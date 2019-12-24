|
Неприятный подарок для ВМС США: Американские СМИ рассказали о "самой смертоносной подлодке России"
24 декабря 2019, 20:39 • 91 • Политика
Россия подготовила рождественский подарок ВМС США - свою самую смертоносную подлодку, пишет американский военный аналитический журнал The National Interest про российскую субмарину "Ясень-М".
В России не позднее этой недели будет спущена на воду вторая подводная лодка класса "Ясень-М". Развёрнутый материал об этой субмарине опубликовал американский военный аналитический журнал The National Interest.
Данная подлодка внушает откровенный ужас американским военным экспертам. В материале "Ясень-М" называют не иначе, как самой смертоносной субмариной России. Особенно американских специалистов беспокоит программа модернизации этих подлодок. В США предполагают, что речь идёт об уменьшении акустической заметности субмарины и усилении её вооружения.
Издание сравнивает "Ясень-М" с американской ударной быстроходной подлодкой класса "Вирджиния". И сравнение выходит не в пользу американской субмарины, особенно в соотношении цена/эффективность. Стоимость одной подлодки "Вирджиния" составляет 2,8 миллиарда долларов, а "Ясень-М" - всего 1,6 миллиарда долларов.
Также The National Interest отмечает, что если раньше строительство ударных подлодок оставалось на втором плане по сравнению с другими проектами российского Военно-морского флота, то теперь Россия послала ясный сигнал о том, что он полна решимости завершить строительство всех запланированных подлодок класса "Ясень-М".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 декабря 2019, 01:39
|
22 декабря 2019, 16:39
|
20 декабря 2019, 10:54
|
22 декабря 2019, 10:09
|
20 декабря 2019, 06:09
|
19 декабря 2019, 00:54
|
22 декабря 2019, 19:54