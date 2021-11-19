Неприкрытое хамство Минфина отразится на русских

Сегодня стало известно, что власти планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в так называемых специальных административных районах - "внутренних офшорах".

Фактически речь идёт о разделении России на тех, кто платит налоги по полной, и тех, кто будет иметь существенные льготы. Параллельно запущен механизм тотальной либерализации валютного контроля. Деньги олигархам теперь можно без проблем оставлять за границей... Как минимум странное решение Минфина в прямом эфире авторской программы "Царьград. Главное" вместе с экспертами разбирает Юрий Пронько.

Подробно схему, проталкиваемую Минфином, описывали сегодня "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к правительству и знакомый с ходом разработки поправок в Налоговый кодекс. Сейчас указанной опцией могут воспользоваться исключительно иностранные компании, а структуры, "прописанные" в России, такого права лишены.

Включить национальные холдинги в периметр организаций, которые смогут претендовать на переезд в офшоры, необходимо для того, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией, уточнили собеседники "Ведомостей". Де-факто речь идёт о реформе фискального режима, которая обсуждается с начала этого года.

Основная цель, по версии разработчиков, - стимулировать компании формировать на островах реальное присутствие. Компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов: на вывод капитала - с 15 до 10% (налог у источника), а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов - до 0%. Чтобы получить эти преференции, резиденты внутренних офшоров должны будут вложить в инфраструктуру островов 300 млн руб., а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек. Кроме этого, на них смогут претендовать исключительно организации, получившие статус международной холдинговой компании.