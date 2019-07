«Неприемлемый подход»: МИД РФ потребовал от Лондона обосновать отказ в предоставлении аккредитации RT и Sputnik

В течение суток власти Великобритании должны предоставить конкретные факты «распространения дезинформации» со стороны телеканала RT и агентства Sputnik. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее журналистам RT и Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая пройдёт в британской столице 10—11 июля. Сначала это решение было обосновано отсутствием свободных мест, а затем якобы «участием в распространении дезинформации». По словам Захаровой, если Лондон не даст пояснений, Москва расценит эти обвинения как клевету и пример распространения фейковых новостей. В свою очередь, в Кремле указали на абсурдность ситуации, при которой представителей СМИ не пускают на мероприятие, посвящённое свободе прессы.

Лондон должен разъяснить отказ в предоставлении аккредитаций телеканалу RT и агентству Sputnik на Глобальную конференцию по свободе СМИ за якобы «распространение дезинформации». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Речь идёт о запланированном на 10—11 июля форуме, в котором среди участников заявлены делегации более чем 100 стран и международных организаций, а также свыше тысячи журналистов, преподавателей и активистов.

«Требуем от официального Лондона в течение суток предоставить конкретные факты, на основании которых было сделано соответствующее заявление. В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения фейковых новостей и дезинформации», — сказала Захарова.

Она назвала неприемлемым подход британской стороны, озвученный главой МИД Соединённого Королевства Джереми Хантом. Речь идёт о концепции «стратегической неопределённости», обвинениях без предъявления фактов.

«Что касается самой конференции, организаторы продемонстрировали свои истинные намерения и отношение к свободе слова, превратив мероприятие в инструмент для реализации конъюнктурных политических задач. Полагаем, что другие страны и ответственные журналисты сделают соответствующие выводы. Надеемся, что правозащитные НПО и профильные международные структуры не постесняются выразить свою позицию», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В пятницу, 5 июля, стало известно, что британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ журналистам RT и Sputnik. Причиной послужило якобы уже достижение предельного числа выданных аккредитаций.

Сложившуюся ситуацию иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратив внимание на формулировку ответа британского внешнеполитического ведомства Sorry, we are full («Извините, мест нет»).

«У меня вопрос к Маргарите Симоньян. Марго, а почему сотрудники RT решили, что произнесённое по телефону спеленгуется как full? На мой взгляд, там должна удваиваться гласная «о», а не согласная «l», — написала Захарова в Facebook.

Позднее в Форин Офис дали более развёрнутый комментарий. На этот раз решение в отношении RT и Sputnik объяснили якобы их «активным участием в распространении дезинформации».

Как отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Twitter, британские дипломаты не привели ни одного примера, подтверждающего это заявление.

«Зато мы можем напомнить, как этот самый британский МИД стыдливо потёр пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей. Или как Бибиси пытались найти «русский след» — хоть какой-нибудь, хоть завалящий — на протестах «жёлтых жилетов» в Париже», — подчеркнула Симоньян.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, отказ в предоставлении аккредитации российским представителям средств массовой информации является частью американской и британской политики двойных стандартов.

В свою очередь, депутат Госдумы, зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подверг критике формулировку британского МИД при объяснении отказа в аккредитации RT и Sputnik.

«Это решение не имеет ничего общего со свободой слова, это тотальное ограничение и воспрепятствование свободе журналистской работы... Борьба с российскими журналистами... идёт в ряде стран, сегодня эти страны находятся в достаточно сложной ситуации... Великобритания сегодня — один из очагов, где политический кризис, который длится несколько лет, превращается вот в такую ловлю чёрной кошки в чёрной комнате», — заявил Свинцов в беседе с RT.

При этом в Кремле указали на абсурдность произошедшей ситуации, когда представителей средств массовой информации не допускают на конференцию, посвящённую свободе СМИ.

«Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьёзного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.