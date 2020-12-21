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Неприкосновенных не останется? Хазин выдал пугающее пророчество о приходе "диктаторов"
21 декабря 2020, 20:15 • 58 • Политика
Известный экономист Михаил Хазин выдал пугающее пророчество о приходе к власти "диктаторов", которые поставят на место либеральную элиту. Неприкосновенных не останется, считает эксперт.
По словам Хазина, причиной неизбежных перемен стал нынешний кризис, который показал, что единственным выходом из него может быть только смена политической и экономической модели.
Он подчеркнул, что у этих новых "диктаторов" не будет времени на то, чтобы нарабатывать политический опыт, поэтому они будут сразу принимать жёсткие решения в отношении тех, кто на протяжении десятилетий считался неприкасаемым.
Хазин считает, что в глазах Запада олицетворением этой новой политической силы является президент РФ Владимир Путин. Именно поэтому западные политики искренне ненавидят российского лидера. Особенно с учётом того, что кризис лишний раз продемонстрировал всему миру проблемы западной системы.
Ранее Хазин уже заявлял о начале процесса смены элит. Речь идёт и о смене правительства, и о реформе институтов развития, и об увольнении Анатолия Чубайса с поста главы Роснано, который тоже относился к так называемым "неприкасаемым". Эксперты полагают, что в России сейчас наблюдается отстранение либералов, долгое время управляющих экономическим блоком.
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