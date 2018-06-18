Непродолжительная заморозка: почему США возобновляют финансирование организации «Белые каски»

Спустя полтора месяца после приостановки финансирования «Белых касок» власти США решили его возобновить. Вашингтон выделяет $6,6 млн на программы этой скандальной организации и на функционирование не менее спорного «механизма» ООН по расследованию преступлений в Сирии. По словам экспертов, финансирование «Белых касок» позволяет Вашингтону решать свои задачи в Сирии и, в частности, добиваться свержения режима Башара Асада.

Спустя почти полтора месяца после приостановки финансирования «Белых касок» власти Соединённых Штатов всё же приняли решение выделить $6,6 млн, часть из которых пойдёт на счета скандальной организации. Об этом в четверг, 14 июня, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Президент США поручил Агентству США по международному развитию (USAID) и Государственному департаменту США выделить около $6,6 млн на продолжение жизненно важных спасательных операций «Сирийской гражданской обороны», более известной как «Белые каски», и Международного, беспристрастного и независимого механизма ООН (по расследованию преступлений в Сирии, IIIM. — RT)», — говорится в заявлении.

По словам Науэрт, Вашингтон всячески поддерживает активистов, которые за время конфликта в Сирии «спасли более 100 тыс. человек».

При этом официальный представитель Госдепа вновь обвинила Дамаск в якобы имевшем место применении химического оружия, а правительственные войска и российские ВКС — в преднамеренных атаках на «добровольцев». Науэрт добавила, что с 2013 года погибли более 230 членов «Белых касок».

«Деятельность IIIM имеет жизненно важное значение для содействия расследованию и судебному преследованию лиц, ответственных за наиболее серьёзные преступления, совершённые в Сирии с марта 2011 года. Их мандат, сбор и анализ доказательств нарушений международного гуманитарного права и нарушений прав человека помогут гарантировать, что виновные в этих преступлениях в конечном итоге будут привлечены к ответственности», — заявили в Госдепе.

Напомним, в конце января 2018 года сообщалось о намерении США выделить $350 тыс. на финансирование IIIM. В то же время Вашингтон обвиняет Москву в уничтожении Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

U.S. will fund $350k for the International, Impartial & Independent Mechanism on crimes committed in #Syria. IIIM will help accountability efforts for Assad regime atrocities, incl. chem weapons use – more important than ever since Russia killed the Joint Investigative Mechanism. — US Mission to the UN (@USUN) 31 января 2018 г.

Напомним, этот «механизм» был создан в конце декабря 2016 года по итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда инициативу ряда западных стран поддержали 105 государств, 52 воздержались и 15 выступили против, включая Россию, Китай, Сирию и Иран.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари тогда назвал решение Генассамблеи «грубым вмешательством во внутренние дела» его страны. По его словам, создан опасный прецедент, который будет использован для сведения счётов с неугодными режимами.

В свою очередь, тогдашний постпред России при ООН Виталий Чуркин отметил, что создание новой структуры не только не входит в полномочия Генассамблеи, но и может возыметь непредсказуемые юридические последствия. Он также указал на то, что новая структура будет действовать на основе добровольных взносов.

«Это, по сути, означает, что те, кто станет давать деньги, спонсировать эту группу, будут ожидать от неё результатов, которые их устроят. Понятно, что это будут расследования, носящие антидамасский и антиасадовский характер», — подчеркнул Чуркин.

Бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин

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© Li Muzi

«Противодействие пагубному влиянию Ирана»

Между тем объём средств, выделенных на возобновление финансирования «Белых касок» и IIIM, вызвал определённые вопросы у американской прессы. Так, портал CBS News напомнил, что в конце марта президент США Дональд Трамп заморозил выделение $200 млн «на восстановление Сирии» и потребовал от союзников Вашингтона принимать более активное участие в финансировании сирийских программ. Таким образом, за вычетом выделенных $6,6 млн вызывает вопросы судьба ещё $193,4 млн, о которых в заявлении Госдепа не сказано ни слова.

Напомним, что о намерении предоставить эту сумму в ходе февральского заседания возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством»* заявил уже бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон, отправленный в отставку месяц спустя. Интересно, что сам хозяин Белого дома, по данным The Wall Street Journal, узнал о планах выделить значительную сумму «на восстановление Сирии» из СМИ.

Отмечается, что инвестиции Вашингтона составляют порядка трети от общей суммы финансирования «Белых касок». И информация о возможном прекращении выделения средств Соединёнными Штатами в этой неправительственной организации вызвала беспокойство.

«Это очень тревожное событие. В конечном итоге данное обстоятельство может негативно сказаться на эффективности работы сотрудников гуманитарной организации в контексте спасения человеческих жизней», — цитирует CBS News представителя «Белых касок».

Решение Дональда Трампа о приостановке финансирования сирийских программ встретило сопротивление и в Соединённых Штатах. Так, о необходимости немедленно возобновить выделение средств заявлял глава комитета по международным делам палаты представителей Эд Ройс.

«Противодействие пагубному влиянию Ирана должно стать ключевым элементом более широкой стратегии США в отношении Сирии... Мы должны работать с нашими партнёрами и использовать все инструменты дипломатии, включая финансовое давление и помощь США, чтобы помочь изменить условия на земле», — заявил конгрессмен.

