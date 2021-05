«Неприятие любых договорённостей»: почему в Пентагоне заявили о готовности действовать в космосе «с позиции силы» • 75 • В мире В Вашингтоне считают, что Москва и Пекин разработали средства уничтожения и нарушения работы американских спутников. Такое заявление сделал командующий Космическими войсками США Джон Реймонд. По его словам, по этой причине Пентагон готов «действовать с позиции силы», трактуя подобный подход как способ «сдерживания конфликта». По информации российского Минобороны, в арсенале РФ действительно есть ряд противоспутниковых средств. Однако гонку вооружений в этой сфере запустили именно Соединённые Штаты, выйдя из договора по ПРО. В свою очередь, эксперты считают, что Белому дому, если он в действительности обеспокоен милитаризацией космоса, необходимо сесть за стол переговоров с РФ и КНР. Запуск ракеты-носителя Atlas V с мыса Канаверал для выведения американских спутников на орбиту Reuters © Joe Skipper Командующий Космическими войсками (КС) Соединённых Штатов генерал ВВС Джон Реймонд в интервью The Washington Post заявил, что Москва и Пекин обладают вооружением, которое способно выводить из строя американские спутники. По словам военного, Россия и Китай имеют в своих арсеналах комплексы наземного и космического базирования, а также средства, которые могут нарушать работу орбитальной группировки США через киберпространство. «Очевидно, что космос — такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является стремительно нарастающей угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с Земли или из космоса, или через киберпространство», — сказал Реймонд. «Парализовать вероятного противника» Как отметили опрошенные RT эксперты, РФ и КНР за последние годы действительно достигли серьёзных результатов в разработке противоспутникового оружия. Однако интеграция таких систем в военную инфраструктуру Москвы и Пекина направлена прежде всего на сдерживание военных амбиций Пентагона в космическом пространстве. В частности, на вооружении российской армии находится семейство противоспутниковых комплексов «Тирада», представляющих собой средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из открытой информации следует, что этот тип вооружения в различных модификациях уже поступает в войска Центрального военного округа и постоянно применяется на учениях. «Комплекс радиоэлектронного подавления связи «Тирада-2С» способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. При этом выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли», — говорится в материалах Минобороны РФ. Образец мобильного противоспутникового комплекса семейства «Тирада» (на дальнем плане)

© Министерство обороны РФ Несмотря на то что о характеристиках «Тирады» известно не так много, военные называют её уникальным средством радиоэлектронной борьбы. Аппаратура противоспутниковой системы размещается на платформе армейского КамАЗа. Производство комплекса развёрнуто на заводе «Электроприбор» во Владимире. «Тирада» воздействует на цель посредством мощного электромагнитного излучения. Ранее в интервью «Интерфаксу» заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов пояснил, что основная мишень этой системы — спутники связи потенциального противника. Возможность бороться со спутниками противника имеет новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности С-500 «Прометей», который в ближайшие годы начнёт поставляться в войска РФ. Как сообщил в интервью «Красной звезде» летом 2020 года главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин, С-500 по завершении определённых доработок сможет сбивать низкоорбитальные спутники и гиперзвуковые изделия всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Такие возможности «Прометей» получил благодаря новым средствам радиолокации и ракетного вооружения. Ещё один класс противоспутникового оружия РФ представлен так называемыми спутниками-инспекторами — манёвренными космическими комплексами, которые, как писали некоторые СМИ, способны проводить «осмотр» других орбитальных аппаратов и вносить нарушения в их работу. Речь идёт об отдельных спутниках семейства «Космос», создающихся в рамках проекта 14K167 «Нивелир». Если верить публикациям медиа, в том числе профильных зарубежных изданий, такие аппараты могут выводиться на высоты от 200 до 1200 км. Для перемещения по орбите российские космические «инспекторы» используют метод «псевдоимпульсов» — малозатратный с точки зрения расхода топлива способ оптимизации траекторий движения. Как рассказал в интервью RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, большинство российских проектов в области разработки и эксплуатации оружия для борьбы с орбитальной группировкой действительно носят закрытый характер. Однако, по его словам, можно с высокой долей уверенности утверждать, что противоспутниковый потенциал заложен «в целом ряде современных и перспективных образцов вооружений». Так, Корнев не исключает, что в России вскоре может быть создан противоспутниковый комплекс воздушного базирования на основе позднесоветской ракеты 79М6 «Контакт». В сентябре 2018 года на ресурсе Jetphotos.com были опубликованы фотографии истребителя-перехватчика МиГ-31 с подвешенным макетом этого боеприпаса. Кроме того, об испытаниях «Контакта» и грядущем принятии его на вооружение ВС РФ сообщали американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США. Ключевым достоинством подобного оружия Корнев считает малую заметность. По его прогнозу, появление 79М6 в арсенале ВКС заметно усилит противоспутниковые возможности России. Знамя Космических войск США

