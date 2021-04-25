«Неприемлемость силового давления»: как учения российской армии в Крыму повлияли на ситуацию вблизи западных рубежей РФ

Подразделения Вооружённых сил РФ, привлечённые к недавним масштабным учениям в Крыму, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В частности, полуостров покидают части Новороссийского соединения ВДВ и войска радиационной, химической и биологической защиты. В манёврах, организованных на полигоне Опук, была развёрнута межвидовая группировка численностью 10 тыс. человек. По оценке главы МО Сергея Шойгу, войска продемонстрировали способность обеспечить оборону страны. Эксперты считают, что учения в Крыму прошли на высоком с точки зрения оперативного искусства уровне и позволили стабилизировать военно-политическую ситуацию вблизи рубежей России.

Силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые были задействованы на недавнем военном учении на полигоне Опук близ Керчи, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Передислокация осуществляется комбинированным способом авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша колёсной техники своим ходом по федеральным трассам», — отметили в ведомстве.

В частности, из Крыма выводятся части расположенной в Новороссийске 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии и соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В свою очередь, подразделения морской пехоты возвращаются на базу в Севастополь.

«Безусловное господство»

Напомним, что 22 апреля на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности прошёл основной этап межвидового учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.

Помимо Новороссийского соединения ВДВ, к манёврам привлекались ещё две дивизии «крылатой пехоты» — 76-я десантно-штурмовая (Псковская область) и 98-я воздушно-десантная (Иваново). Также в учениях были задействованы объединения ВКС и ПВО, корабли и береговые силы Черноморского флота, часть судов Каспийской флотилии.

«В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолётов военно-транспортной авиации», — уточняют в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе манёвров под прикрытием кораблей, авиации и средств ПВО была отработана высадка на побережье морской пехоты, а также десантирование «голубых беретов» парашютным способом с тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД. Например, только 98-я гвардейская дивизия ВДВ перебросила на Опук более 2 тыс. военнослужащих.

По легенде учений ивановским десантникам была поставлена задача уничтожить передовой командный пункт объединённого армейского корпуса условного противника, воспрепятствовать подходу резервов неприятеля и обеспечить безопасную высадку морских пехотинцев.

Как говорится в материалах Минобороны, для успешного выполнения этой задачи в район боевых действий за трое суток были скрытно выведены разведывательные подразделения. Они должны были установить состав условного противника и характер его возможных действий, а также расположение резервов, наведение и корректировку ударов высокоточным оружием и авиацией.

В полосе пролёта военно-транспортной авиации подразделения ВКС отработали уничтожение вражеских средств ПВО и завоевали «безусловное господство в воздухе». Десантирование происходило в достаточно интенсивном режиме — временной интервал между ведущими отрядов Ил-76МД составлял 1 мин 30 с, а дистанция между самолётами при высадке — 200 м.

После сбора на площадке приземления «голубые береты» привели в готовность боевую технику и «стремительной атакой» разгромили условного противника, захватив «назначенные объекты».

Десантирование с самолёта военно-транспортной авиации

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Существенную роль в успешных действиях подразделений ВДВ сыграла модернизация техники и применение автоматизированной системы управления (АСУ), которая позволила отработать задачи «в едином информационном поле» и сократить сроки их выполнения.

Наступление десантников поддерживала самоходно-артиллерийская батарея, включавшая усовершенствованные пункты разведки и управления огнём 1В119-1 «Реостат-1» и 120-мм самоходные авиадесантируемые орудия 2С9-1М «Нона». Результаты огневого поражения отслеживались в реальном времени.

Прибывший в Крым министр обороны РФ Сергей Шойгу по завершении активной фазы мероприятий высоко оценил продемонстрированные десятитысячной группировкой результаты.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны», — подчеркнул Шойгу.

В связи с этим глава военного ведомства распорядился начать возвращение привлечённых на учение в Крыму сил в пункты постоянной дислокации. До 1 мая полуостров должны покинуть части 58-й и 41-й армий, 7-й, 76-й и 98-й воздушно-десантных дивизий ВДВ.

