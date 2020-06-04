Неприступный процент • 31 • Аналитика

После наступит не завтра



Вряд ли стоит сейчас утверждать, что отечественная экономика в руинах. Заводы и фабрики из числа тех, что вообще остались в стране, вроде бы работают, нефть и газ качаем, стройки уже никто не тормозит. Даже бордюры в столице не перестали менять. Вот с туризмом и малым бизнесом действительно швах. Да и когда откроются кафе и рестораны, нет никакой гарантии, что кто-то осчастливит их посещением. Публика запугана так, словно завтра война.



Вся материальная поддержка, прямая, которая должна поступать по таким же прямым указаниям сверху, на практике оборачивается какими-то жалкими подачками. Когда читаешь бодрые отчёты из регионов, к примеру, из Оренбургской области о том, что 6 тысяч предпринимателей там получили бюджетные субсидии на 330 миллионов рублей, не знаешь, плакать или смеяться.



Вы просто посчитайте: на каждого в среднем приходится по 55 тысяч рублей. Это две, всего-то две приемлемых месячных зарплаты рядовых сотрудников! Похоже, раскидали всем по чуть-чуть, чтобы никого не обидеть. В марте-апреле кого-то и где-то, как известно, действительно кредитовали под выдачу зарплаты. И вроде бы даже под нулевую ставку.





В богатой (всё ещё!) столице, в отличие от того же Оренбуржья, по этой части фигурируют совсем иные цифры. Так, почти официоз, «Вечерняя Москва», доводит до сведения читателей:



«Размер субсидии по лизинговым платежам не должен превышать 100 миллионов рублей в год. Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам — 200 миллионов рублей в год».

Это только проценты, можете представить, какие суммы могут пойти на кредиты. И кому… Но автору, при всех его широких связях в традиционном реальном бизнесе, так и не удалось даже в Москве и области найти хоть одного предпринимателя, который сумел бы получить такого рода кредит. Под безумные проценты – сколько угодно, да вот желающих что-то маловато.



Конечно, у региональных властей, как обычно, нет денег, но если так помогать, ещё и пытаясь ободрать предпринимателей как липку, их больше точно не станет. Однако в Москве-то, если кто-нибудь из особо приближённых и получит своё под 2 процента, то распространяться об этом, скорее всего, не будет. Впрочем, за него это почти наверняка сделает столичная ангажированная пресса.



При этом разного рода лояльным бизнес-объединениям, начиная с ТПП РФ и РСПП и кончая «Деловой Россией», «Опорой России» и даже ассоциацией малого и среднего предпринимательства (МСП), всё это не мешает красиво отчитываться наверх. Опять же о реализации неких программ поддержки, помощи и льготного кредитования.





А как же иначе, эти олигархи в миниатюре расписали, всё что было спущено сверху, по своим да ещё под хорошие комиссионные. И отчитались. Наверх. На самом же деле если что-то и получается, то как в лёгкой промышленности – лишь после того, как будет запущен «свечной», извините, «масочный», заводик под всем известного градоначальника.



Впрочем, кое-как срабатывает отраслевая кооперация, где предприятия и банки, остающиеся на плаву, помогают менее удачливым партнёрам только потому, что бояться их потерять. Разорвутся производственные и логистические цепочки, схлопнутся рынки сбыта – тут уже невольно последним делиться станешь.



Очень хочется надеяться, что с антикризисным кредитом под 2% годовых расклад окажется не таким жестоким. Пока говорить о том, оправдаются ли такого рода надежды, явно рано. Однако первый опыт того, как всё будет на самом деле, многие успели накопить ещё с зарплатными президентскими кредитами. Хорошо известно, что в России царский указ – почти никому из бояр не указ.



Войти и не вернуться

Программа, по которой банки могут кредитовать бизнес и некоммерческие структуры под 2% годовых, стартовала 1 июня. В соответствии с ней объем выданных кредитов должен составить более 248 миллиардов рублей. Не так много, но и не мало. При этом на возмещение недополученных доходов будет почему-то выделено всего 5,7 миллиарда рублей.



