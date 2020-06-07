«Неприличный поступок»: что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва учтёт инцидент с высылкой российских дипломатов при выстраивании отношений с Чехией. Представитель ведомства добавила, что российская сторона примет зеркальные и асимметричные решения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее назвал действия чешских властей провокацией, которая не останется без ответа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет принимать высылку двух российских дипломатов во внимание при взаимодействии с Чехией.

Она охарактеризовала решение Праги объявить дипломатов персонами нон грата как «неприличный поступок», и добавила, что российская сторона примет зеркальные и асимметричные решения.

«Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры. Конечно, это всё будет учтено в выстраивании отношений с этим государством, не может быть другого решения», — подчеркнула Захарова в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что действия чешских властей являются провокацией.

«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — отметил он.

Замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов уточнил, что дипломатические сотрудники, о которых идёт речь — и. о. главы представительства федерального агентства в Праге Андрей Кончаков и сотрудник по фамилии Рыбаков.

«Они покидают Прагу 7 июня и направляются в Москву. Найден способ отправить их из Чехии в Россию», — приводит его слова ТАСС.

Брюханов подчеркнул, что у федерального агентства нет причин ставить под сомнение надежность своих сотрудников.

«Они вернутся в Москву. Мы будем принимать решение на основании всех фактов. Пока у нас нет оснований не доверять нашим сотрудникам и в чем-то их обвинять. Чешская сторона не представила ни одного весомого качественного факта, позволяющего согласиться с их позицией», — сказал он.

Брюханов напомнил, что российский МИД призывал Прагу сесть за стол переговоров, чтобы обсудить ситуацию и изучить все факты.

«Мы были готовы к диалогу, но чешская сторона проигнорировала все предложения МИД и пошла на такой демарш», — указал он.

Замглавы Россотрудничества высказал мнение, что чешские власти «спасают свой мундир в глазах избирателей» после того, как позволили себе пустить в публичное пространство ложную информацию о ввозе ядовитого вещества. Он подчеркнул, что Прага загнала себя в ситуацию, когда вынуждена была предпринять какие-то меры, чтобы не быть уличенной во лжи.

Напомним, об объявлении двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата заявил 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, соответствующее решение было принято в связи с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицин.

В апреле чешское издание Respekt опубликовало материал, в котором говорилось, что в начале месяца в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, которого встретил автомобиль российского диппредставительства. Там также утверждается, что дипломат якобы привёз с собой яд рицин, предназначавшийся для старосты столичного района Praha 6 Ондржея Коларжа, инициировавшего демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу, а также для мэра Праги Зденека Гржиба, принявшего решение о переименовании площади перед посольством РФ в честь российского оппозиционера Бориса Немцова. Стоит отметить, что СМИ в своей публикации ссылалось на некие неназванные источники.

В мае другое чешское издание Seznam Zpráv опубликовало материал о разговоре с и. о. руководителя представительства Россотрудничества в республике Андреем Кончаковым, который якобы и был тем российским дипломатом, который привёз в страну яд. Сам Кончаков опроверг обвинения, а российское посольство после публикации сообщило, что сотрудник дипмиссии «из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли» получает угрозы в свой адрес.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации чешских СМИ отметил, что они «похожи на очередную утку». Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал материалы изданий «немыслимыми».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя произошедшее, отметил, что Россия может дать симметричный ответ на действия Праги, несмотря на желание развивать двусторонние отношения.

«Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит так же сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично», — написал депутат на своей странице в Twitter.