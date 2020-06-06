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Непродовольственные магазины откроются, но с условием: С 8 июня в Петербурге ослабят карантин

06 июня 2020, 09:55  •  71 • Политика
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины, но не в торговых центрах. Администрация Северной столицы уточнила все условия.
Пока власти Москвы обещают "радикальные" послабления, в городской администрации Санкт-Петербурга объявили о возобновлении работы непродовольственных магазинов. Они должны открыть свои двери уже в понедельник 8 июня, однако есть важное условие.
В пресс-службе уточнили, что разрешена работа непродовольственных магазинов с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. Также у торговой точки должен быть отдельный вход с улицы, она не должна находиться внутри торгового центра. Ещё одно важное условие - одновременно в торговом зале не должно быть больше одного человека на четыре квадратных метра, а примерочные зоны должны быть закрыты.
Отмечается, что с 8 июня также смогут начать работу застройщики и автосалоны. Правда, последним придётся отказаться от тестовых поездок.

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