Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине опровергли данные о снятии запрета на въезд мужчин из России
Поклонская оценила перспективы восстановления отношений России и Украины
ГРУ на "корявом английском" пыталось "деморализовать украинцев&qu...
В СДПГ меняется стиль взаимодействия с Россией
Главная / В России

«Неприемлемые требования»: в России ответили на призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков

29 декабря 2018, 17:24  •  80 • В России
Россия не нарушает свободу судоходства через Керченский пролив и соблюдает все договорённости, учитывая риски и угрозы от возможных провокаций со стороны Украины и её западных союзников. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя призыв французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель обеспечить проход судов в Азовское море и освободить украинских моряков. Задержанные члены экипажей находятся под следствием, действия в их отношении соответствуют российскому законодательству, подчеркнули в Кремле. В Госдуме отметили, что военнослужащие ВМС Украины нарушили международное право, а Париж и Берлин пытаются политизировать судебный процесс.
 
Reuters © Alla Dmitrieva
 

Россия не нарушает свободу судоходства через Керченский пролив, соблюдая все двусторонние и международные договорённости. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о якобы создании Москвой препятствий для прохода кораблей в Азовское море.

«Российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договорённостями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами — с учётом, разумеется, реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и её западных «друзей», — отмечается в документе, опубликованном на сайте МИД России.

Ранее Макрон и Меркель призвали Москву обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и освободить всех украинских моряков, задержанных в результате инцидента в районе Крымского моста 25 ноября. По их мнению, военные должны получить возможность «провести праздники со своими семьями».

«Мы призываем к тому, чтобы все суда в Керченском проливе имели безопасный, свободный и беспрепятственный проход, а также к немедленному и безоговорочному освобождению украинских моряков», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Елисейского дворца.

Французский и немецкий лидеры также выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, а также «чрезмерных проверок» судов в Азовском море.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель
  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch

«Вызывает сожаление вторая часть этого заявления, в которой Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряжённости в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования», — прокомментировали обвинения в российском МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Крым стал российским регионом в соответствии с международным правом. В 2014 году на территории полуострова прошёл референдум, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

«Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, сделавших свой осознанный выбор в результате свободного волеизъявления в соответствии с международным правом», — отмечается в заявлении.

Тема украинских моряков поднималась в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помощь соотечественникам: Путин подписал закон об упрощении процедуры получения российского гражданства

«Сейчас моряки находятся под следствием. Всё, что с ними происходит, происходит в соответствии с российским законодательством... Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства», — сказал Песков.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о многочисленных нарушениях прав человека со стороны Украины. В частности, речь идёт об удержании под арестом капитана «пиратским образом захваченного» рыболовецкого судна «Норд», экипажа российского танкера «Механик Погодин» и журналиста Кирилла Вышинского, которого, как отметили в ведомстве, преследуют исключительно за его профессиональную журналистскую деятельность.

«К сожалению, остались без комментариев и недавние игрища П.А. Порошенко с введением и последующей отменой военного положения именно в той половине страны, где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности», — добавили в МИД России, призвав западных партнёров обратить внимание на проблемы и угрозы, исходящие от украинских властей.

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — устроили провокацию у побережья Крымского полуострова в Керченском проливе. Экипажи кораблей Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ. В ответ сотрудники погранслужбы ФСБ России произвели задержание судов, на которых находились 22 украинских военных и два сотрудника СБУ. Они останутся под стражей как минимум до 24 января 2019 года.

При этом сами украинские моряки называют себя «военнопленными». В Кремле подчеркнули, что они являются фигурантами уголовного дела, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы России иностранными гражданами.

В Крыму ответили министру обороны Украины, который пообещал сотню проходов ВМСУ через Керченский пролив

«Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идёт следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идёт следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идёт о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», — сказал Песков.

Как отмечал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, Киев посредством лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука пытается добиться освобождения моряков, но решение об этом будет принято по итогам следствия.

«Ну а что касается будущего украинских военнослужащих, их послали и рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава богу, этого не случилось. Идёт следствие. После уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать», — пояснил Путин.

При этом решения украинских судов по делу об инциденте в Керченском проливе были засекречены без объяснения причин. Об этом говорится в заявлении Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«3 декабря 2018 года военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путём ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве», — отмечается в тексте документа.

«Зелёный свет на новые провокации Киева»

Выступление лидеров Германии и Франции напоминает ультиматум, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, действия глав государств западных стран могут «окончательно загнать в тупик» ситуацию в Азовском море.

«Меня, например, удивляет, что такие взвешенные политики, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, слепо поддерживают Киев, даже не пытаясь вникнуть в существо конфликта. По сути, Киеву даётся зелёный свет на новые провокации», — написал Клинцевич в Facebook.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что на Западе занимаются чрезмерной политизацией ситуации с украинскими моряками.

«Подобные заявления, на мой взгляд, следует расценивать как вмешательство во внутренние дела России, что недопустимо. Коллективный Запад стремится политизировать эту проблему, поэтому я не исключаю, что последуют и другие заявления. Но если исходить из международного права, то здесь не должно быть никакого давления извне. Этот вопрос носит сугубо территориальный и национальный характер», — сказал Морозов в беседе с RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
80
Источник
Похожие новости
29 декабря 2018, 12:39
Первый участок трассы «Таврида» уже открыли
28 декабря 2018, 18:39
Помощь соотечественникам: Путин подписал закон об упрощении процедуры получения российского гражданства
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»

29 декабря 2018, 15:54
Россию обвинили в попытке вмешаться в американские дела на Украине
29 декабря 2018, 01:09
«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модернизации транспортной авиации РФ
28 декабря 2018, 21:54
«Я была просто в ступоре»: переселенка из Донбасса столкнулась с трудностями при оформлении временного проживания в РФ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 декабря 2018, 01:09
«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модернизац...
29 декабря 2018, 01:24
Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США ...
29 декабря 2018, 06:28
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
29 декабря 2018, 07:54
Володин призвал Меркель и Макрона "тщательно думать", прежде чем требовать ...
29 декабря 2018, 01:24
В Европе оборвали "угрозы Трампа" на полуслове: Строительство "Северно...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
28 декабря 2018, 17:09
Путин простил россиянам половину штрафов
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
26 декабря 2018, 17:39
Последнее предупреждение донецкому олигарху
26 декабря 2018, 22:54
Почему «Авангард» так важен для России и страшен для США
27 декабря 2018, 03:54
Американские "невидимки" F-22 и F-35 стали "жертвами" явного упущения инженеров - эксперт
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
25 декабря 2018, 22:39
"Яка гарна новина, трепещи провокатор в Киеве": В Сети восхитились бомбардировщиками РФ под Ростовом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.