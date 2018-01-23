Непробиваемый «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из самых эффективных в мире

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» является непревзойдённым оружием в системе ПВО, считает военный аналитик издания The National Interest. По его мнению, в Сирии этот ЗРПК снискал славу самого эффективного средства по противодействию атакам беспилотников, так что отсутствие аналога такого комплекса у США — существенный недостаток американской противовоздушной обороны. Об уникальных характеристиках «Панциря» — в материале RT.

ЗРК С-400 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» (справа) во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе в Сирии РИА Новости

Вооружённые силы США испытывают нехватку эффективного средства ПВО ближнего радиуса действия наподобие российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». К такому выводу пришёл американский военный эксперт Себастьян Роблин в статье, которая была опубликована в журнале The National Interest.

По мнению аналитика, атака дронов на российские военные объекты, осуществлённая 5 января, рано или поздно повторится, но БПЛА террористов могут быть направлены уже на американские базы. Между тем США лишены зенитного комплекса, который способен отбить одновременную атаку нескольких БПЛА.

«Вооружённые силы США не обладают комплексом ПВО ближнего радиуса действия, подобного «Панцирю». Это связано с тем, что сухопутные войска привыкли полагаться на способность ВВС нивелировать все воздушные угрозы. А российские наземные силы, напротив, всегда ожидают нападения с воздуха — и потому имеют такой разнообразный арсенал ПВО», — пишет Роблин.

Директор музея ПВО в Балашихе военный эксперт Юрий Кнутов согласен с точкой зрения американского коллеги из The National Interest. По его словам, со времён холодной войны США старались не вступать в бой без обеспечения полного господства в воздухе. В СССР (и в России), наоборот, делали акцент на развитие оборонительных систем.

«Войсковая ПВО России, к которой относится «Панцирь», по праву считается лучшей в мире. Мы всегда были вынуждены заботиться о противодействии высокотехнологичной авиации противника. Участие в локальных конфликтах дало нашим конструкторам бесценный опыт, который помог создать эффективные зенитные комплексы и радиолокационную аппаратуру», — сообщил в беседе с RT Кнутов.

«Эффективность — стоимость»

В ночь с 5 на 6 января расчёты «Панцирь-С» отразили атаку беспилотников боевиков на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Комплексы поразили 7 дронов из 13, остальные шесть аппаратов были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 «Панцирь-С1» во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме «Армия-2016»

© Евгений Биятов / РИА Новости

По информации Минобороны РФ, в 2017 году «Панцири» сбили 16 дронов и 53 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) боевиков.

«Комплексы С-400, С-300В и «Панцирь» совместно с истребительной авиацией обеспечили полное превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве. Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме», — говорится в докладе министра обороны РФ Сергея Шойгу от 22 декабря 2017 года.

Анализируя атаки на российские базы, Роблин сомневается в возможности войск США эффективно отразить нападение беспилотников джихадистов на американские объекты.

За более чем три года присутствия в Сирии военные Соединённых Штатов сбили несколько беспилотников. Поражение БПЛА осуществлялось авиацией, что привело к необоснованно высоким расходам на топливо и ракетное вооружение. С экономической точки зрения подобный способ борьбы с дронами является слишком расточительным, указывает аналитик.

«Американские ракеты стоят в несколько раз дороже российских аналогов. Это в принципе избыточное оружие для поражения кустарных дронов террористов. На текущий момент именно «Панцирь» является самым лучшим средством борьбы с БПЛА по критерию «эффективность — стоимость», — заметил Кнутов.

На одной боевой платформе

Среди американских средств войсковой ПВО по своему функционалу наиболее близок к «Панцирю» артиллерийский комплекс Centurion корпорации Raytheon. Он включает 20-миллиметровую шестиствольную пушку М61А1 Vulcan и трёхкоординатную РЛС. Всё вооружение размещено на четырёхосном армейском грузовике HEMTT А3.

Centurion способен уничтожать крупнокалиберные мины, снаряды реактивных систем залпового огня, БПЛА, бронетехнику и укрытия. Однако дальность поражения целей М61А1 ограничивается 2 км.

Боевой радиус «Панциря-С» в обычном оснащении превышает 12 км, а модернизированные версии могут вести обстрел на дальности до 20—40 км. Российский ЗРПК предназначен для перехвата всех видов низколетящих целей и уничтожения наземной техники, включая танки (в случае попадания снаряда в борт).

Расчёт универсального зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия «Панцирь-С1» во время комплексной тренировки по управлению огнём и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае

© Виталий Аньков / РИА Новости

Главная особенность «Панциря-С» заключается в том, что он оснащён как зенитными пушками (30-мм автоматы 2А38М), так и ракетным вооружением (установки 57Э6Е). Наряду с зенитным ракетным комплексом «Тор-М2» «Панцирь» является единственным средством ПВО, способным вести обстрел целей в движении.

«Только наша страна смогла воплотить в жизнь превосходную идею разместить на одной боевой платформе артиллерийское и ракетное вооружение. Это был крайне удачный ход. Американцы, насколько я знаю, вынуждены искусственно формировать такую зенитную батарею, располагая поблизости артиллерийские и ракетные орудия», — подчеркнул Кнутов.

Результат кропотливой работы

Роблин обратил внимание на большую популярность «Панцирей» на зарубежном рынке. Российские ПЗРК закупили Алжир, Ирак, Сирия, ОАЭ, Оман, Иордания и Бразилия. Цена одного комплекса — $13—15 млн. Общая стоимость экспортных контрактов превышает $1,5 млрд.

Конструкторское бюро приборостроения (Тула) совместно с другими предприятия оборонного комплекса проводит модернизацию линейки «Панцирей». С конца 2016 года Минобороны осуществляет закупки «Панцирь-С2». С февраля 2017 года эти комплексы отвечают за противовоздушную оборону базы ВМФ во Владивостоке.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» на базе вездехода ДТ-30 на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

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В 2017 году ВКС получили свыше 200 боевых комплектов «Панцирь-С», включая модернизированные варианты. В 2019 году будет завершена разработка «Панциря-СМ».

Обновлённые ЗРПК отличают более совершенное радиолокационное оборудование, расширенный спектр целей и увеличенная дальность их поражения. Так, «Панцирь-С2» перехватывает не только крылатые, но и баллистические ракеты.

Роблин полагает, что важным преимуществом «Панцирей» является способность функционировать при экстремально высоких и низких температурах. Например, в Сирии российские ПЗРК несут боевое дежурство при температуре +50° С, а в Арктике — при -50° С.

«Невероятные характеристики «Панциря» стали результатом очень долгой и кропотливой работы российских конструкторов. Первый опытный образец был собран в 1994 году, но на вооружение комплекс был принят только в 2012 году. Однако мы видим, что вложенные деньги и труд принесли результат, которого как раз и добивались военные», — отметил Кнутов.