Что так смущает автора? А то, что цифры как-то не бьются, 5,7 млрд. – это меньше, чем 2,5 процента от общей суммы. Прибавляем их к оговоренным 2 процентам годовых и получаем реальную ставку не больше 4,5 процента. Есть большие сомнения, что кто-то сегодня, при всей нашей антикризисной стабильности, действительно возьмётся кредитовать утопающих на таких условиях.



Дело в том, что, помимо необходимости извлекать хоть какую-то прибыль, тем же банкам надо ещё и подстраховаться и на случай банкротства части клиентов. А банкротства, сколько их ни запрещай, всё равно будут, как раз к тому времени, когда льготные кредиты возвращать придётся.



Уже известно, что на 2-процентный кредит, который в Минэкономразвития, реализующем программу, предпочитают называть ссудой, вправе рассчитывать немногие. Это компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности.



В качестве главного спасательного круга предлагается такая неординарная мера, как списание всего кредита вместе с процентами. При условии, что получатель кредита сумеет сохранить не менее 90% штатных сотрудников. Если в штате останется 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.



Уже заявлено, что за таких получателей льготного кредита должно расплатиться государство. Но сколько таких предприятий на данный момент вообще осталось в пострадавших отраслях, вряд ли смогут сказать и в самом Минэкономразвития. А сколько останется к тем срокам, когда надо будет отчитываться, а это в одном случае через три месяца или же 1 декабря 2020 года, в другом – 1 апреля 2021-го, прогнозировать, похоже, вообще не имеет смысла.



Есть в программе ещё один нюанс. Она предусматривает чрезвычайно жёсткую систему контроля за уровнем занятости. Налоговая служба для этого наконец-то запустит специализированную блокчейн-платформу, которую налоговики начали разрабатывать ещё тогда, когда ФНС возглавлял Михаил Мишустин (нынешний премьер). Отчётность будет базироваться на данных по страховым взносам, которые предприниматели передают в Пенсионный фонд ежемесячно.



Кредит всегда, кредит везде

А вообще-то, широко объявленный 2-процентный кредит сразу напомнил автору советскую практику кредитования. Тогда, в застойные 70-е – 80-е годы неликвидные (но только в силу высокой цены) товары вроде ковров и ювелирных изделий продавали в кредит и под два, и даже под полтора процента. Или же в рассрочку, когда процент аккуратно прятали в цену.



Квартиры в ЖСК, куда ещё было очень трудно попасть, кредитовали вообще под 0,25% годовых. И при этом, даже на гайдаровском переломе с шоковой терапией в виде скачка цен никому и в голову не пришло проиндексировать их стоимость.



Кстати, и первый взнос в те годы не был настолько неподъёмным, как теперь. Обычно это было 40 процентов от общей стоимости — на уровне 10-12 тысяч советских рублей, а с учётом профсоюзной помощи и кассы взаимопомощи самому работнику иной раз оставалось процентов 25-30, а то и меньше.



А вот современную ипотеку практически любой, кто её получил, считает не подарком судьбы, а кабалой. Сравнивая её либо с петлёй на шее, либо с финансовой ловушкой покруче «МММ». От полного разочарования жертв ипотеки, как правило, спасает одно: получение долгожданных квадратных метров. Которые, вообще-то, можно потерять в любой момент. Понятное дело, за долги.



Трамп уже в бункере. Пока просто проверил

А первый звоночек о том, что за пресловутые 2% придётся, как обычно, ответить гражданам, уже прозвучал. Сбербанк, который сейчас вовсю отчитывается о начале льготного кредитования, например, на Ставрополье и в той же Оренбургской области, гораздо раньше приступил к снятию своего процента, пока всего лишь одного, за простые переводы с карточки на карточку.



Из конторы Германа Грефа вкладчикам уже грозят, что платить им придётся даже за переводы между своими карточками. Пенсионеры, которые старательно берегут то, что удаётся отложить на специальную карту «Мир», — с чуть более высокими процентами, теперь должны будут ещё очень подумать, прежде чем свободно обращаться со своими кровными. Просто так пару тысяч на подарки внукам уже не перекинешь туда, где удобнее.