© Samuel Corum-Pool / Getty Images Также Корнев полагает, что ещё одним российским средством борьбы со спутниками является самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет», который несёт боевое дежурство в соединениях РВСН. Это оружие, по выражению эксперта, может «ослеплять» электронно-оптические системы орбитальных аппаратов потенциального противника. «Противоспутниковой борьбе уделяется большое внимание во всех крупных военных державах, так как она позволяет фактически парализовать вероятного противника. Сейчас от нормальной работы спутников очень сильно зависит качество военной разведки, работа системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), целеуказание, военная и гражданская связь», — констатировал Корнев. «Двойные стандарты» Стоит отметить, что российская и китайская программы развития противоспутникового оружия неоднократно становились объектами критики официального Вашингтона. Между тем, по сведениям российских военных, именно западные государства, включая США, первыми начали милитаризацию орбитального пространства после окончания холодной войны. «Попытки конструктивного диалога блокировались»: в России прокомментировали недовольство ЕС ответными санкциями Как говорится в материалах Генштаба ВС РФ, американцы стали первопроходцами в проработке проектов развёртывания в космосе новых систем вооружения и создании средств борьбы с иностранными космическими аппаратами. Конкретную угрозу свободного использования космического пространства Москва видит в программе развития глобальной системы противоракетной обороны Соединённых Штатов, которая была запущена с выходом Вашингтона из Договора по ПРО 1972 года. На протяжении 20 лет противоспутниковый потенциал американской системы ПРО служит одним из источников «неприятия американцами любых договорённостей о неразмещении оружия в космосе». Такое заявление сделал ранее первый замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир на Сяншаньском форуме по безопасности. По мнению экспертов, угрозу таит в себе и проект космического беспилотника X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Он способен выполнять миссии на орбите продолжительностью в один-два года. Между тем, как утверждают в Пентагоне, на космолёт якобы возложены исключительно исследовательские функции. «У программы X-37B две основные задачи: создание многоразовых космических технологий для обеспечения Америке будущего в космосе и проведение космических экспериментов, результаты которых можно вернуть и исследовать на Земле», — говорится на официальном интернет-портале американских ВВС. Однако у многих аналитиков сложилось представление, что детище корпорации Boeing будет использоваться главным образом для военных нужд — координации передачи информации со спутников и выведения из строя зарубежных орбитальных аппаратов. Власти Соединённых Штатов регулярно подчёркивают, что рассматривают космос как театр военных действий. С целью доминирования державы на орбите в период президента Дональда Трампа был даже сформирован новый вид вооружённых сил страны — Космические войска. Командующий КС в интервью The Washington Post подчеркнул, что для США космос — это «область ведения боевых действий». По его словам, Соединённые Штаты готовы проводить здесь политику «с позиции силы». В то же время Джон Реймонд сообщил, что такой подход не означает милитаризацию космоса. «Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого (развязывания конфликта. — RT), а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы… Мы не хотим ввязываться в конфликт, который начнётся или распространится на космос. Мы хотим сохранить эту область безопасной для всех», — сказал Реймонд. Американский космолёт X-37B

© US Air Force В беседе с RT ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт констатировал, что Реймонд, как и другие американские чиновники, продвигают двойные стандарты по вопросу милитаризации космоса. По мнению эксперта, Вашингтон сам стремится достичь абсолютного военного превосходства на орбите, порицая Москву и Пекин за милитаризацию и разработку противоспутникового оружия. «Безусловно, это двойные стандарты. Противодействие размещению оружия в космосе должно носить всеобщий характер. Если действительно, как говорят американцы, есть угроза безопасности космоса, то деэскалация должна проводиться всеми тремя ключевыми державами — США, Россией и Китаем. Очевидно, что милитаризация космоса принесёт только нежелательные последствия», — рассуждает Эйсмонт. Как предположил в комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, заявления командующего Космическими войсками США свидетельствуют о том, что Вашингтон практически перестал скрывать истинную суть своего подхода к военному освоению орбитального пространства. «Американцы открыто пытаются использовать любую повестку дня в своих интересах. США постоянно обсуждают планы размещения на орбите оружия и создали крупнейшую сеть военных спутников в мире. При этом Вашингтон осуждает РФ и КНР за развитие противоспутниковых комплексов. Но угрозу милитаризации создали сами США, а действия Москвы и Пекина уже носили ответный и оборонительный характер», — подытожил Михайлов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



