также приняли совместное заявление по стратегической стабильности и контролю за ядерными вооружениями. Для достижения этих целей Москва и Вашингтон договорились запустить комплексный двусторонний диалог.

Однако, несмотря на внешне позитивный итог переговоров лидеров двух стран, США продолжили конфронтационную политику в отношении России, напоминают эксперты.

7 декабря переговоры Путина и Байдена прошли на фоне подогреваемой западными СМИ истерии вокруг того, что Россия якобы готовит «военное вторжение» на Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин в разговоре с Байденом чётко сказал, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают.

Вскоре МИД России направил Вашингтону и Брюсселю проекты документов о гарантиях взаимной безопасности.

kremlin.ru

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отмечает, что Вашингтон в 2021 году проводил в отношении Москвы двойственную политику: с одной стороны, делая заявления о необходимости диалога, с другой — продолжая проводить политику сдерживания России.

«Американская администрация нашла для себя удобную формулу: вести диалог по вопросам, представляющим для США особый интерес, и продолжать противостояние там, где никакие договорённости невозможны. Это указывает на продолжение прежней политики. Мы, тем не менее, надеемся, что подход США будет видоизменяться, а количество тем, по которым мы сможем договориться, будет расти», — сказал политолог в беседе с RT.

Диалог с США в новом 2022 году будет непростым, так как на линию поведения Вашингтона влияет нестабильная внутриполитическая обстановка в Америке, считает Юрий Рогулёв.

«Внешняя политика США превратилась в объект внутриполитических баталий, чего раньше не наблюдалось. Всё это наводит на мысль о том, что курс Вашингтона будет весьма противоречивым. США будут пытаться удержать свои лидерские позиции и придерживаться политики доминирования, реализовать которую им будет всё сложнее. Попытки американской администрации сочетать эти два подхода могут привести к нестабильности и срыву переговоров по некоторым вопросам. Поэтому я полагаю, что в 2022 году будет достаточно трудный период приспособления США к меняющейся мировой обстановке», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что на данный момент оценивать общую динамику двусторонних отношений РФ и США достаточно тяжело.

«Конечно, все понимают, что из этого кризиса нужен выход, и очевидно, что летом на встрече Путина и Байдена в Женеве определённых компромиссов удалось достичь», — напомнил эксперт в комментарии RT.

Однако при этом Асафов отметил действия США, которые продвигают диалог по отдельным темам вроде стратегической стабильности, но одновременно усиливают антироссийскую риторику.

«Конечно, в этом есть серьёзная двойственность позиций, и ради своей односторонней выгоды они будут продолжать это делать. Но надо учитывать выдвинутые Россией предложения по безопасности, которые изложены в отношении НАТО и США и которые будут обсуждаться в январе, — они достаточно категоричны и прямолинейны», — подчеркнул политолог.

В случае отказа Вашингтона от их рассмотрения отношения РФ и США ухудшатся, считает Александр Асафов.