Вряд ли стоит сейчас утверждать, что отечественная экономика в руинах. Заводы и фабрики из числа тех, что вообще остались в стране, вроде бы работают, нефть и газ качаем, стройки уже никто не тормозит. Даже бордюры в столице не перестали менять. Вот с туризмом и малым бизнесом действительно швах. Да и когда откроются кафе и рестораны, нет никакой гарантии, что кто-то осчастливит их посещением. Публика запугана так, словно завтра война.Вся материальная поддержка, прямая, которая должна поступать по таким же прямым указаниям сверху, на практике оборачивается какими-то жалкими подачками. Когда читаешь бодрые отчёты из регионов, к примеру, из Оренбургской области о том, что 6 тысяч предпринимателей там получили бюджетные субсидии на 330 миллионов рублей, не знаешь, плакать или смеяться.Вы просто посчитайте: на каждого в среднем приходится по 55 тысяч рублей. Это две, всего-то две приемлемых месячных зарплаты рядовых сотрудников! Похоже, раскидали всем по чуть-чуть, чтобы никого не обидеть. В марте-апреле кого-то и где-то, как известно, действительно кредитовали под выдачу зарплаты. И вроде бы даже под нулевую ставку.В богатой (всё ещё!) столице, в отличие от того же Оренбуржья, по этой части фигурируют совсем иные цифры. Так, почти официоз, «Вечерняя Москва», доводит до сведения читателей:Это только проценты, можете представить, какие суммы могут пойти на кредиты. И кому… Но автору, при всех его широких связях в традиционном реальном бизнесе, так и не удалось даже в Москве и области найти хоть одного предпринимателя, который сумел бы получить такого рода кредит. Под безумные проценты – сколько угодно, да вот желающих что-то маловато.Конечно, у региональных властей, как обычно, нет денег, но если так помогать, ещё и пытаясь ободрать предпринимателей как липку, их больше точно не станет. Однако в Москве-то, если кто-нибудь из особо приближённых и получит своё под 2 процента, то распространяться об этом, скорее всего, не будет. Впрочем, за него это почти наверняка сделает столичная ангажированная пресса.При этом разного рода лояльным бизнес-объединениям, начиная с ТПП РФ и РСПП и кончая «Деловой Россией», «Опорой России» и даже ассоциацией малого и среднего предпринимательства (МСП), всё это не мешает красиво отчитываться наверх. Опять же о реализации неких программ поддержки, помощи и льготного кредитования.А как же иначе, эти олигархи в миниатюре расписали, всё что было спущено сверху, по своим да ещё под хорошие комиссионные. И отчитались. Наверх. На самом же деле если что-то и получается, то как в лёгкой промышленности – лишь после того, как будет запущен «свечной», извините, «масочный», заводик под всем известного градоначальника.Впрочем, кое-как срабатывает отраслевая кооперация, где предприятия и банки, остающиеся на плаву, помогают менее удачливым партнёрам только потому, что бояться их потерять. Разорвутся производственные и логистические цепочки, схлопнутся рынки сбыта – тут уже невольно последним делиться станешь.Очень хочется надеяться, что с антикризисным кредитом под 2% годовых расклад окажется не таким жестоким. Пока говорить о том, оправдаются ли такого рода надежды, явно рано. Однако первый опыт того, как всё будет на самом деле, многие успели накопить ещё с зарплатными президентскими кредитами. Хорошо известно, что в России царский указ – почти никому из бояр не указ.Программа, по которой банки могут кредитовать бизнес и некоммерческие структуры под 2% годовых, стартовала 1 июня. В соответствии с ней объем выданных кредитов должен составить более 248 миллиардов рублей. Не так много, но и не мало. При этом на возмещение недополученных доходов будет почему-то выделено всего 5,7 миллиарда рублей.Что так смущает автора? А то, что цифры как-то не бьются, 5,7 млрд. – это меньше, чем 2,5 процента от общей суммы. Прибавляем их к оговоренным 2 процентам годовых и получаем реальную ставку не больше 4,5 процента. Есть большие сомнения, что кто-то сегодня, при всей нашей антикризисной стабильности, действительно возьмётся кредитовать утопающих на таких условиях.