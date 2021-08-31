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Неприличная картинка: Советник Минобороны наглядно прокомментировал высылку комика

31 августа 2021, 13:15  •  193 • Политика
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий наглядно продемонстрировал высылку белорусско-азербайджанского комика Идрака Мирзализаде неприличной картинкой.
Он выложил в Twitter изображение старого брошенного корабля на месте высохшего моря и одинокого человека, который громко возмущается этой ситуацией. Ильницкий в шутку сравнил высылку русофоба из России с "философским пароходом" - собирательным образом эмиграции русской оппозиционной интеллигенции из Советской России. Всего в 1922 году было осуществлено пять рейсов пассажирских судов из Петрограда в Штеттин.
Лента забита инфой о высылке какого-то "стендап-комика". Прямо "Философский пароход 2.0" убыл в море Белорусское на ловлю криля,
- пишет Ильницкий в Twitter.
Скриншот: Twitter/@amicableru
Ранее власти России дали пожизненный статус нежелательного лица белорусско-азербайджанскому комику Идраку Мирзализаде, который в одной из шуток оскорбил всех русских.
В Сети уже пошутили, что Россия выполнила давнюю мечту юмориста - дала возможность избавиться от "невыносимого" соседства с "ужасными" русскими.
Отметим, Идрак Мирзализаде получил вид на жительство в России лишь в марте 2021 года. В настоящий момент он вернулся в Белоруссию, где, по словам его друзей, находится в крайне подавленном состоянии.

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