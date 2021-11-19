Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

Неприкрытое хамство Минфина отразится на русских

19 ноября 2021, 19:10  •  198 • Политика
Сегодня стало известно, что власти планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в так называемых специальных административных районах - "внутренних офшорах".
Фактически речь идёт о разделении России на тех, кто платит налоги по полной, и тех, кто будет иметь существенные льготы. Параллельно запущен механизм тотальной либерализации валютного контроля. Деньги олигархам теперь можно без проблем оставлять за границей... Как минимум странное решение Минфина в прямом эфире авторской программы "Царьград. Главное" вместе с экспертами разбирает Юрий Пронько.
Подробно схему, проталкиваемую Минфином, описывали сегодня "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к правительству и знакомый с ходом разработки поправок в Налоговый кодекс. Сейчас указанной опцией могут воспользоваться исключительно иностранные компании, а структуры, "прописанные" в России, такого права лишены.
Включить национальные холдинги в периметр организаций, которые смогут претендовать на переезд в офшоры, необходимо для того, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией, уточнили собеседники "Ведомостей". Де-факто речь идёт о реформе фискального режима, которая обсуждается с начала этого года.
Основная цель, по версии разработчиков, - стимулировать компании формировать на островах реальное присутствие. Компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов: на вывод капитала - с 15 до 10% (налог у источника), а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов - до 0%. Чтобы получить эти преференции, резиденты внутренних офшоров должны будут вложить в инфраструктуру островов 300 млн руб., а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек. Кроме этого, на них смогут претендовать исключительно организации, получившие статус международной холдинговой компании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





198
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 04:00
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.