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Непролазная глупость - безголовые украинки обезобразили знаменитую фреску Рафаэля

13 марта 2020, 19:35  •  123 • Украина
В Сети набирает популярность видео, снятое в зале Апостольского дворца Ватикана. От увиденного сердце кровью обливается не только у искусствоведов, а вообще у всех адекватных людей. Эти кадры не для слабонервных.

Одно из величайших творений гениального итальянского живописца было обезображено непролазной глупостью двух украинских туристов. На видео видна нацарапанная на знаменитой фреске Рафаэля Санти «Афинская школа» надпись: «Лена и Тамара из Винницы».




Видимо позавидовавшие славе знаменитого живописца, дамочки решили оставить свой след в Ватикане. Просто взяли и накарябали русскими буквами (!) свои имена, как будто это не величайшее произведение искусства, а какая-то обшарпанная стена у бабушки в деревне.

К величайшему счастью украинок известность к ним все-таки пришла - хулиганок уже разыскивают. Им повезет, если отделаются всего лишь штрафом. Но обычно подобные дела доходят до суда и серьезных наказаний.

Как бы сказал Задорнов, «ну, тупые!».

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