Как полагает Шойгу, манёвры в Крыму доказали способность армии РФ адекватно реагировать «на все изменения рядом с границами России». Он также напомнил, что Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных рубежей страны.

По данным военного ведомства, одна из основных натовских группировок развёртывается как раз в Причерноморье в рамках стартующих в мае крупнейших за минувшие 30 лет учений Defender Europe — 2021 с привлечением 40 тыс. человек и 15 тыс. единиц вооружения.

Российская разведка отслеживает все перемещения войск альянса. Так, известно, что в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии функционируют координационные центры, обеспечивающие «встречу войск НАТО и грузов».

«Мы должны реагировать»

Как считают опрошенные RT эксперты, учения на полигоне Опук прошли на очень высоком с точки зрения оперативного искусства уровне. Российская армия продемонстрировала способность в сжатые сроки концентрировать значительную группировку сил в ответ на потенциальную внешнюю угрозу.

«Переброска войск в Крым, на мой взгляд, стала свидетельством того, что там успешно создаётся инфраструктура, способная разместить значительные объёмы сил. Это позволяет РФ адекватно реагировать прежде всего на возможную агрессию со стороны НАТО на юго-западном направлении», — пояснил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По его мнению, манёвры российской армии носят оборонительный характер и являются ответом на увеличение присутствия натовских войск вблизи российских рубежей. Подберёзкин также напомнил, что в последние месяцы возросла интенсивность полётов авиации и численность сухопутных формирований, сосредоточенных на «восточном фланге» альянса.

«Конечно, мы должны реагировать на это. Неслучайно к учениям была привлечена морская пехота, которая высаживалась с больших десантных кораблей, и воздушно-десантные дивизии — это несколько тысяч хорошо подготовленных военнослужащих. Это наиболее боеспособные и мобильные формирования, способные изменить в пользу России ситуацию на потенциальном театре военных действий», — говорит Подберёзкин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на командном пункте на полигоне Опук

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Кроме того, как полагают аналитики, учения на полигоне Опук и в целом внезапная проверка боеготовности войск по итогам зимнего периода обучения оказали «отрезвляющее воздействие» на геополитических противников Москвы.

Например, 22 апреля вице-премьер, министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников в ходе пресс-брифинга заявил, что Киев не собирается вступать в вооружённый конфликт с Россией и намерен «заниматься мирной жизнью».

«Я вам скажу так — я очень позитивно настроенный человек. Войны не будет, и её не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живёт на Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян», — сказал Резников.

При этом Алексей Подберёзкин уверен, что в Киеве и на Западе «уловили послание» Москвы о «неприемлемости любой формы силового давления» по поводу принадлежности Крыма и вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности РФ.

Аналогичной точки зрения придерживается руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В комментарии RT он заявил, что во многом благодаря учениям в Крыму Москве удалось значительно снизить градус напряжённости в Донбассе, где в марте серьёзно обострилась обстановка.

«До этого мы наблюдали достаточно неожиданную и масштабную концентрацию частей ВСУ и тяжёлой техники в Донбассе, что, скорее всего, было поддержано иностранными партнёрами киевских властей. В этом контексте внезапная проверка боеготовности войск на западе РФ и манёвры в Крыму удержали ВСУ от дальнейшей эскалации», — считает Михайлов.

По его словам, демонстрация военных возможностей России повлияла на позицию США, что выразилось в развороте направлявшихся в Чёрное море американских эсминцев и дипломатических шагах по «успокоению» украинского руководства.

Как считает Михайлов, в такой ситуации Владимир Зеленский был вынужден заявить, что Киев не собирается инициировать боевые действия. Также он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о встрече.

«Украина в итоге свернула дискуссии о реализации силового сценария в Донбассе. В свою очередь, Россия после учений в Крыму публично озвучила сроки вывода войск. Тем самым Москва дала понять, что в случае угрозы всегда готова оперативно развернуть армию и вернуть войска в пункты дислокации, если видит положительные изменения в планах недружественных сил», — подытожил Михайлов.