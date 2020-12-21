Неприкосновенных не останется? Хазин выдал пугающее пророчество о приходе "диктаторов"

По словам Хазина, причиной неизбежных перемен стал нынешний кризис, который показал, что единственным выходом из него может быть только смена политической и экономической модели.

Причём поскольку политическое поле выжжено финансистами (под политических либералов) практически дотла, то новые политические фигуры практически наверняка приобретут серьёзный диктаторский оттенок, - рассуждает Хазин на своём сайте.

Он подчеркнул, что у этих новых "диктаторов" не будет времени на то, чтобы нарабатывать политический опыт, поэтому они будут сразу принимать жёсткие решения в отношении тех, кто на протяжении десятилетий считался неприкасаемым.

Хазин считает, что в глазах Запада олицетворением этой новой политической силы является президент РФ Владимир Путин. Именно поэтому западные политики искренне ненавидят российского лидера. Особенно с учётом того, что кризис лишний раз продемонстрировал всему миру проблемы западной системы.

Ранее Хазин уже заявлял о начале процесса смены элит. Речь идёт и о смене правительства, и о реформе институтов развития, и об увольнении Анатолия Чубайса с поста главы Роснано, который тоже относился к так называемым "неприкасаемым". Эксперты полагают, что в России сейчас наблюдается отстранение либералов, долгое время управляющих экономическим блоком.