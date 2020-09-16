Неприкасаемый Лукашенко избежит суда в Гааге - эксперты

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Белорусские оппозиционеры слабо разбираются в международной правовой системе

Попытка противников Александра Лукашенко пожаловаться на его действия в Международный суд Гааги ничего не даст. Там или откажут в рассмотрении иска, или примут решение, которое не будет иметь последствий для президента Белоруссии, считают эксперты.

Ранее бывший претендент на пост главы Республики Валерий Цепкало сообщил, что нанятые им зарубежные юристы уже готовят иск в Гаагский суд, чтобы наказать Лукашенко за жесткое подавление демонстраций после выборов 9 августа.

"Не думаю, что международный закон в данном случае применим",

– оценил перспективы иска британский юрист Александр Меркурис в комментарии телеканалу "360". Он отметил, что в западных странах довольно часто вызывают силовиков для подавления уличных протестов. Это внутреннее дело государства, и этого недостаточно, чтобы осудить президента.

В случае с Белоруссией можно было бы попытаться доказать, что Лукашенко совершил преступление против человечности, предположил юрист. Но Минск не является участником Конвенции о военных преступлениях, и для суда по такому обвинению сначала потребуется согласие Совбеза ООН, постоянными членами которого с правом вето являются Россия и Китай. Так что вряд ли этот путь сработает.

Белорусские оппозиционеры вообще не понимают, как работает система международного правосудия. Они делают заявления просто ради громких заголовков в СМИ, рассчитывая только на шумовой эффект. Как отметил вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов, перед тем, как подавать документы в европейский суд, нужно пройти все судебные инстанции в Белоруссии, включая Конституционный суд Республики. И только если там получен неудовлетворительный ответ, можно задействовать международные инструменты.

В других странах Лукашенко тоже судить не могут, учитывая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

"Президент пользуется неприкосновенностью. И с Лукашенко сделать ничего нельзя. Вообще ничего", - подчеркнул Ионов.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых победил Лукашенко. Сейчас массовые акции проходят, в основным, по выходным. В минувшее воскресенье в СИЗО попали как минимум 40 активистов.