Дело в том, что, помимо необходимости извлекать хоть какую-то прибыль, тем же банкам надо ещё и подстраховаться и на случай банкротства части клиентов. А банкротства, сколько их ни запрещай, всё равно будут, как раз к тому времени, когда льготные кредиты возвращать придётся.Уже известно, что на 2-процентный кредит, который в Минэкономразвития, реализующем программу, предпочитают называть ссудой, вправе рассчитывать немногие. Это компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности.В качестве главного спасательного круга предлагается такая неординарная мера, как списание всего кредита вместе с процентами. При условии, что получатель кредита сумеет сохранить не менее 90% штатных сотрудников. Если в штате останется 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.Уже заявлено, что за таких получателей льготного кредита должно расплатиться государство. Но сколько таких предприятий на данный момент вообще осталось в пострадавших отраслях, вряд ли смогут сказать и в самом Минэкономразвития. А сколько останется к тем срокам, когда надо будет отчитываться, а это в одном случае через три месяца или же 1 декабря 2020 года, в другом – 1 апреля 2021-го, прогнозировать, похоже, вообще не имеет смысла.Есть в программе ещё один нюанс. Она предусматривает чрезвычайно жёсткую систему контроля за уровнем занятости. Налоговая служба для этого наконец-то запустит специализированную блокчейн-платформу, которую налоговики начали разрабатывать ещё тогда, когда ФНС возглавлял Михаил Мишустин (нынешний премьер). Отчётность будет базироваться на данных по страховым взносам, которые предприниматели передают в Пенсионный фонд ежемесячно.А вообще-то, широко объявленный 2-процентный кредит сразу напомнил автору советскую практику кредитования. Тогда, в застойные 70-е – 80-е годы неликвидные (но только в силу высокой цены) товары вроде ковров и ювелирных изделий продавали в кредит и под два, и даже под полтора процента. Или же в рассрочку, когда процент аккуратно прятали в цену.Квартиры в ЖСК, куда ещё было очень трудно попасть, кредитовали вообще под 0,25% годовых. И при этом, даже на гайдаровском переломе с шоковой терапией в виде скачка цен никому и в голову не пришло проиндексировать их стоимость.Кстати, и первый взнос в те годы не был настолько неподъёмным, как теперь. Обычно это было 40 процентов от общей стоимости — на уровне 10-12 тысяч советских рублей, а с учётом профсоюзной помощи и кассы взаимопомощи самому работнику иной раз оставалось процентов 25-30, а то и меньше.А вот современную ипотеку практически любой, кто её получил, считает не подарком судьбы, а кабалой. Сравнивая её либо с петлёй на шее, либо с финансовой ловушкой покруче «МММ». От полного разочарования жертв ипотеки, как правило, спасает одно: получение долгожданных квадратных метров. Которые, вообще-то, можно потерять в любой момент. Понятное дело, за долги.А первый звоночек о том, что за пресловутые 2% придётся, как обычно, ответить гражданам, уже прозвучал. Сбербанк, который сейчас вовсю отчитывается о начале льготного кредитования, например, на Ставрополье и в той же Оренбургской области, гораздо раньше приступил к снятию своего процента, пока всего лишь одного, за простые переводы с карточки на карточку.Из конторы Германа Грефа вкладчикам уже грозят, что платить им придётся даже за переводы между своими карточками. Пенсионеры, которые старательно берегут то, что удаётся отложить на специальную карту «Мир», — с чуть более высокими процентами, теперь должны будут ещё очень подумать, прежде чем свободно обращаться со своими кровными. Просто так пару тысяч на подарки внукам уже не перекинешь туда, где удобнее. Анатолий Иванов, д.э.н., отставной профессор РЭУ им. Плеханова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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