Между тем в британском МИД спокойно восприняли майское решение Трампа и выразили свою приверженность оказанию финансовой поддержки «Белым каскам» в Сирии.

Действующие в Сирии на территориях, подконтрольных радикальным формированиям, «Белые каски» позиционируют себя как добровольческую организацию гражданской обороны, однако активистов неоднократно уличали в постановочных съёмках, провокациях и связях с террористическими группировками. По данным СМИ, основателем «касок» является бывший британский разведчик Джеймс Ле Мезурье, связанный с одной из американских частных военных компаний.

При этом в ходе операции по освобождению Алеппо в декабре 2016 года корреспонденту RT Лиззи Филан удалось пообщаться с беженцами из этого города. Они обвинили многих членов этой «гуманитарной» организации в сотрудничестве с радикалами, воровстве и даже убийствах.

А вопрос о реальности происходящего на видео остро встал после того, как в ноябре того же года активисты «Белых касок» приняли участие в популярном тогда флешмобе Mannequin Challenge в ходе постановочной спасательной операции.

Неудобная правда

«Белые каски» неразрывно связаны с обвинениями в адрес официального Дамаска в якобы применении химического оружия. В апреле 2017 года произошёл инцидент в Хан-Шейхуне, ставший поводом для нанесения Соединёнными Штатами ракетного удара по авиабазе Шайрат. Спустя год фактически по той же схеме произошла провокация в Думе, за которой последовала атака на ряд сирийских объектов со стороны США, Великобритании и Франции.

В обоих случаях западные страны использовали свидетельства активистов «Белых касок» и лондонского Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека как доказательства вины Дамаска. Однако после провокации в Думе российская сторона отыскала 17 участников инсценировки и привезла их в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

В заседании приняли участие местные жители, врачи больницы и мальчик Хасан Диаб, который был задействован в постановочном ролике. Своими показаниями о том дне они подтвердили, что видеозапись активистов «касок» была сфабрикована. Однако брифинг в Гааге не вызвал интереса у представителей Соединённых Штатов, Великобритании и Франции, которые проигнорировали мероприятие.

Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе ещё в начале мая, однако отчёт по итогам расследования инцидента всё ещё не опубликован. При этом как российские, так и сирийские официальные лица неоднократно заявляли, что история с якобы имевшей место химатакой была выдумана для оправдания нанесения ударов по территории САР.

Так, президент Сирии Башар Асад назвал «химатаку» и распространение «Белыми касками» информации о ней «пиар-ходом и инсценировкой» со стороны Вашингтона, Лондона и Парижа.

«Работа спецслужб сейчас наиболее важна»

Финансирование «Белых касок» позволяет Вашингтону выполнять свои задачи в Сирии через один из собственных проектов. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил глава Сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

«Всем уже стало ясно, кто такие «Белые каски». Их корни уходят в спецслужбы США, Великобритании, Франции, Израиля и Турции. Поэтому это естественно, что США их финансируют, при этом подпитывая международный терроризм. В большей степени платят деньгами Саудовской Аравии, и, пока это так, у них с этим нет никаких проблем», — заявил Казем.

По словам собеседника агентства, финансирование подобных организаций осуществляется для возможного изменения расклада сил в регионе. В частности, правозащитник не исключил, что Дональд Трамп готовит почву для объявления спорных Голанских высот территорией Израиля.

«Работа спецслужб сейчас наиболее важна. Она нацелена на изменение человеческого мышления и морфологическое изменение общества с целью контроля над разумом людей», — подчеркнул Казем.

Сирийские правозащитники не исключают, что новая провокация, о которой предупредили в Минобороны России, может произойти в подконтрольном «коалиции» районе Эт-Танф или лагере беженцев «Эр-Рукбан» на сирийско-иорданской границе.

Как заявил RT антивоенный активист Майкл Рэдди, возобновление финансирования «Белых касок» может быть связано с тем, что в Пентагоне поняли, насколько важна эта организация для смещения правительства Башара Асада (хотя от этой цели Вашингтон официально отказался).

«Тот факт, что они были настолько успешны в представлении фейковых снимков и доказательств... просто означает, что на них можно положиться, когда потребуется повод для очередного ракетного удара или даже полномасштабного вторжения», — отметил Рэдди.

Между тем журналист Ванесса Били выразила уверенность в том, что Вашингтон и не собирался прекращать финансирование «касок».

«Замораживание финансирования по большому счёту было фейковым. На мой взгляд, на самом деле это было лишь методом, чтобы добиться дальнейшего и более многостороннего финансирования «Белых касок», — заявила RT Били.

В подтверждение своей мысли она указала на то, что в апреле 2018 года глава «Белых касок» Раед аль-Салех посетил в США представительный Седонский форум, организованный Институтом международного лидерства Маккейна. В ходе мероприятия, в котором приняли участие на тот момент директор ЦРУ, а ныне госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис, аль-Салеху вручили награду.

Били добавила, что во время своей поездки в Алеппо и Восточную Гуту не сумела найти ни одного человека, который подтвердил бы, что «каски» действительно спасали мирных жителей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.