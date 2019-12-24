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Неприятный подарок для ВМС США: Американские СМИ рассказали о "самой смертоносной подлодке России"

24 декабря 2019, 20:39  •  91 • Политика
Россия подготовила рождественский подарок ВМС США - свою самую смертоносную подлодку, пишет американский военный аналитический журнал The National Interest про российскую субмарину "Ясень-М".
В России не позднее этой недели будет спущена на воду вторая подводная лодка класса "Ясень-М". Развёрнутый материал об этой субмарине опубликовал американский военный аналитический журнал The National Interest.
Данная подлодка внушает откровенный ужас американским военным экспертам. В материале "Ясень-М" называют не иначе, как самой смертоносной субмариной России. Особенно американских специалистов беспокоит программа модернизации этих подлодок. В США предполагают, что речь идёт об уменьшении акустической заметности субмарины и усилении её вооружения.
"На АПЛ проекта "Ясень-М" будут устанавливаться новые крылатые ракеты "Калибр-М", радиус действия которых, по имеющимся данным, почти в два раза превосходит радиус действия первоначальной крылатой ракеты 3М14 "Калибр", - пишет The National Interest.
Издание сравнивает "Ясень-М" с американской ударной быстроходной подлодкой класса "Вирджиния". И сравнение выходит не в пользу американской субмарины, особенно в соотношении цена/эффективность. Стоимость одной подлодки "Вирджиния" составляет 2,8 миллиарда долларов, а "Ясень-М" - всего 1,6 миллиарда долларов.
Также The National Interest отмечает, что если раньше строительство ударных подлодок оставалось на втором плане по сравнению с другими проектами российского Военно-морского флота, то теперь Россия послала ясный сигнал о том, что он полна решимости завершить строительство всех запланированных подлодок класса "Ясень-М".
"Россия подготовила рождественский подарок ВМС США - свою самую смертоносную подлодку", - пишет американское издание.

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