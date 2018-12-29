«Неприемлемые требования»: в России ответили на призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков

Россия не нарушает свободу судоходства через Керченский пролив и соблюдает все договорённости, учитывая риски и угрозы от возможных провокаций со стороны Украины и её западных союзников. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя призыв французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель обеспечить проход судов в Азовское море и освободить украинских моряков. Задержанные члены экипажей находятся под следствием, действия в их отношении соответствуют российскому законодательству, подчеркнули в Кремле. В Госдуме отметили, что военнослужащие ВМС Украины нарушили международное право, а Париж и Берлин пытаются политизировать судебный процесс.

Россия не нарушает свободу судоходства через Керченский пролив, соблюдая все двусторонние и международные договорённости. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о якобы создании Москвой препятствий для прохода кораблей в Азовское море.

«Российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договорённостями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами — с учётом, разумеется, реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и её западных «друзей», — отмечается в документе, опубликованном на сайте МИД России.

Ранее Макрон и Меркель призвали Москву обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и освободить всех украинских моряков, задержанных в результате инцидента в районе Крымского моста 25 ноября. По их мнению, военные должны получить возможность «провести праздники со своими семьями».

«Мы призываем к тому, чтобы все суда в Керченском проливе имели безопасный, свободный и беспрепятственный проход, а также к немедленному и безоговорочному освобождению украинских моряков», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Елисейского дворца.

Французский и немецкий лидеры также выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, а также «чрезмерных проверок» судов в Азовском море.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель

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© Fabrizio Bensch

«Вызывает сожаление вторая часть этого заявления, в которой Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряжённости в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования», — прокомментировали обвинения в российском МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Крым стал российским регионом в соответствии с международным правом. В 2014 году на территории полуострова прошёл референдум, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

«Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, сделавших свой осознанный выбор в результате свободного волеизъявления в соответствии с международным правом», — отмечается в заявлении.

Тема украинских моряков поднималась в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас моряки находятся под следствием. Всё, что с ними происходит, происходит в соответствии с российским законодательством... Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства», — сказал Песков.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о многочисленных нарушениях прав человека со стороны Украины. В частности, речь идёт об удержании под арестом капитана «пиратским образом захваченного» рыболовецкого судна «Норд», экипажа российского танкера «Механик Погодин» и журналиста Кирилла Вышинского, которого, как отметили в ведомстве, преследуют исключительно за его профессиональную журналистскую деятельность.

«К сожалению, остались без комментариев и недавние игрища П.А. Порошенко с введением и последующей отменой военного положения именно в той половине страны, где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности», — добавили в МИД России, призвав западных партнёров обратить внимание на проблемы и угрозы, исходящие от украинских властей.

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — устроили провокацию у побережья Крымского полуострова в Керченском проливе. Экипажи кораблей Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ. В ответ сотрудники погранслужбы ФСБ России произвели задержание судов, на которых находились 22 украинских военных и два сотрудника СБУ. Они останутся под стражей как минимум до 24 января 2019 года.

При этом сами украинские моряки называют себя «военнопленными». В Кремле подчеркнули, что они являются фигурантами уголовного дела, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы России иностранными гражданами.

В Крыму ответили министру обороны Украины, который пообещал сотню проходов ВМСУ через Керченский пролив «Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идёт следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идёт следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идёт о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», — сказал Песков.

Как отмечал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, Киев посредством лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука пытается добиться освобождения моряков, но решение об этом будет принято по итогам следствия.

«Ну а что касается будущего украинских военнослужащих, их послали и рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава богу, этого не случилось. Идёт следствие. После уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать», — пояснил Путин.

При этом решения украинских судов по делу об инциденте в Керченском проливе были засекречены без объяснения причин. Об этом говорится в заявлении Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«3 декабря 2018 года военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путём ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве», — отмечается в тексте документа.

«Зелёный свет на новые провокации Киева»

Выступление лидеров Германии и Франции напоминает ультиматум, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, действия глав государств западных стран могут «окончательно загнать в тупик» ситуацию в Азовском море.

«Меня, например, удивляет, что такие взвешенные политики, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, слепо поддерживают Киев, даже не пытаясь вникнуть в существо конфликта. По сути, Киеву даётся зелёный свет на новые провокации», — написал Клинцевич в Facebook.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что на Западе занимаются чрезмерной политизацией ситуации с украинскими моряками.

«Подобные заявления, на мой взгляд, следует расценивать как вмешательство во внутренние дела России, что недопустимо. Коллективный Запад стремится политизировать эту проблему, поэтому я не исключаю, что последуют и другие заявления. Но если исходить из международного права, то здесь не должно быть никакого давления извне. Этот вопрос носит сугубо территориальный и национальный характер», — сказал Морозов в беседе с RT.