Неприятный подарок для ВМС США: Американские СМИ рассказали о "самой смертоносной подлодке России"

В России не позднее этой недели будет спущена на воду вторая подводная лодка класса "Ясень-М". Развёрнутый материал об этой субмарине опубликовал американский военный аналитический журнал The National Interest.

Данная подлодка внушает откровенный ужас американским военным экспертам. В материале "Ясень-М" называют не иначе, как самой смертоносной субмариной России. Особенно американских специалистов беспокоит программа модернизации этих подлодок. В США предполагают, что речь идёт об уменьшении акустической заметности субмарины и усилении её вооружения.

"На АПЛ проекта "Ясень-М" будут устанавливаться новые крылатые ракеты "Калибр-М", радиус действия которых, по имеющимся данным, почти в два раза превосходит радиус действия первоначальной крылатой ракеты 3М14 "Калибр", - пишет The National Interest.

Издание сравнивает "Ясень-М" с американской ударной быстроходной подлодкой класса "Вирджиния". И сравнение выходит не в пользу американской субмарины, особенно в соотношении цена/эффективность. Стоимость одной подлодки "Вирджиния" составляет 2,8 миллиарда долларов, а "Ясень-М" - всего 1,6 миллиарда долларов.

Также The National Interest отмечает, что если раньше строительство ударных подлодок оставалось на втором плане по сравнению с другими проектами российского Военно-морского флота, то теперь Россия послала ясный сигнал о том, что он полна решимости завершить строительство всех запланированных подлодок класса "Ясень-М".